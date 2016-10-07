هل يتم تجنيس السوري عمر السومة ؟!

صحيفة المرصد: أطلق مغردون هاشتاق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الجمعة تحت عنوان #تجنيس_السومة_مطلب.

وأكد المغردون على مطلب تجنيس اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، بالجنسية السعودية، لكي يستطيع ارتداء قميص الأخضر خلال تصفيات كأس العالم.

وكان السومة قد بدأ رحلته الاحترافية في دوري جميل بتعاقده مع أهلي جدة منتقلاً من نادي القادسية الكويتي في منتصف عام 2014، وكشف عن أنه يتمتع بموهبة مكنته من حصد لقب هداف الدوري مرتين متتاليتين، إلى جانب أنه قاد فريقه نحو الفوز ببطولتي الدوري وكأس الملك في العام الماضي.

وقال عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم السعودي، إن قرار منح الجنسية للسومة لا يملك فيها الاتحاد السعودي سلطانًا، لأنها تختص بجهات أخرى.