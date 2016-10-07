فيديو: سعودي يوثق إغلاق طريق بسبب صلاة الجمعة… والمرور يعلق !

صحيفة المرصد: رصد مواطن انسداد أحد الطرق، اليوم الجمعة، أمام مسجد بأحد الشوارع، وذلك عبر مقطع فيديو صوره بنفسه، حيث يركن أصحاب السيارات الذي يصلون صلاة الجمعة سياراتهم في منتصف الطريق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق تماما.

وقال المواطن في الفيديو إن هناك مسجد، الذي لم يذكر اسمه أو اسم الحي الذي يقع فيه، لم تقم فيه الصلاة بعد، والناس الذين يصلون يسدون الطريق عبر ركن سياراتهم في مكان غير مخصص للوقوف.

من جهتها تفاعلت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع المواطن مصور المقطع، الذي وصف هذا التصرف بـ “الإعاقة الذهنية”.

وكان رد إدارة المرور كالتالي: “عزيزنا يرجى تزويدنا بالتفاصيل في حال رصدك لأحد المخالفين. نسعد بتعاونك”.