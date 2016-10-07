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فيديو: سعودي يوثق إغلاق طريق بسبب صلاة الجمعة… والمرور يعلق !

7 أكتوبر, 2016 , 21:36 م
فيديو: سعودي يوثق إغلاق طريق بسبب صلاة الجمعة… والمرور يعلق !
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صحيفة المرصد: رصد مواطن انسداد أحد الطرق، اليوم الجمعة، أمام مسجد بأحد الشوارع، وذلك عبر مقطع فيديو صوره بنفسه، حيث يركن أصحاب السيارات الذي يصلون صلاة الجمعة سياراتهم في منتصف الطريق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق تماما.

وقال المواطن في الفيديو إن هناك مسجد، الذي لم يذكر اسمه أو اسم الحي الذي يقع فيه، لم تقم فيه الصلاة بعد، والناس الذين يصلون يسدون الطريق عبر ركن سياراتهم في مكان غير مخصص للوقوف.

من جهتها تفاعلت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع المواطن مصور المقطع، الذي وصف هذا التصرف بـ “الإعاقة الذهنية”.

وكان رد إدارة المرور كالتالي: “عزيزنا يرجى تزويدنا بالتفاصيل في حال رصدك لأحد المخالفين. نسعد بتعاونك”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:2

    مفقود

    يجب تقنين عدد المساجد, حاره صغيرة تلقى فيها 10 مساجد
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  2. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    شيهانة💤💧

    أنت ﻻتعلم إلى أي درجة الله رحيم بك، لاتعلم كيف يسخر لك الأشخاص والأرواح والصدف، لا تعلم كيف يصرف عنك ماتحب لشر ﻻ تعلمه؛ الله كريم حكيم رؤوف.
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  3. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    مرسي

    كالعاده حبا لمخالفة النظام الاختباء خلف ستار الدين
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  4. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:14217

    قلم الحقيقه

    حركات الأخونجية . كل تخلف عقلي وتأخر ذهني ومصيبة تحل في وطن الأخونجي يقف خلفها أساسها وساسها.
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  5. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    عزالله

    جعلها تخلا الأرض منكم
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  6. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    انما الامم

    كله كوم وناس تفترش الطريق لتصلي وتعيق الحركة .. فرضا اسعاف قادم لجار المسجد
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  7. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    صعفق

    تقفل علي المريض والمظطر والمسافرعشان تصلي ايى دين هذا والله اني لقيت طفل 4 سنوات في سياره يبكي بشكل جنوني ومرعوب ابوه تركه ونزل يصلي علي كيفك الدين
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  8. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    الستيني

    هذه ليست حاله فردية بل تحدث في كثير من الجوامع وتغلق الشوارع بشكل كامل ،
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  9. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    إنسان منصف ندري كلنا انك قلم الحقيقه ياخي إنا مانتحمل تعليقاتك كيف اهلك الي يقابلونك طول اليوم الله يعينهم
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  10. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    ملاحظة

    يا اعراب لو ان احد البيوت حصل به حريق او حالة ولادة فانت تقتل انفس ****وتعيق اسعافهم فالاسلام بناء متكامل لاتقطع الطريق وتذهب لتصلي فهنا صلاتك باطله
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  11. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    080

    الاعرابي رايح يصلي وقاطع الطريق فاثناء الصلاة مرتكب كبيرة لاتصح صلاته مثل واحد يصلي ويسرق
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  12. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:10631

    إنسان منصف

    شف ,,,مثلا ,,عندك ,,,بعض المعلقين,,,,تقول ,,,هذا ,,,تيس ,,,,يقول ,,,إحلبووووه !!!
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  13. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    هههههههه

    الله يلعنهم حسب حديث الرسول من قفل طريق المسلمين وجبت عليه لعنتهم .. فالجمعة توقف السيارة بعيد ... وتاتي مشي لتحصل على اجر الخطوات
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  14. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  15. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:10631

    إنسان منصف

    يا الحبيب ,,,ليشمستغرب ,,,إن عندهم إعاقه ذهنيه ,,,,,طبيعي,,,الشي اللي تركنه ,,,من سنين,,,,,أكيد ,,,,يخرب ,,,,ما ينفع له ,,,شي أبدا
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  16. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  17. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    حتى جامع الراجحي في مخرج ١٥ الرياض

    ناس الله يهديهم يشوف الشارع والزحمة قدّامه ويدخل بسيارته ويسكر على الناس الشارع . اقسم بالله اخرج من عند الجامع واصل السيارة احس أني في فلم رعب .
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  18. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:671

    عاشق وطنه

    شي طبيعي هذا في كل الجوامع الآن يتم التقفيل عن الإرهابيين ويش فيك انت شكله اول مره يصلي الجمعه
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  19. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    محمد

    يارقم واحد يقول لك أن العالم صلت وانتهت وهذا المسجد متأخر ىعني الرجال صلى وخلص
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  20. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    سعودي

    المفروض من شروط بناء المسجد توفر مواقف وانشاء شركه متخصصه في رصد المخلفات في مثل هذه الحالات
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  21. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    سعودي

    هولا الي زي كذا يصنفون بالمتخلفين رجعيين ماعندهم احساس اصلاً .. والفوضى دائما تلقاها عند المساجد اما عند المولات ماتلقاها
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  22. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    انما الامم

    أهم شي يصرف له مخالفة اغلاق طريق
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  23. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    انما الامم

    أن تصلي في بيتك أفضل من تلحق الضرر بالمسلمين سالكي الطريق
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  24. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    Sss

    ليه ما تصلي انت ولا بس تبي تنتقد
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