  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد .. صور تظهر مدى الدمار بـ هايتي إثر إعصار “ماثيو” .. و 400 قتيل هي الحصيلة حتى الآن

7 أكتوبر, 2016 , 19:45 م
شاهد .. صور تظهر مدى الدمار بـ هايتي إثر إعصار “ماثيو” .. و 400 قتيل هي الحصيلة حتى الآن
  • 1٬490
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – إفي: ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء مرور إعصار “ماثيو” بهايتي إلى أكثر من 400 شخص، حسبما أفاد مصدر من الحماية المدنية في منطقة الجنوب التي كانت الأكثر تضرراً من هذه الكارثة الطبيعية اليوم الجمعة.

وما زالت فرق الطوارئ تواصل جهودها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً جراء مرور الإعصار الذي وصل إلى البلد الكاريبي الثلاثاء الماضي، وأجبر السلطات على تأجيل موعد الانتخابات العامة التي كان من المقرر أن تجرى في البلاد بعد غد الأحد.

وحتى الآن، لم تتمكن السلطات في هايتي من حصر الأضرار، معربة عن قلقها إزاء إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى بعد أن تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول للمناطق التي انقطع الاتصال عنها.

وكان الشطر الجنوبي من هايتي هو الأكثر تضرراً حيث سقط العدد الأكبر من القتلى.

وأكد رئيس هايتي المؤقت، جوسيليرم بريفير الليلة الماضية أن العديد من الدول عرضت المساعدة على بلاده التي لم تتعاف بعد من تداعيات زلزال 2010، الذي خلف ما يقرب من 300 ألف قتيل وعدد مساو تقريباً من الجرحى، فضلاً عن 1.5 مليون من المتضررين.

85242424

0135856564

2424240444

3699999999

06559565623

6868888888

24444444444

324535555555

4534231111111

98988888888888

3565687577777777

86969999999952454

245388888888888888

0253565353555555555

26963555555555555555555

4457777777777777777777

553869999999999999955555

6262222222222222220



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    ا

    اعصار كارثي واخرتها ٤٠٠
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    مع الخيل

    عقبال روسيا يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    نصيحة لا تاخذ قروض من البنوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    رؤية وتحول

    يارب مانقوى قوتك ’’ فنحن عبيدك الضعوف .. فأرحمنا اللهم يا أرحم الراحمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    سبحان الله الخالق القوى الجبار

    يارب اكفنا شر الاعاصير والزلازل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    دولي

    العاصفة ستكون على الأرجح أكبر وأقوى إعصار تتعرض له الولايات المتحدة خلال عقود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    كيف

    عودة الولايات الثلاثة إلى ماقبل عام 1950 جراء الدمار الذي يحدثه اعصار ماثيو الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:5499

    الرحااال

    الله يرحمهم..ان شاء الله يتقبلهم الله برحمته ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    كيف

    توقعات بإفلاس ثلاث ولايات من أربع ولايات يزورها الاعصار ماثيو ( جورجيا - كارولينا الجنوبية - كارولينا الشمالية ) وتوقع دمار واسع في فلوريدا منذ عقود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    سعد ⭐⭐⭐

    شكرا ماثيو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    أبو أسامة

    تذكرت سيول جده التي نسيت إلا من أصحابها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    ندى

    قولو الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلاهم ترى حتى احنا علينا ذنوب نسأل الله حسن الختام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    كيف

    توقع خسائر بمئات المليارات في ولايات ( فلوريدا- جورجيا- كارولينا الجنوبية-كارولينا الشمالية ) جراء اعصار ماثيو المدمر والذي دخل فلوريدا منذ قليل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    ندى

    اتقو الله لا تشمتون بالناس ويبتليكم الله هذولا ما لهم ذنب ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    كيف

    امريكا تعاني من اعصار مدمر ظهر فجأة في الجنوب من المحيط الاطلسي خلال هذه الساعات ( الاعصار يحمل اسم ماثيو ) وهروب الملايين من الساحل الامريكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    ا

    بس ٤٠٠ واحد لا نبي المزيد العدد هذا مايجيب الراس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  18. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    شايف العجائب

    جندي من جنود الملك الجبار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    كيف

    منذ قليل دخل اعصار ماثيو الساحل الامريكي وهروب الملايين في أكبر هروب تشهدها امريكا في العصر الحديث
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم