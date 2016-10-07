طاقية رئيس لجنة الحكام “عمر المهنا” تثير الجدل على موقع تويتر

صحيفة المرصد: تداول نشطاد رياضيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عمر المهنا رئيس لجنة الحكام أثناء مباراة المنتخب مع أستراليا وهو مرتديا الطاقية مما أثار الكثير من التعليقات في موقع تويتر.وربطت بعض الجماهير بطريقة ساخرة بين طاقية المهنا وماتهمته بميوله الرياضية لنادي الهلال، فيما ذهب البعض الآخر لكتابة تعليقات مسيئة للمهنا وجماهير الهلال من خلال استخدام لزمة الطاقية التي تستخدمها بعض الجماهير المتعصبة لوصف جماهير الهلال.