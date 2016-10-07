قادة أمريكيون:احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدًا

صحيفة المرصد-وكالات:شدد رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الجنرال مارك ميلي على إمكانية اندلاع حرب عسكرية مع روسيا، حسب صحيفة “الاندبندنت”.
وقال نائب رئيس الأركان اللفتنانت جنرال جوزيف أندرسون، أنه يوجد تهديد حقيقي ضد الولايات المتحدة من جانب “دولة قومية حديثة” تتصرف بعدوانية في ظروف عسكرة التنافس.
وصرح مشاركون أثناء حلقة نقاش عقدت في البنتاجون الأسبوع الجاري بمشاركة قادة عسكريين كبار بأن احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدا ، وقالوا أيضا أن الصين تشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكنهم ذكروا أن بكين ليست لديها قوات وموارد كافية لنشر قوتها العسكرية على نطاق عالمي.
تعليقات ( 47 )
كبير المدققينعودة الولايات الثلاثة إلى ماقبل عام 1950 جراء الدمار الذي يحدثه اعصار ماثيو الان
رعد الجنوباعتقد انها خطة روسية امريكية للتخلص من الاسد
ظامي اليلياكذاب...يادجال...لا حرب ولاهم يحزنوم.المسأله ابتزاز للعرب.ونهب اموالهم.
الرمنسيكذب وهذا كله من أجل رفع أسعار السلاح وتعطيل صفقات سلاح بين أمريكا والسعودية بحجة أن أمريكا مقبلة على حرب
كبير المدققينتوقعات بإفلاس ثلاث ولايات من أربع ولايات يزورها الاعصار ماثيو ( جورجيا - كارولينا الجنوبية - كارولينا الشمالية ) وتوقع دمار واسع في فلوريدا منذ عقود
الرمنسيكذب وهذا كله من أجل رفع أسعار السلاح وتعطيل صفقات سلاح بين أمريكا والسعودية بحجة أن أمريكا مقبلة على حرب
معلم متقاعدغير صحيح .. لم يبلغ التنسيق بين أمريكا وروسيا في أي زمن كنا هو اليوم . هناك تنسيق تام وتبادل أدوار وأنت كن مع هؤلاء وأنا مع أولئك كما في سوريا
شايف العجائبوالله التمثيل ،، يضحكون على العالم ، ولن تندلع حرب بينهم ،، انما لإستنزاف وابتزاز الدول البتروليه الشرق أوسطيه وخاصةً العربية منها وأخص الخليجيه 😉قسم
عدد التعليقات:60
زورق الليلاللهم اجعل حيلهم بينهم
كبير المدققينتوقع خسائر بمئات المليارات في ولايات ( فلوريدا- جورجيا- كارولينا الجنوبية-كارولينا الشمالية ) جراء اعصار ماثيو المدمر والذي دخل فلوريدا منذ قليل
العمدهالله يكفينا شرهم جميعا ومعهم الأذناب دولة المجوس والصهاينه كلهم يصبون فى تدمير المسلمين والعرب اجمعين بعون الله ستدمر جميع خططهم ضدنا
Konozقلعت أمريكا وروسيا ولكن المهم ان لانحارب نيابة عن أحد
محمددور اعلامي لتفكيك العرب والحرب بين امريكا وروسيا كذبه عالمية
مستشار قانونيفلم هندي علينا امريكا متحالفه معه روسيا وايران ضد المسلمين غيير المسلمين ابادة على العرب افهم ياعربي
كبير المدققينكابوي كرتوني ذا طابع عسكري لإكمال موسم الانتخابات والناخبين الامريكان يصدقون كل شئ ( مش حالك )
D.rحرب عالميه بين روسيا وامريكا على ارض سوريا هذا هو التقسيم بعينه لسوريا . وسيكون هناك هدنه وتقاسم .ولن تسلم منها بلداننا . اللهم احفظ بلد الحرمين .
محمدصناعة الحرب في غير موقع الحرب!
كبير المدققينتفكك اوروبا جعل امريكا في حيره من امرها اعقبها فوضى جاستا
عدد التعليقات:5493
الرحااالمايهم وين ب تحاربون..المهم على اي ارض بتلعبون حربكم ؟
كبير المدققينامريكا تعاني من اعاصر مدمر ظهر فجأة في الجنوب من المحيط الاطلسي لخبط أوراقهم الانتخابية خلال هذه الساعات ( الاعصار هو ماثيو ) وهروب الملايين من الساحل
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦يجمع بينهم الصليب كيف يتحاربون تضليل اعلامي ومايحصل بينهم بالاعلام عكس مايحصل بالظلام
كبير المدققينامريكا تعاني من اعاصر مدمر ظهر فجأة في الجنوب من المحيط الاطلسي لخبط أوراقهم الانتخابية خلال هذه الساعات ( الاعصار هو ماثيو ) وهروب الملايين من الساحل
مخاوي الرشاشاللهم اضرب الظالم بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا اكرم الاكرمين
كبير المدققيناسرائيل بالوعه الارهاب في العصر الحديث واذنابهم الملاليه الارهابية خدم لهم
كبير المدققينموسم انتخابات ؛ وحمى تنافسيه ؛ وضحك كعادتهم على الناخب الامريكي
عليالكلب مايعض اذن اخوه
حتى ننتهي من هذ الاهرطقة الامريكيةلنقول روسيا تحارب على مصالحها . طيب أمريكا تحارب روسيا ليه ؟؟؟ الحقيقة دخول روسيا في سوريا قتل المشروع الأمريكي الإيراني الخبيث في سوريا .
عبدالعزيز العقيلي الهذليمخالف للنشر
الشامخ السعودياذا اندلعت الحرب بينهم فهي فرصة من ذهب للمسلمين لتمزيق اليهود وطردهم من الارض المباركة
زائد واحدلايجرؤ الجرو الامريكى على الحرب مع القنفذ الروسى فجميعهم فى خندق واحد ضد العرب والمسلمين. كذب فى كذب.لعنة الله عليهم جميعا
REALITYهذه مسرحية جديدة لقتل المزيد من العرب و لن يجرؤ الأمريكان على محاربة الروس . و ستدمر سوريا بسبب عناد الطرفين
مسمارقرات حديث والله اعلم مدى صحته عن نهاية الزمان يقول الفان ولا تؤلفان ونحن الان عام 1438 يعني باقي والله اعلم 562 عام وتلك الاحداث بداية ماقبل الساعه
يالطيفمن تقرب الى الله كفاة شر شرور الدنيا والاخرة ولا احد ب مخلد وان تؤمن بالقدر خيرة وشرة من امن بالله واليوم الاخر فلا يخاف الى الله ..لامريكا ولاروسيا
يالطيفمن تقرب الى الله كفاة شر شرور الدنيا والاخرة ولا احد ب مخلد وان تؤمن بالقدر خيرة وشرة من امن بالله واليوم الاخر فلا يخاف الى الله ..لامريكا ولاروسيا
مسمارسنتحالف مع الروم كما في الاحاديث وستهزم امريكا شر هزيمه ومعهم حلف الناتو وينقضون صلحهم معنا واقرأو الايه غلبت الروم في ادنى الارض فحربهم قادمه لامحاله
واقعيهم لازالوا يعتقدون ان العرب مغفلين ولازالت تنطلي عليهم تلك الاخبار مثل ما انطلت عليهم عباره ايران الموت لأمريكا كلهم يدندنون على مال الخليج وخيرا
Noura🌸 أيوااااا حلو كدا ، ومكان الحرب قريب مننا ، عشان يجينا صاروخ نووي بالعمد وتقولوا م كناش نقصد ، الله يشغلكم بأنفسكم وإيران معكم ي قادر ي كريم ي رب 🌸
مسمارمن الجهل ان نعتقد انه لاعداء بين الروس وامريكا فوالله ان حربهم قادمه فاذا تحالف المسلمين مع الروم ( روسيا) ضد امريكا وحلف الناتوفاعلمو ان الساعه قريبه
عدد التعليقات:1459
بلادي زوينامستحيل من عدوك ينصرك ؟
عدد التعليقات:1459
بلادي زويناأن شاء الله تقبع بينهم حرب ضروس لتدمير الآخر .. حيلهم بينهم ..
عدد التعليقات:1
مفقودنريد منهم فقط نصرة دول العراق وسوريا ضد ارهاب مايسمى بالجهاد ***
ملحق الصحافهالله يكفينا شركم وشرهم اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
عدد التعليقات:1459
بلادي زويناالكفار ملتهم واحدة متوافقين مع بعض ضد المسلمين ،،، و للأسف المسلمين قلوبهم شتى ،
من قراء الكاتبلن نقف مع امريكا
عدد التعليقات:1459
بلادي زويناضحكتني يا جنرال مايك امريكا و السوفيت أعداء صح لكن حلفاء معا ضد المسلمين السنه ،،،