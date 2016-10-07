الصحة العالمية تُحذِّر : الجوال يغيِّر نشاط المُخ

صحيفة المرصد:حذرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي من أضرار استخدام الهواتف الجوالة بشكل عام، فقد أثبتت المنظمة من خلال الدراسات وجود أخطار قد تودي بحياة الإنسان وفقاً لموقع الجزيرة أون لاين.

وجاء بتقرير منظمة الصحة العالمية أن استخدام الهاتف الجوال يزيد من خطر حوادث الطرق من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من فرص حدوثها، سواء كان استخدامها بالسماعات أو بدونها، وذلك بسبب حالة التشتيت التي تتسبب فيها خلال القيادة.

كما أكدت على بعض التأثيرات الصحية الأخرى من جراء استخدامه والتي تشمل تغير نشاط المخ وعادات النوم، ومازالت الأبحاث مستمرة حول سلبيات استخدام الهواتف المحمولة، أما عن تسبب ذبذباته للإصابة بسرطان المخ فلا يوجد أي أدلة حول حقيقة هذا الإدعاء.