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الكشف عن هوية الأب الذي قتله ابنه في مكة.. وزملاؤه يحكون تفاصيل من حياته

7 أكتوبر, 2016 , 21:06 م
الكشف عن هوية الأب الذي قتله ابنه في مكة.. وزملاؤه يحكون تفاصيل من حياته
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صحيفة المرصد: عبّر عدد من زملاء الأب الذي قتله ابنه أمس في مكة، ويدعى الدكتور محمد صدقة حنيفة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقا، عن حزنهم الشديد، داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.

وقال زملاء الفقيد إن الراحل كان رجلاً طموحاً عظيم الأدب، وكان محبوبا من الجميع وعلى خلق رفيع، بحسب موقع “الجزيرة أونلاين”.

ويقول أحد زملاء حنيفة، وهو الدكتور عبدالله إسحاق عطار، عميد كلية المعلمين سابقا وعضو هيئة التدريس بالكلية الجامعية بالجموم حاليا، والذي كان صديقاً للدكتور حنيفة منذ 30 عاما، إن خبر مقتل الدكتور محمد وقع كالصاعقة عليه، موضحاً أن آخر لقاء جمعه به كان قبل أسبوعين في أحد المساجد.

وأضاف عطار أن الدكتور محمد حنيفة كان رجلا طموح وحريصا في عمله حيث حصل على ماجستيرين الأول من أمريكا والثاني في المدينة المنورة، وفي عام 1407 هـ أتى إلى مكة المكرمة وعمل في كلية المعلمين محاضرا و بعد 20 عاما حصل على موافقة ونال على درجة الدكتوراة.

ويضيف أحد زملاء الدكتور حنيفة الآخرين وهو الدكتور نجم الدين عبدالغفور الانديجاني أستاذ التربية الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا، إن الدكتور محمد حنيفة كان من خيرة الناس خلقاً وأدباً جماً يفوق الوصف، لافتاً إلى أنه زامله في الجامعة منذ سنوات طويلة.

وأضاف: “إن ما حدث لأخينا وزميلنا الدكتور حنيفة يعد من أفظع ما مر عليه من مآسي”، مشيراً إلى أن هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن أن يصدقها العقل، وتساءل: “ما الذي يحدث لأبنائنا وهل نحن غافلون وبعيدون عنهم وعما يعانون من أمور ومشكلات؟”.

وقال إن إقدام الإبن وهو في عمر 36 عاما على هذه الفعلة التي وصفها بـ “الشنيعة” تجاه والده وأخته أمر صعب تصديقه، لكنه الابتلاء الذي نمر به بين فترة وأخرى.

ويفيد أستاذ دكتور عبدالحميد عبدالمجيد حكيم، الأستاذ في كلية التربية بجامعة أم القرى، أنه زامل الدكتور محمد حنيفة لأكثر من سبع سنوات في كلية المعلمين بمكة المكرمة، مستطردا بالقول: “نعجز عن وصف أخلاقه فهو قمة في الخلق، مشيرا إلى أن الدكتور محمد كان أحد أعضاء التدريس في قسم تقنيات التعليم وعمل معه بحث مشترك حول تقويم مقرر الاجتماعيات للمرحلة الثانوية، داعيا الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.

وأشار الإعلامي منصور نظام الدين إلى أن الدكتور محمد حنيفة رحمه الله كان محبوبا من الجميع وعلى خلق رفيع، مبينا أنه كان ملازما للصلوات الخمس في المسجد في الصف الأول كما كان يحب الاطلاع والمعرفة والقراءة دائما.

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تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    أماني

    لا مرض نفسي ولا غيره خلاص يجزون رقبته قتل أبوه واخته أعز الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:14217

    قلم الحقيقه

    لم تكن هذه الجريمة الارهابيةالأسرية الجبانة الأولى على هذا النمط وهذا المنوال التي تقع في بلادناوكان يقف خلفها الدواعش الارهابيين.الأخونج سرطان الوطن.
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  3. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    عبدالعزيز//

    انها احداث اخر الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    علي الهجري

    إلى زينب إنشاء الله يحشرك الله مع من تحبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذال

    الابن مريض نفسي الله لا يبلنا واسال الله العظيم ان يبتليك بنفسك ياقلم طهران
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  6. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    جنوبيه .

    تعب. ووربئ واخر شي جازاه الله المستعان والله قلبي ماعاد يتحمل الاخبار ذي يارب عفوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:14217

    قلم الحقيقه

    لعنة الله على ولده القاتل الداعشي الارهابي وعلى كل من يؤيده وينتصر له أو دله وأرشده على طريق الدواعش الارهابيين وجعله يقدم على جريمته النكراء ضد أهله.
    لا يعجبني(64) اعجبني(1)
  8. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    .زينب ...

    بعد عدة أيام سيحل يوم عاشوراء..يوم تشويه الإسلام ..و تجديد الأحقاد. ...وشحن الاوغاد. ..ضد أمة محمد. ..اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفت بالطواغيت.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    خالد

    لعن الله الحوثيين الزيود
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  10. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    شاي أخضر،،

    الله المستعان..إنا لله وإنا إليه راجعون. ... ولا تقل لهما أف..!!!؟؟؟؟ فكيف بأكبر منها..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    عدو داعش

    هل معلم النكبة كان متبع الفكر الداعشي المنحط
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  12. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    ياعمري. الله يرحمه ياربي اشفي الناس كذا تغيرو هذا يقتل ووهذي تذبح. الطفل والكبير. والغرب والقريب ماعاد احد يرحم ..... الله لايبلانا
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  13. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    التعيس والفاشل يرمي بلاويه على الدين بل يصل الامر الى الالحاد والعياذ بالله اخذركم ونفسي بعدم الانزلاق نحو هاويه خطيره الا وهي الانسلاخ عن دين الله
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  14. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمعرفات رجالية ونسائية كثيرة للتهجم على الدين واهله ليثير الفتنة وهاذا ماتفعله ايران المجوسية بالمنطقة للتشكيك بالاسلام الشرعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  15. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    ما اكثر الخنبقات حين تعدهم وهم في النائبات قليل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    الخنبقات تلقت الصفعات وراحت لجحورها
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  17. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    سلمان

    معرفات مشكوك فيها لمهاجمة الدين الاسلامي والشرع التي قامت عليها الدولة حغضها الله وسنة الرسول الابواق الرافضية المجوسية لا نقبلها بارض الانبياء والرسل
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  18. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    خالد

    محمد ت 10 نتيجة التشدد في الدين والتطرف . الدين ما له دخل وبطل كذب المشاكل العائلة ما لها دخل بالمشاكل العائلة بطلو تدخلو الدين بالمخدرات والمشاكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  19. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    مها

    ايران السبب
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  20. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    مها

    ايران السبب
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  21. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    سامي

    احيانا نعتقد بأن الملتزم أو الشيخ هو المتشدد وغيرهم مايفهمون وهذا الفكر لابد أن يتغير ..يجب مراقبة الاولاد وتلقينهم دروس الوسطية
    لا يعجبني(3) اعجبني(10)
  22. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    سالللف

    يكتب الان ..... لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    خالد

    محمد ت 10 نتيجة التشدد في الدين والتطرف . كذبت
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  24. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    محمد

    نتيجة التشدد في الدين والتطرف
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  25. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    المفروض نبحث ونعرف السبب

    الأب توفي والله يرحمه ،، والمفروض بدل هذا الخبر الطويل ان نستبدله بدوافع الجريمة ومسبباتها ، ولماذا اقدم الابن على هذا العمل الشنيع . ونحاول حل القضية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    اسالوا اهل بيته هم ادرى به وكيف تعامله مع اسرته
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  27. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    الله فوق

    كل المشاكل جتنا بعد النت الصين قطعت النت وارتاحت من الاٍرهاب والفساد كله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لاحول ولاقوة إلا بالله □الله يرحمه ويغفرله ■□يؤدي الصلوات الخمس بالمسجد بالصفوف الأولى ✅□■خ ن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    بقايا مشاعرا

    الله يرحمه ويجعل م.اصابه شافعا له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    اصلع عبر

    الله لايبلانا ... ويرحم المتوفين ... هناك سر لايعلمه إلا الله ... ولكن ملينا من أسطوانة مدمن مختل مريض نفسي منحرف ... عطونا الحقيقه لكي يتعض البقيه
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  31. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    ظامي اليل

    رحمة الله عليه وعلى ابنته.وشافا زوجته.انا لله وانا اليه راجعون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    ظامي اليل

    رحمة الله عليه وعلى ابنته.وشافا زوجته.انا لله وانا اليه راجعون.
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  33. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:115

    شقردي بطران

    الله يغفر له ويرحمه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)

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