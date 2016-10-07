الكشف عن هوية الأب الذي قتله ابنه في مكة.. وزملاؤه يحكون تفاصيل من حياته

صحيفة المرصد: عبّر عدد من زملاء الأب الذي قتله ابنه أمس في مكة، ويدعى الدكتور محمد صدقة حنيفة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقا، عن حزنهم الشديد، داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة.
وقال زملاء الفقيد إن الراحل كان رجلاً طموحاً عظيم الأدب، وكان محبوبا من الجميع وعلى خلق رفيع، بحسب موقع “الجزيرة أونلاين”.
ويقول أحد زملاء حنيفة، وهو الدكتور عبدالله إسحاق عطار، عميد كلية المعلمين سابقا وعضو هيئة التدريس بالكلية الجامعية بالجموم حاليا، والذي كان صديقاً للدكتور حنيفة منذ 30 عاما، إن خبر مقتل الدكتور محمد وقع كالصاعقة عليه، موضحاً أن آخر لقاء جمعه به كان قبل أسبوعين في أحد المساجد.
وأضاف عطار أن الدكتور محمد حنيفة كان رجلا طموح وحريصا في عمله حيث حصل على ماجستيرين الأول من أمريكا والثاني في المدينة المنورة، وفي عام 1407 هـ أتى إلى مكة المكرمة وعمل في كلية المعلمين محاضرا و بعد 20 عاما حصل على موافقة ونال على درجة الدكتوراة.
ويضيف أحد زملاء الدكتور حنيفة الآخرين وهو الدكتور نجم الدين عبدالغفور الانديجاني أستاذ التربية الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا، إن الدكتور محمد حنيفة كان من خيرة الناس خلقاً وأدباً جماً يفوق الوصف، لافتاً إلى أنه زامله في الجامعة منذ سنوات طويلة.
وأضاف: “إن ما حدث لأخينا وزميلنا الدكتور حنيفة يعد من أفظع ما مر عليه من مآسي”، مشيراً إلى أن هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن أن يصدقها العقل، وتساءل: “ما الذي يحدث لأبنائنا وهل نحن غافلون وبعيدون عنهم وعما يعانون من أمور ومشكلات؟”.
وقال إن إقدام الإبن وهو في عمر 36 عاما على هذه الفعلة التي وصفها بـ “الشنيعة” تجاه والده وأخته أمر صعب تصديقه، لكنه الابتلاء الذي نمر به بين فترة وأخرى.
ويفيد أستاذ دكتور عبدالحميد عبدالمجيد حكيم، الأستاذ في كلية التربية بجامعة أم القرى، أنه زامل الدكتور محمد حنيفة لأكثر من سبع سنوات في كلية المعلمين بمكة المكرمة، مستطردا بالقول: “نعجز عن وصف أخلاقه فهو قمة في الخلق، مشيرا إلى أن الدكتور محمد كان أحد أعضاء التدريس في قسم تقنيات التعليم وعمل معه بحث مشترك حول تقويم مقرر الاجتماعيات للمرحلة الثانوية، داعيا الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.
وأشار الإعلامي منصور نظام الدين إلى أن الدكتور محمد حنيفة رحمه الله كان محبوبا من الجميع وعلى خلق رفيع، مبينا أنه كان ملازما للصلوات الخمس في المسجد في الصف الأول كما كان يحب الاطلاع والمعرفة والقراءة دائما.
تعليقات ( 33 )
أمانيلا مرض نفسي ولا غيره خلاص يجزون رقبته قتل أبوه واخته أعز الناس
عدد التعليقات:14217
قلم الحقيقهلم تكن هذه الجريمة الارهابيةالأسرية الجبانة الأولى على هذا النمط وهذا المنوال التي تقع في بلادناوكان يقف خلفها الدواعش الارهابيين.الأخونج سرطان الوطن.
عبدالعزيز//انها احداث اخر الزمان
علي الهجريإلى زينب إنشاء الله يحشرك الله مع من تحبين
لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذالالابن مريض نفسي الله لا يبلنا واسال الله العظيم ان يبتليك بنفسك ياقلم طهران
جنوبيه .تعب. ووربئ واخر شي جازاه الله المستعان والله قلبي ماعاد يتحمل الاخبار ذي يارب عفوك
عدد التعليقات:14217
قلم الحقيقهلعنة الله على ولده القاتل الداعشي الارهابي وعلى كل من يؤيده وينتصر له أو دله وأرشده على طريق الدواعش الارهابيين وجعله يقدم على جريمته النكراء ضد أهله.
.زينب ...بعد عدة أيام سيحل يوم عاشوراء..يوم تشويه الإسلام ..و تجديد الأحقاد. ...وشحن الاوغاد. ..ضد أمة محمد. ..اللهم اخسف بهم الأرض كما خسفت بالطواغيت.
خالدلعن الله الحوثيين الزيود
شاي أخضر،،الله المستعان..إنا لله وإنا إليه راجعون. ... ولا تقل لهما أف..!!!؟؟؟؟ فكيف بأكبر منها..
عدو داعشهل معلم النكبة كان متبع الفكر الداعشي المنحط
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمعرفات رجالية ونسائية كثيرة للتهجم على الدين واهله ليثير الفتنة وهاذا ماتفعله ايران المجوسية بالمنطقة للتشكيك بالاسلام الشرعي
سلمانمعرفات مشكوك فيها لمهاجمة الدين الاسلامي والشرع التي قامت عليها الدولة حغضها الله وسنة الرسول الابواق الرافضية المجوسية لا نقبلها بارض الانبياء والرسل
خالدمحمد ت 10 نتيجة التشدد في الدين والتطرف . الدين ما له دخل وبطل كذب المشاكل العائلة ما لها دخل بالمشاكل العائلة بطلو تدخلو الدين بالمخدرات والمشاكل
مهاايران السبب
مهاايران السبب
سامياحيانا نعتقد بأن الملتزم أو الشيخ هو المتشدد وغيرهم مايفهمون وهذا الفكر لابد أن يتغير ..يجب مراقبة الاولاد وتلقينهم دروس الوسطية
سالللفيكتب الان ..... لاحول ولاقوة الابالله
خالدمحمد ت 10 نتيجة التشدد في الدين والتطرف . كذبت
محمدنتيجة التشدد في الدين والتطرف
المفروض نبحث ونعرف السببالأب توفي والله يرحمه ،، والمفروض بدل هذا الخبر الطويل ان نستبدله بدوافع الجريمة ومسبباتها ، ولماذا اقدم الابن على هذا العمل الشنيع . ونحاول حل القضية
الله فوقكل المشاكل جتنا بعد النت الصين قطعت النت وارتاحت من الاٍرهاب والفساد كله
↩🌟ريما Rima 🌟↩لاحول ولاقوة إلا بالله □الله يرحمه ويغفرله ■□يؤدي الصلوات الخمس بالمسجد بالصفوف الأولى ✅□■خ ن
بقايا مشاعراالله يرحمه ويجعل م.اصابه شافعا له
اصلع عبرالله لايبلانا ... ويرحم المتوفين ... هناك سر لايعلمه إلا الله ... ولكن ملينا من أسطوانة مدمن مختل مريض نفسي منحرف ... عطونا الحقيقه لكي يتعض البقيه
ظامي اليلرحمة الله عليه وعلى ابنته.وشافا زوجته.انا لله وانا اليه راجعون.
ظامي اليلرحمة الله عليه وعلى ابنته.وشافا زوجته.انا لله وانا اليه راجعون.
عدد التعليقات:115
شقردي بطرانالله يغفر له ويرحمه .