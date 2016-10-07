صحيفة المرصد : في حلقة من المقرر عرضها السبت عبر شاشة قناة “النهار” المصرية في برنامج “المتوحشة” في موسمه الجديد، أكّدت الفنّانة المصرية منّة فضالي أنّه لا توجد امرأة بلا ماضٍ.
وكشفت “فضالي” عن مفاجأة صادمة للجمهور وهي أنّها شخصياً ارتبطت بأربعة رجال في وقت واحد في فترة من فترات حياتها.
وتطرّق اللقاء لعلاقتها بالفنّان محمد فؤاد، وعن صور عيد ميلادها التي أثارت أزمة في حينها.
بالفيديو .. منة فضالي تعترف بماضيها : كنت على علاقة بـ 4 أشخاص في وقت واحد !
صحيفة المرصد : في حلقة من المقرر عرضها السبت عبر شاشة قناة “النهار” المصرية في برنامج “المتوحشة” في موسمه الجديد، أكّدت الفنّانة المصرية منّة فضالي أنّه لا توجد امرأة بلا ماضٍ.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:14210
قلم الحقيقهالأخونج تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم من كلامها ماهو عاجبهم. طيب أنتم ليل نهار تشتمون في السعوديات وتحاربونهم وتعايرونهم وتمنعنوهم من النفس يتنفسونه.
حقانيوهي صادقه الحين مافي لا ذكر ولا انثى الا وله ماضي عابر حتى بعد الزواج يستمر مع من كان يعرفهم قبل الزواج والزوجة اخر من يعلم والعكس صحيح
wadطبعا هي تقصد امثالها وامثال ****
كبير المدققينارتباط تجاري
شيهانة💤💧أكّدت الفنّانة المصرية منّة فضالي أنّه لا توجد امرأة بلا ماضٍ......// سلامات😡 !!! من فضلك ولوسمحتي أحترمي نفسك وتكلمي عن نفسك فقط.
شايف العجائبمافيه أمراة بدون ماضي ،،، كذبتِ ياعاهـ..... ،، فكم من حرةٍ الشرف يتشرف بها ،، ولكن مثلك لا يعلم ذلك .
شايب الديمنمخالف للنشر
أفريقيالشرع حلل 4
شايف العجائبصحيح كلٍ يشوف الناس بعين طبعه