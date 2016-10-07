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قادة أمريكيون:احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدًا

7 أكتوبر, 2016 , 16:57 م
قادة أمريكيون:احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدًا
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صحيفة المرصد-وكالات:شدد رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الجنرال مارك ميلي على إمكانية اندلاع حرب عسكرية مع روسيا، حسب صحيفة “الاندبندنت”.

وقال نائب رئيس الأركان اللفتنانت جنرال جوزيف أندرسون، أنه يوجد تهديد حقيقي ضد الولايات المتحدة من جانب “دولة قومية حديثة” تتصرف بعدوانية في ظروف عسكرة التنافس.

وصرح مشاركون أثناء حلقة نقاش عقدت في البنتاجون الأسبوع الجاري بمشاركة قادة عسكريين كبار بأن احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدا ، وقالوا أيضا أن الصين تشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكنهم ذكروا أن بكين ليست لديها قوات وموارد كافية لنشر قوتها العسكرية على نطاق عالمي.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    7 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    كبير المدققين

    عودة الولايات الثلاثة إلى ماقبل عام 1950 جراء الدمار الذي يحدثه اعصار ماثيو الان
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  2. 46
    7 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    رعد الجنوب

    اعتقد انها خطة روسية امريكية للتخلص من الاسد
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  3. 45
    7 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    ظامي اليل

    ياكذاب...يادجال...لا حرب ولاهم يحزنوم.المسأله ابتزاز للعرب.ونهب اموالهم.
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  4. 44
    7 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الرمنسي

    كذب وهذا كله من أجل رفع أسعار السلاح وتعطيل صفقات سلاح بين أمريكا والسعودية بحجة أن أمريكا مقبلة على حرب
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  5. 43
    7 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    كبير المدققين

    توقعات بإفلاس ثلاث ولايات من أربع ولايات يزورها الاعصار ماثيو ( جورجيا - كارولينا الجنوبية - كارولينا الشمالية ) وتوقع دمار واسع في فلوريدا منذ عقود
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  6. 42
    7 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الرمنسي

    كذب وهذا كله من أجل رفع أسعار السلاح وتعطيل صفقات سلاح بين أمريكا والسعودية بحجة أن أمريكا مقبلة على حرب
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  7. 41
    7 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    معلم متقاعد

    غير صحيح .. لم يبلغ التنسيق بين أمريكا وروسيا في أي زمن كنا هو اليوم . هناك تنسيق تام وتبادل أدوار وأنت كن مع هؤلاء وأنا مع أولئك كما في سوريا
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  8. 40
    7 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    شايف العجائب

    والله التمثيل ،، يضحكون على العالم ، ولن تندلع حرب بينهم ،، انما لإستنزاف وابتزاز الدول البتروليه الشرق أوسطيه وخاصةً العربية منها وأخص الخليجيه 😉قسم
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  9. 39
    7 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:60

    زورق الليل

    اللهم اجعل حيلهم بينهم
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  10. 38
    7 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    كبير المدققين

    توقع خسائر بمئات المليارات في ولايات ( فلوريدا- جورجيا- كارولينا الجنوبية-كارولينا الشمالية ) جراء اعصار ماثيو المدمر والذي دخل فلوريدا منذ قليل
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  11. 37
    7 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    العمده

    الله يكفينا شرهم جميعا ومعهم الأذناب دولة المجوس والصهاينه كلهم يصبون فى تدمير المسلمين والعرب اجمعين بعون الله ستدمر جميع خططهم ضدنا
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  12. 36
    7 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    Konoz

    قلعت أمريكا وروسيا ولكن المهم ان لانحارب نيابة عن أحد
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  13. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    محمد

    دور اعلامي لتفكيك العرب والحرب بين امريكا وروسيا كذبه عالمية
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  14. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    مستشار قانوني

    فلم هندي علينا امريكا متحالفه معه روسيا وايران ضد المسلمين غيير المسلمين ابادة على العرب افهم ياعربي
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  15. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    كبير المدققين

    كابوي كرتوني ذا طابع عسكري لإكمال موسم الانتخابات والناخبين الامريكان يصدقون كل شئ ( مش حالك )
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  16. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    D.r

    حرب عالميه بين روسيا وامريكا على ارض سوريا هذا هو التقسيم بعينه لسوريا . وسيكون هناك هدنه وتقاسم .ولن تسلم منها بلداننا . اللهم احفظ بلد الحرمين .
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  17. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    محمد

    صناعة الحرب في غير موقع الحرب!
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  18. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    كبير المدققين

    تفكك اوروبا جعل امريكا في حيره من امرها اعقبها فوضى جاستا
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  19. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:5493

    الرحااال

    مايهم وين ب تحاربون..المهم على اي ارض بتلعبون حربكم ؟
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  20. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    كبير المدققين

    امريكا تعاني من اعاصر مدمر ظهر فجأة في الجنوب من المحيط الاطلسي لخبط أوراقهم الانتخابية خلال هذه الساعات ( الاعصار هو ماثيو ) وهروب الملايين من الساحل
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  21. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    يجمع بينهم الصليب كيف يتحاربون تضليل اعلامي ومايحصل بينهم بالاعلام عكس مايحصل بالظلام
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  22. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    كبير المدققين

    امريكا تعاني من اعاصر مدمر ظهر فجأة في الجنوب من المحيط الاطلسي لخبط أوراقهم الانتخابية خلال هذه الساعات ( الاعصار هو ماثيو ) وهروب الملايين من الساحل
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  23. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    مخاوي الرشاش

    اللهم اضرب الظالم بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا اكرم الاكرمين
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  24. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    كبير المدققين

    اسرائيل بالوعه الارهاب في العصر الحديث واذنابهم الملاليه الارهابية خدم لهم
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  25. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    جميعكم مجرمين وليس لديكم غير الكذب تقتلون الأبرياء وتدعون الأخلاق والديمقراطية
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  26. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    كبير المدققين

    موسم انتخابات ؛ وحمى تنافسيه ؛ وضحك كعادتهم على الناخب الامريكي
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  27. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    علي

    الكلب مايعض اذن اخوه
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  28. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    حتى ننتهي من هذ الاهرطقة الامريكية

    لنقول روسيا تحارب على مصالحها . طيب أمريكا تحارب روسيا ليه ؟؟؟ الحقيقة دخول روسيا في سوريا قتل المشروع الأمريكي الإيراني الخبيث في سوريا .
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  29. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    مخالف للنشر
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  30. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    الشامخ السعودي

    اذا اندلعت الحرب بينهم فهي فرصة من ذهب للمسلمين لتمزيق اليهود وطردهم من الارض المباركة
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  31. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    حنا عزما وانجزنا بفضل الله ثم ملكنا سلمان لاتجد عندنا في مثل هذه الامور وقت للبربرة لاكن الكفار اكثر حربهم اعلامية فقط
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  32. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    زائد واحد

    لايجرؤ الجرو الامريكى على الحرب مع القنفذ الروسى فجميعهم فى خندق واحد ضد العرب والمسلمين. كذب فى كذب.لعنة الله عليهم جميعا
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  33. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    REALITY

    هذه مسرحية جديدة لقتل المزيد من العرب و لن يجرؤ الأمريكان على محاربة الروس . و ستدمر سوريا بسبب عناد الطرفين
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  34. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    مسمار

    قرات حديث والله اعلم مدى صحته عن نهاية الزمان يقول الفان ولا تؤلفان ونحن الان عام 1438 يعني باقي والله اعلم 562 عام وتلك الاحداث بداية ماقبل الساعه
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  35. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    يالطيف

    من تقرب الى الله كفاة شر شرور الدنيا والاخرة ولا احد ب مخلد وان تؤمن بالقدر خيرة وشرة من امن بالله واليوم الاخر فلا يخاف الى الله ..لامريكا ولاروسيا
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  36. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    يالطيف

    من تقرب الى الله كفاة شر شرور الدنيا والاخرة ولا احد ب مخلد وان تؤمن بالقدر خيرة وشرة من امن بالله واليوم الاخر فلا يخاف الى الله ..لامريكا ولاروسيا
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  37. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    مسمار

    سنتحالف مع الروم كما في الاحاديث وستهزم امريكا شر هزيمه ومعهم حلف الناتو وينقضون صلحهم معنا واقرأو الايه غلبت الروم في ادنى الارض فحربهم قادمه لامحاله
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  38. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    واقعي

    هم لازالوا يعتقدون ان العرب مغفلين ولازالت تنطلي عليهم تلك الاخبار مثل ما انطلت عليهم عباره ايران الموت لأمريكا كلهم يدندنون على مال الخليج وخيرا
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  39. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    Noura

    🌸 أيوااااا حلو كدا ، ومكان الحرب قريب مننا ، عشان يجينا صاروخ نووي بالعمد وتقولوا م كناش نقصد ، الله يشغلكم بأنفسكم وإيران معكم ي قادر ي كريم ي رب 🌸
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  40. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    مسمار

    من الجهل ان نعتقد انه لاعداء بين الروس وامريكا فوالله ان حربهم قادمه فاذا تحالف المسلمين مع الروم ( روسيا) ضد امريكا وحلف الناتوفاعلمو ان الساعه قريبه
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  41. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    مستحيل من عدوك ينصرك ؟
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  42. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    أن شاء الله تقبع بينهم حرب ضروس لتدمير الآخر .. حيلهم بينهم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  43. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:1

    مفقود

    نريد منهم فقط نصرة دول العراق وسوريا ضد ارهاب مايسمى بالجهاد ***
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  44. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    ملحق الصحافه

    الله يكفينا شركم وشرهم اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
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  45. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    الكفار ملتهم واحدة متوافقين مع بعض ضد المسلمين ،،، و للأسف المسلمين قلوبهم شتى ،
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  46. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    من قراء الكاتب

    لن نقف مع امريكا
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  47. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    ضحكتني يا جنرال مايك امريكا و السوفيت أعداء صح لكن حلفاء معا ضد المسلمين السنه ،،،
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