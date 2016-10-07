بالفيديو .. منة فضالي تعترف بماضيها : كنت على علاقة بـ 4 أشخاص في وقت واحد !

صحيفة المرصد : في حلقة من المقرر عرضها السبت عبر شاشة قناة “النهار” المصرية في برنامج “المتوحشة” في موسمه الجديد، أكّدت الفنّانة المصرية منّة فضالي أنّه لا توجد امرأة بلا ماضٍ.

وكشفت “فضالي” عن مفاجأة صادمة للجمهور وهي أنّها شخصياً ارتبطت بأربعة رجال في وقت واحد في فترة من فترات حياتها.

وتطرّق اللقاء لعلاقتها بالفنّان محمد فؤاد، وعن صور عيد ميلادها التي أثارت أزمة في حينها.