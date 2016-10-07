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هل يتم تجنيس السوري عمر السومة ؟!

7 أكتوبر, 2016 , 17:41 م
هل يتم تجنيس السوري عمر السومة ؟!
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صحيفة المرصد: أطلق مغردون هاشتاق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الجمعة تحت عنوان #تجنيس_السومة_مطلب.

وأكد المغردون على مطلب تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، بالجنسية السعودية، لكي يستطيع ارتداء قميص الأخضر خلال تصفيات كأس العالم.

وكان السومة قد بدأ رحلته الاحترافية في دوري جميل بتعاقده مع أهلي جدة منتقلاً من نادي القادسية الكويتي في منتصف عام 2014، وكشف عن أنه يتمتع بموهبة مكنته من حصد لقب هداف الدوري مرتين متتاليتين، إلى جانب أنه قاد فريقه نحو الفوز ببطولتي الدوري وكأس الملك في العام الماضي.

وقال عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم السعودي، إن قرار منح الجنسية للسومة لا يملك فيها الاتحاد السعودي سلطانًا، لأنها تختص بجهات أخرى.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    7 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    wad

    يابوي هذا صار هداف بضربات الجزاء والفاولات لكن غيرها ماعندك احد لايملك مهارات ولايملك مهارات بالراس هذا قياسا على عمره..بلاتجنيس بلاخرابيط
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  2. 40
    7 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    السدغاني

    نحتاج تجنيس للعلماء والمخترعين ورواد الأعمال ولا نحتاج لتجنيس اي شخص يعرف يلعب .
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  3. 39
    7 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    سامي

    يا كثر السوريين اربعة مليون سوري في اعمار الشباب موجودين ومتبطين في بلدنا مشاكل ومخدرات ودعارة وسرقات وعلاقات ودعارة يالله جنسوهم كلهم وبيعوا الارض وا
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  4. 38
    7 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    فاهم صح

    السومه سبق له المشاركة مع المنتخب السوري ونظام الفيفا يمنع اي لاعب سبق له اللعب مع منتخب اخر ان يشارك منتخب دولة حصل على جنسيته مؤخراً
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  5. 37
    7 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    مخ

    مخالف للنشر
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  6. 36
    7 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    تركي

    مخالف للنشر
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  7. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    متابع

    مانبيه لاتجنسوه محنا ناقصين اجانب واللاعب عمره كبير
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  8. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    D.r

    ياناس البلد محاربه من كل حدب وصوب وانتم منشغلين بتجنيس السومه . السومه مانفع بلاده فكيف ينفعنا . خفوا علينا شوي واستشعروا ما تمر به مملكتنا من فتن .
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  9. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  10. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل باسم مفقود شفو تعليقاته يقول البلد واهلها ودينها ظلام
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  11. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 18:32 م
    عدد التعليقات:14210

    قلم الحقيقه

    الرياضي الأجنبي يبحث عن جنسية الوطن ويتشرف بها والارهابي الوطني يكفر بها ويعاديها.
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  12. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    mar

    ماهي انجازاته اللتي يمكن ان تشفع له أوليس البلد مليان بتلك الامثال والا ناقصي سعوده البلد لاهل البلد ولكل بلد وحب الوطن لايقاس بثمن فطره من اللهتعالى
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  13. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    mar

    ماهي انجازاته اللتي يمكن ان تشفع له أوليس البلد مليان بتلك الامثال والا ناقصين سعوده البلد لاعل البل ولكل بلد وحب الوطن لايقاس بثمن فطره من اللهتعالى
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  14. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    يمامه

    نسيتواخلاقه مع العسكري في مطارجده وهذاهوماتجنس هذي اخلاق السواريا
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  15. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:4002

    العنيد

    هناك (( من هوا احــق )) من السومه بالتجنيس ولا السوما والله ثم والله لو يشبع وتزين امور سوريا الا يرجع
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  16. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    زهوان

    لانريد تجنيس المملكة واسعة وتعج بالمواهب لوجدوا ألأهتمام أنظروا قطر كيف دفن التجنيس مواهبهم لوا هو من مواليد المملكه او امه سعودية كان ممكن
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  17. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    وشك وشك

    بدون تجنيس موظف قطاع خاص ينتج واذا تجنس بيصير موظف حكومي بدون انتاج
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  18. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:1

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    ام خالد

    البلد مليان مقيمين لهم سنيين لهم نفس حقوق المواطنيين حتى الكتب الدراسيه ياخذونها مجاني لأبنائهم
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  20. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    ام خالد

    مادري الناس فاضيه لهذي الدرجه وهذا تفكيرها لو طالبو بتجنيس عالم ذره عادي لكن لاعب كره ؟ ليتهم فكرو في شي مفيد تجنيد الشباب صار ضروري
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  21. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:1

    مفقود

    ليت تجنيس اوربيين و امريكان لخلط الديموغرافيا السعودية نريد خليط من الاعراق والاجناس والديانات, سئمنا الاتجاه الواحد الذي يجر البلد الى عصر الظلام
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  22. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    ناصر

    ياعمي ترا غثيتونا بالسومه لاعب حده ثلاث أربع سنين وينتهي عمره الافتراضي بالكره
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  23. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    خالد

    البلد يتعرض الى قانون جستا وانتم تجنيس السومه مطلب على اي حال خله يتجنس ورنا 3000امريكي
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  24. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    ابو عبدالعزيز

    لايحق لنا تجنيس السومه لانه سبق وان لعب للمنختب السوري يا اخوان
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  25. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    محمد

    لا والف لا لتجنيس لاجانب
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  26. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    رفيع محمد

    كفاية جنستوا المغني العراقي والشاعر العراقي وهم ما قدموا شي للبلد غير ***وين الاطبا والعباقرة والاستاذه والمخترعيين الي هم بيقوموا بلبد لا لهم عقل
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  27. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    محمد

    والله انا مع تعليق رقم تسعه والله ابتلشنا بهم لا والف لا لتجنيس السومه
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  28. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    مستشارك

    لن يتم تجنيسه نظام الجنسيه بالمملكة واضح ولسنا في حاجه له اذا الكويت عاش فيها اكثر من السعوديه ولا فكرت فيه وفيه قبائل وعلماء يستحقون افضل منه
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  29. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    شجاع

    ماذا نقول ام بماذا نصرخ وهل نحن ناقصون مشاكل ***ولنفترض اننا جنسنا ولعب سنه او خمس سنوات وانتهت صلاحيته وقام *****
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  30. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    محمود

    في مباراة إيطاليا وأسبانيا البارحة مع تاريخهما وعراقتهما في كرة القدم لاعبان برازيليان مجنسان في كلا الفريقين
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  31. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:5493

    الرحااال

    المفروض يتجنس..وان تسحب الجنسيات من الملاقيف ***
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  32. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    بندر

    موافق
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  33. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    ذكريات شجوى وبالاخص اهل الرق الله يحفظهم

    جنسوه ودرسوه وعلمونا بالصحيح//ويشيفيد اللعب وحلب مع حماه تستغيث//هذا يموت والثاني طايح جريح//وبشار الكلب في شعبه يعيث((صح او انا غلطان؟؟؟))
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  34. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    الرأي العام

    لا
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  35. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    وجة نضر

    يجب الان الاهتمام بابناء البلد فعندما أردنا ذخيره من الشباب لحماية الحدود كان ابطالنا من ابناء الوطن فالسومة وغيره وطناً ينتمي اليه كفى تجنيس مصلحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 17:51 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    يقول المثل ما يحك جلدك مثل ظفرك ..
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  37. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    محمد الشهري

    نعم نعم نعم والف نعم والله مطلب تجنيس عمر السمومة وهذا مكسب كبير للكرة السعودية أرجوكم افرحو قلوبنا بهذا الاعب الفذ الذي اعتبرة قريب الى قلب كل سعودي
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  38. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    سؤال ماذا نفعو البلد المجنسين ؟ *********
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  39. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:1459

    بلادي زوينا

    لا تجنيس كفى !
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  40. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    ليش نجنس السومه

    ناس ماهي لا قيه تأكل وفيه عالم فاضية تبي تجنس السومه .
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  41. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    نوخذه

    مصيبه إذا نجوميتي هداف بلنتيات أو أخطاء دفاعيه / منتخبنا ماهو بحاجة أجانب كفايه البلد تعج بهم
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