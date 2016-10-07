شاهد .. صور تظهر مدى الدمار بـ هايتي إثر إعصار “ماثيو” .. و 400 قتيل هي الحصيلة حتى الآن

صحيفة المرصد – إفي: ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء مرور إعصار “ماثيو” بهايتي إلى أكثر من 400 شخص، حسبما أفاد مصدر من الحماية المدنية في منطقة الجنوب التي كانت الأكثر تضرراً من هذه الكارثة الطبيعية اليوم الجمعة.
وما زالت فرق الطوارئ تواصل جهودها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً جراء مرور الإعصار الذي وصل إلى البلد الكاريبي الثلاثاء الماضي، وأجبر السلطات على تأجيل موعد الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تجرى في البلاد بعد غد الأحد.
وحتى الآن، لم تتمكن السلطات في هايتي من حصر الأضرار، معربة عن قلقها إزاء إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول للمناطق التي انقطع الاتصال عنها.
وكان الشطر الجنوبي من هايتي هو الأكثر تضرراً حيث سقط العدد الأكبر من القتلى.
وأكد رئيس هايتي المؤقت، جوسيليرم بريفير الليلة الماضية أن العديد من الدول عرضت المساعدة على بلاده التي لم تتعاف بعد من تداعيات زلزال 2010، الذي خلف ما يقرب من 300 ألف قتيل وعدد مساو تقريباً من الجرحى، فضلاً عن 1.5 مليون من المتضررين.
تعليقات ( 19 )
ااعصار كارثي واخرتها ٤٠٠
مع الخيلعقبال روسيا يارب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
رؤية وتحوليارب مانقوى قوتك ’’ فنحن عبيدك الضعوف .. فأرحمنا اللهم يا أرحم الراحمين
سبحان الله الخالق القوى الجباريارب اكفنا شر الاعاصير والزلازل
دوليالعاصفة ستكون على الأرجح أكبر وأقوى إعصار تتعرض له الولايات المتحدة خلال عقود
كيفعودة الولايات الثلاثة إلى ماقبل عام 1950 جراء الدمار الذي يحدثه اعصار ماثيو الان
عدد التعليقات:5499
الرحااالالله يرحمهم..ان شاء الله يتقبلهم الله برحمته ..
كيفتوقعات بإفلاس ثلاث ولايات من أربع ولايات يزورها الاعصار ماثيو ( جورجيا - كارولينا الجنوبية - كارولينا الشمالية ) وتوقع دمار واسع في فلوريدا منذ عقود
سعد ⭐⭐⭐شكرا ماثيو
أبو أسامةتذكرت سيول جده التي نسيت إلا من أصحابها
ندىقولو الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلاهم ترى حتى احنا علينا ذنوب نسأل الله حسن الختام
كيفتوقع خسائر بمئات المليارات في ولايات ( فلوريدا- جورجيا- كارولينا الجنوبية-كارولينا الشمالية ) جراء اعصار ماثيو المدمر والذي دخل فلوريدا منذ قليل
ندىاتقو الله لا تشمتون بالناس ويبتليكم الله هذولا ما لهم ذنب ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
كيفامريكا تعاني من اعصار مدمر ظهر فجأة في الجنوب من المحيط الاطلسي خلال هذه الساعات ( الاعصار يحمل اسم ماثيو ) وهروب الملايين من الساحل الامريكي
ابس ٤٠٠ واحد لا نبي المزيد العدد هذا مايجيب الراس
شايف العجائبجندي من جنود الملك الجبار
كيفمنذ قليل دخل اعصار ماثيو الساحل الامريكي وهروب الملايين في أكبر هروب تشهدها امريكا في العصر الحديث