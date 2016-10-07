شاهد .. صور تظهر مدى الدمار بـ هايتي إثر إعصار “ماثيو” .. و 400 قتيل هي الحصيلة حتى الآن

صحيفة المرصد – إفي: ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء مرور إعصار “ماثيو” بهايتي إلى أكثر من 400 شخص، حسبما أفاد مصدر من الحماية المدنية في منطقة الجنوب التي كانت الأكثر تضرراً من هذه الكارثة الطبيعية اليوم الجمعة.

وما زالت فرق الطوارئ تواصل جهودها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً جراء مرور الإعصار الذي وصل إلى البلد الكاريبي الثلاثاء الماضي، وأجبر السلطات على تأجيل موعد الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تجرى في البلاد بعد غد الأحد.

وحتى الآن، لم تتمكن السلطات في هايتي من حصر الأضرار، معربة عن قلقها إزاء إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول للمناطق التي انقطع الاتصال عنها.

وكان الشطر الجنوبي من هايتي هو الأكثر تضرراً حيث سقط العدد الأكبر من القتلى.

وأكد رئيس هايتي المؤقت، جوسيليرم بريفير الليلة الماضية أن العديد من الدول عرضت المساعدة على بلاده التي لم تتعاف بعد من تداعيات زلزال 2010، الذي خلف ما يقرب من 300 ألف قتيل وعدد مساو تقريباً من الجرحى، فضلاً عن 1.5 مليون من المتضررين.