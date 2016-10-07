قادة أمريكيون:احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدًا

صحيفة المرصد-وكالات:شدد رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الجنرال مارك ميلي على إمكانية اندلاع حرب عسكرية مع روسيا، حسب صحيفة “الاندبندنت”.

وقال نائب رئيس الأركان اللفتنانت جنرال جوزيف أندرسون، أنه يوجد تهديد حقيقي ضد الولايات المتحدة من جانب “دولة قومية حديثة” تتصرف بعدوانية في ظروف عسكرة التنافس.

وصرح مشاركون أثناء حلقة نقاش عقدت في البنتاجون الأسبوع الجاري بمشاركة قادة عسكريين كبار بأن احتمالات الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا عالية جدا ، وقالوا أيضا أن الصين تشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكنهم ذكروا أن بكين ليست لديها قوات وموارد كافية لنشر قوتها العسكرية على نطاق عالمي.