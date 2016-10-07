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بالفيديو .. منة فضالي تعترف بماضيها : كنت على علاقة بـ 4 أشخاص في وقت واحد !

7 أكتوبر, 2016 , 18:32 م
بالفيديو .. منة فضالي تعترف بماضيها : كنت على علاقة بـ 4 أشخاص في وقت واحد !
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صحيفة المرصد : في حلقة من المقرر عرضها السبت عبر شاشة قناة “النهار” المصرية في برنامج “المتوحشة” في موسمه الجديد، أكّدت الفنّانة المصرية منّة فضالي أنّه لا توجد امرأة بلا ماضٍ.
وكشفت “فضالي” عن مفاجأة صادمة للجمهور وهي أنّها شخصياً ارتبطت بأربعة رجال في وقت واحد في فترة من فترات حياتها.
وتطرّق اللقاء لعلاقتها بالفنّان محمد فؤاد، وعن صور عيد ميلادها التي أثارت أزمة في حينها.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:14210

    قلم الحقيقه

    الأخونج تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم من كلامها ماهو عاجبهم. طيب أنتم ليل نهار تشتمون في السعوديات وتحاربونهم وتعايرونهم وتمنعنوهم من النفس يتنفسونه.
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  2. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    حقاني

    وهي صادقه الحين مافي لا ذكر ولا انثى الا وله ماضي عابر حتى بعد الزواج يستمر مع من كان يعرفهم قبل الزواج والزوجة اخر من يعلم والعكس صحيح
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  3. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    wad

    طبعا هي تقصد امثالها وامثال ****
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  4. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    كبير المدققين

    ارتباط تجاري
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  5. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    شيهانة💤💧

    أكّدت الفنّانة المصرية منّة فضالي أنّه لا توجد امرأة بلا ماضٍ......// سلامات😡 !!! من فضلك ولوسمحتي أحترمي نفسك وتكلمي عن نفسك فقط.
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  6. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    شايف العجائب

    مافيه أمراة بدون ماضي ،،، كذبتِ ياعاهـ..... ،، فكم من حرةٍ الشرف يتشرف بها ،، ولكن مثلك لا يعلم ذلك .
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  7. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    شايب الديمن

    مخالف للنشر
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  8. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    أفريقي

    الشرع حلل 4
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  9. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    شايف العجائب

    صحيح كلٍ يشوف الناس بعين طبعه
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