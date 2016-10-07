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طاقية رئيس لجنة الحكام “عمر المهنا” تثير الجدل على موقع تويتر

7 أكتوبر, 2016 , 17:10 م
طاقية رئيس لجنة الحكام “عمر المهنا” تثير الجدل على موقع تويتر
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صحيفة المرصد: تداول نشطاد رياضيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عمر المهنا رئيس لجنة الحكام أثناء مباراة المنتخب مع أستراليا وهو مرتديا الطاقية مما أثار الكثير من التعليقات في موقع تويتر.وربطت بعض الجماهير بطريقة ساخرة بين طاقية المهنا وماتهمته بميوله الرياضية لنادي الهلال، فيما ذهب البعض الآخر لكتابة تعليقات مسيئة للمهنا وجماهير الهلال من خلال استخدام لزمة الطاقية التي تستخدمها بعض الجماهير المتعصبة لوصف جماهير الهلال.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    ابو ساري

    دليل عملي من المهنا انه تابع ***
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  2. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    احساس خالد

    الطاقيه لبس الرجال . وفوق راس كل متعصب اخضر او اصفر هههه وعمر المهنا ياما حرمنا من بطولات وأهداها للفقر والطحلب
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  3. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    نايف القحطاني

    وجمهور القواطي ( جمهور النصر ) ما له دخل
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  4. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    ابو ساري

    مخالف للنشر
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  5. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    نايف القحطاني

    وجمهور القواطي ( جمهور النصر ) ما له دخل
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  6. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    العمده

    سبحان الله فين المشكله فى لبسه اللطاقيه هو حر كلنا نلبس طواقى وغتر واشمغه وأوقات بدونها فين المشكله ....انتقاد فى غير مكانه الله يصلح الحال
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  7. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    ابو ساري

    طاقية المهنا تختلف عن طواقي الطواقي ......... ماهيب ***
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  8. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    نايف القحطاني

    بكره يجيب معه قوطي ويزعلون جمهور القواطي ( الاسم الجديد لجماهير النصر )
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  9. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    Noura

    هذا دربزين المدرج ياللي تقول حزام أمان 😂
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  10. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    الكشاف

    مخالف للنشر
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  11. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    الكشاف

    الحين تجيك طاقيه تحاول تقنع الجماهير ان المهنا ماهوب طاقيه
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  12. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    مستشارك

    المهنا ينتمي لجمهور الطواقي وتاريخه وماضيه معروف للجميع
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  13. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    وشهدت

    طاقية من طاقياتها 😂
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  14. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    مبارك

    بالصوره كأنه لابس حزام الامان
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  15. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    سعودي

    ناس فاضيه ورايقه
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  16. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    مو قلنا

    طاقية منذ مبطي 😂
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  17. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    اصيل

    الطاقيه وضحت ميول ومشاعر المهنا اجل طلع****
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  18. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    كفشتك

    كمني اكره اللي يعلق على لبس الطاقية وايشف فيها على شا ن كورة والله مأحد درى عنكم ياللي تشجعون اخذوفلوسكم في المدرجات وباعو عليكم فصفص انتم في خسارة
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  19. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    ولد الظهيرة

    لايقه عليه..****
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  20. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    وش دخل

    موضوع المهنا في جماهير الهلال . للأسف******. لكن ويش نسوي
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  21. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    مستشار في علوم الاداب والاحباب لتصفية بعض الاصحاب

    الطاقيه الي ماتغطي جمجمه// ماتذري عن لاهوب القيض يامفقود//القضيه في بعض الاشخاص محجمه//لاكن قلي متى يروح ذاك العود//عمامته حمره وايضامرقمه//**********
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  22. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    اسمرعبر

    الطاقية يلبسها الرجال .. جماهير القواطي وطيحني مايعرفونها
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  23. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    ليتنا نصنع الطاقية حتى نقدر نلبسها هي و الشماغ ؟
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  24. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:1

    مفقود

    الطاقية ترمز ***
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  25. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    Noura

    هذي من أفضل الطواقي لإخفاء الصلع 😂😂😂😂
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  26. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    طاقية هلالية😂□■خ ن
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