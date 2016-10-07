هل يتم تجنيس السوري عمر السومة ؟!

صحيفة المرصد: أطلق مغردون هاشتاق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الجمعة تحت عنوان #تجنيس_السومة_مطلب.
وأكد المغردون على مطلب تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، بالجنسية السعودية، لكي يستطيع ارتداء قميص الأخضر خلال تصفيات كأس العالم.
وكان السومة قد بدأ رحلته الاحترافية في دوري جميل بتعاقده مع أهلي جدة منتقلاً من نادي القادسية الكويتي في منتصف عام 2014، وكشف عن أنه يتمتع بموهبة مكنته من حصد لقب هداف الدوري مرتين متتاليتين، إلى جانب أنه قاد فريقه نحو الفوز ببطولتي الدوري وكأس الملك في العام الماضي.
وقال عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم السعودي، إن قرار منح الجنسية للسومة لا يملك فيها الاتحاد السعودي سلطانًا، لأنها تختص بجهات أخرى.
تعليقات ( 41 )
wadيابوي هذا صار هداف بضربات الجزاء والفاولات لكن غيرها ماعندك احد لايملك مهارات ولايملك مهارات بالراس هذا قياسا على عمره..بلاتجنيس بلاخرابيط
السدغانينحتاج تجنيس للعلماء والمخترعين ورواد الأعمال ولا نحتاج لتجنيس اي شخص يعرف يلعب .
سامييا كثر السوريين اربعة مليون سوري في اعمار الشباب موجودين ومتبطين في بلدنا مشاكل ومخدرات ودعارة وسرقات وعلاقات ودعارة يالله جنسوهم كلهم وبيعوا الارض وا
فاهم صحالسومه سبق له المشاركة مع المنتخب السوري ونظام الفيفا يمنع اي لاعب سبق له اللعب مع منتخب اخر ان يشارك منتخب دولة حصل على جنسيته مؤخراً
مخمخالف للنشر
تركيمخالف للنشر
متابعمانبيه لاتجنسوه محنا ناقصين اجانب واللاعب عمره كبير
D.rياناس البلد محاربه من كل حدب وصوب وانتم منشغلين بتجنيس السومه . السومه مانفع بلاده فكيف ينفعنا . خفوا علينا شوي واستشعروا ما تمر به مملكتنا من فتن .
محمدمخالف للنشر
خالدقلم البهتان والكذب داخل باسم مفقود شفو تعليقاته يقول البلد واهلها ودينها ظلام
عدد التعليقات:14210
قلم الحقيقهالرياضي الأجنبي يبحث عن جنسية الوطن ويتشرف بها والارهابي الوطني يكفر بها ويعاديها.
marماهي انجازاته اللتي يمكن ان تشفع له أوليس البلد مليان بتلك الامثال والا ناقصي سعوده البلد لاهل البلد ولكل بلد وحب الوطن لايقاس بثمن فطره من اللهتعالى
marماهي انجازاته اللتي يمكن ان تشفع له أوليس البلد مليان بتلك الامثال والا ناقصين سعوده البلد لاعل البل ولكل بلد وحب الوطن لايقاس بثمن فطره من اللهتعالى
يمامهنسيتواخلاقه مع العسكري في مطارجده وهذاهوماتجنس هذي اخلاق السواريا
عدد التعليقات:4002
العنيدهناك (( من هوا احــق )) من السومه بالتجنيس ولا السوما والله ثم والله لو يشبع وتزين امور سوريا الا يرجع
زهوانلانريد تجنيس المملكة واسعة وتعج بالمواهب لوجدوا ألأهتمام أنظروا قطر كيف دفن التجنيس مواهبهم لوا هو من مواليد المملكه او امه سعودية كان ممكن
وشك وشكبدون تجنيس موظف قطاع خاص ينتج واذا تجنس بيصير موظف حكومي بدون انتاج
عدد التعليقات:1
مفقودمخالف للنشر
ام خالدالبلد مليان مقيمين لهم سنيين لهم نفس حقوق المواطنيين حتى الكتب الدراسيه ياخذونها مجاني لأبنائهم
ام خالدمادري الناس فاضيه لهذي الدرجه وهذا تفكيرها لو طالبو بتجنيس عالم ذره عادي لكن لاعب كره ؟ ليتهم فكرو في شي مفيد تجنيد الشباب صار ضروري
عدد التعليقات:1
مفقودليت تجنيس اوربيين و امريكان لخلط الديموغرافيا السعودية نريد خليط من الاعراق والاجناس والديانات, سئمنا الاتجاه الواحد الذي يجر البلد الى عصر الظلام
ناصرياعمي ترا غثيتونا بالسومه لاعب حده ثلاث أربع سنين وينتهي عمره الافتراضي بالكره
خالدالبلد يتعرض الى قانون جستا وانتم تجنيس السومه مطلب على اي حال خله يتجنس ورنا 3000امريكي
ابو عبدالعزيزلايحق لنا تجنيس السومه لانه سبق وان لعب للمنختب السوري يا اخوان
محمدلا والف لا لتجنيس لاجانب
رفيع محمدكفاية جنستوا المغني العراقي والشاعر العراقي وهم ما قدموا شي للبلد غير ***وين الاطبا والعباقرة والاستاذه والمخترعيين الي هم بيقوموا بلبد لا لهم عقل
محمدوالله انا مع تعليق رقم تسعه والله ابتلشنا بهم لا والف لا لتجنيس السومه
مستشاركلن يتم تجنيسه نظام الجنسيه بالمملكة واضح ولسنا في حاجه له اذا الكويت عاش فيها اكثر من السعوديه ولا فكرت فيه وفيه قبائل وعلماء يستحقون افضل منه
شجاعماذا نقول ام بماذا نصرخ وهل نحن ناقصون مشاكل ***ولنفترض اننا جنسنا ولعب سنه او خمس سنوات وانتهت صلاحيته وقام *****
محمودفي مباراة إيطاليا وأسبانيا البارحة مع تاريخهما وعراقتهما في كرة القدم لاعبان برازيليان مجنسان في كلا الفريقين
عدد التعليقات:5493
الرحااالالمفروض يتجنس..وان تسحب الجنسيات من الملاقيف ***
بندرموافق
ذكريات شجوى وبالاخص اهل الرق الله يحفظهمجنسوه ودرسوه وعلمونا بالصحيح//ويشيفيد اللعب وحلب مع حماه تستغيث//هذا يموت والثاني طايح جريح//وبشار الكلب في شعبه يعيث((صح او انا غلطان؟؟؟))
الرأي العاملا
وجة نضريجب الان الاهتمام بابناء البلد فعندما أردنا ذخيره من الشباب لحماية الحدود كان ابطالنا من ابناء الوطن فالسومة وغيره وطناً ينتمي اليه كفى تجنيس مصلحه
عدد التعليقات:1459
بلادي زوينايقول المثل ما يحك جلدك مثل ظفرك ..
محمد الشهرينعم نعم نعم والف نعم والله مطلب تجنيس عمر السمومة وهذا مكسب كبير للكرة السعودية أرجوكم افرحو قلوبنا بهذا الاعب الفذ الذي اعتبرة قريب الى قلب كل سعودي
عدد التعليقات:1459
بلادي زويناسؤال ماذا نفعو البلد المجنسين ؟ *********
عدد التعليقات:1459
بلادي زوينالا تجنيس كفى !
ليش نجنس السومهناس ماهي لا قيه تأكل وفيه عالم فاضية تبي تجنس السومه .
نوخذهمصيبه إذا نجوميتي هداف بلنتيات أو أخطاء دفاعيه / منتخبنا ماهو بحاجة أجانب كفايه البلد تعج بهم