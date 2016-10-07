طاقية رئيس لجنة الحكام “عمر المهنا” تثير الجدل على موقع تويتر

صحيفة المرصد: تداول نشطاد رياضيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عمر المهنا رئيس لجنة الحكام أثناء مباراة المنتخب مع أستراليا وهو مرتديا الطاقية مما أثار الكثير من التعليقات في موقع تويتر.وربطت بعض الجماهير بطريقة ساخرة بين طاقية المهنا وماتهمته بميوله الرياضية لنادي الهلال، فيما ذهب البعض الآخر لكتابة تعليقات مسيئة للمهنا وجماهير الهلال من خلال استخدام لزمة الطاقية التي تستخدمها بعض الجماهير المتعصبة لوصف جماهير الهلال.
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تعليقات ( 26 )
ابو ساريدليل عملي من المهنا انه تابع ***
احساس خالدالطاقيه لبس الرجال . وفوق راس كل متعصب اخضر او اصفر هههه وعمر المهنا ياما حرمنا من بطولات وأهداها للفقر والطحلب
نايف القحطانيوجمهور القواطي ( جمهور النصر ) ما له دخل
ابو ساريمخالف للنشر
نايف القحطانيوجمهور القواطي ( جمهور النصر ) ما له دخل
العمدهسبحان الله فين المشكله فى لبسه اللطاقيه هو حر كلنا نلبس طواقى وغتر واشمغه وأوقات بدونها فين المشكله ....انتقاد فى غير مكانه الله يصلح الحال
ابو ساريطاقية المهنا تختلف عن طواقي الطواقي ......... ماهيب ***
نايف القحطانيبكره يجيب معه قوطي ويزعلون جمهور القواطي ( الاسم الجديد لجماهير النصر )
Nouraهذا دربزين المدرج ياللي تقول حزام أمان 😂
الكشافمخالف للنشر
الكشافالحين تجيك طاقيه تحاول تقنع الجماهير ان المهنا ماهوب طاقيه
مستشاركالمهنا ينتمي لجمهور الطواقي وتاريخه وماضيه معروف للجميع
وشهدتطاقية من طاقياتها 😂
مباركبالصوره كأنه لابس حزام الامان
سعوديناس فاضيه ورايقه
مو قلناطاقية منذ مبطي 😂
اصيلالطاقيه وضحت ميول ومشاعر المهنا اجل طلع****
كفشتككمني اكره اللي يعلق على لبس الطاقية وايشف فيها على شا ن كورة والله مأحد درى عنكم ياللي تشجعون اخذوفلوسكم في المدرجات وباعو عليكم فصفص انتم في خسارة
ولد الظهيرةلايقه عليه..****
وش دخلموضوع المهنا في جماهير الهلال . للأسف******. لكن ويش نسوي
مستشار في علوم الاداب والاحباب لتصفية بعض الاصحابالطاقيه الي ماتغطي جمجمه// ماتذري عن لاهوب القيض يامفقود//القضيه في بعض الاشخاص محجمه//لاكن قلي متى يروح ذاك العود//عمامته حمره وايضامرقمه//**********
اسمرعبرالطاقية يلبسها الرجال .. جماهير القواطي وطيحني مايعرفونها
عدد التعليقات:1459
بلادي زويناليتنا نصنع الطاقية حتى نقدر نلبسها هي و الشماغ ؟
عدد التعليقات:1
مفقودالطاقية ترمز ***
Nouraهذي من أفضل الطواقي لإخفاء الصلع 😂😂😂😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩طاقية هلالية😂□■خ ن