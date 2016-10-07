فيديو: سعودي يوثق إغلاق طريق بسبب صلاة الجمعة… والمرور يعلق !

صحيفة المرصد: رصد مواطن انسداد أحد الطرق، اليوم الجمعة، أمام مسجد بأحد الشوارع، وذلك عبر مقطع فيديو صوره بنفسه، حيث يركن أصحاب السيارات الذي يصلون صلاة الجمعة سياراتهم في منتصف الطريق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق تماما.
وقال المواطن في الفيديو إن هناك مسجد، الذي لم يذكر اسمه أو اسم الحي الذي يقع فيه، لم تقم فيه الصلاة بعد، والناس الذين يصلون يسدون الطريق عبر ركن سياراتهم في مكان غير مخصص للوقوف.
من جهتها تفاعلت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع المواطن مصور المقطع، الذي وصف هذا التصرف بـ “الإعاقة الذهنية”.
وكان رد إدارة المرور كالتالي: “عزيزنا يرجى تزويدنا بالتفاصيل في حال رصدك لأحد المخالفين. نسعد بتعاونك”.
تعليقات ( 24 )
عدد التعليقات:2
مفقوديجب تقنين عدد المساجد, حاره صغيرة تلقى فيها 10 مساجد
شيهانة💤💧أنت ﻻتعلم إلى أي درجة الله رحيم بك، لاتعلم كيف يسخر لك الأشخاص والأرواح والصدف، لا تعلم كيف يصرف عنك ماتحب لشر ﻻ تعلمه؛ الله كريم حكيم رؤوف.
مرسيكالعاده حبا لمخالفة النظام الاختباء خلف ستار الدين
عدد التعليقات:14217
قلم الحقيقهحركات الأخونجية . كل تخلف عقلي وتأخر ذهني ومصيبة تحل في وطن الأخونجي يقف خلفها أساسها وساسها.
عزاللهجعلها تخلا الأرض منكم
انما الاممكله كوم وناس تفترش الطريق لتصلي وتعيق الحركة .. فرضا اسعاف قادم لجار المسجد
صعفقتقفل علي المريض والمظطر والمسافرعشان تصلي ايى دين هذا والله اني لقيت طفل 4 سنوات في سياره يبكي بشكل جنوني ومرعوب ابوه تركه ونزل يصلي علي كيفك الدين
الستينيهذه ليست حاله فردية بل تحدث في كثير من الجوامع وتغلق الشوارع بشكل كامل ،
ملاحظةيا اعراب لو ان احد البيوت حصل به حريق او حالة ولادة فانت تقتل انفس ****وتعيق اسعافهم فالاسلام بناء متكامل لاتقطع الطريق وتذهب لتصلي فهنا صلاتك باطله
080الاعرابي رايح يصلي وقاطع الطريق فاثناء الصلاة مرتكب كبيرة لاتصح صلاته مثل واحد يصلي ويسرق
عدد التعليقات:10631
إنسان منصفشف ,,,مثلا ,,عندك ,,,بعض المعلقين,,,,تقول ,,,هذا ,,,تيس ,,,,يقول ,,,إحلبووووه !!!
ههههههههالله يلعنهم حسب حديث الرسول من قفل طريق المسلمين وجبت عليه لعنتهم .. فالجمعة توقف السيارة بعيد ... وتاتي مشي لتحصل على اجر الخطوات
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عدد التعليقات:10631
إنسان منصفيا الحبيب ,,,ليشمستغرب ,,,إن عندهم إعاقه ذهنيه ,,,,,طبيعي,,,الشي اللي تركنه ,,,من سنين,,,,,أكيد ,,,,يخرب ,,,,ما ينفع له ,,,شي أبدا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
حتى جامع الراجحي في مخرج ١٥ الرياضناس الله يهديهم يشوف الشارع والزحمة قدّامه ويدخل بسيارته ويسكر على الناس الشارع . اقسم بالله اخرج من عند الجامع واصل السيارة احس أني في فلم رعب .
عدد التعليقات:671
عاشق وطنهشي طبيعي هذا في كل الجوامع الآن يتم التقفيل عن الإرهابيين ويش فيك انت شكله اول مره يصلي الجمعه
محمديارقم واحد يقول لك أن العالم صلت وانتهت وهذا المسجد متأخر ىعني الرجال صلى وخلص
سعوديالمفروض من شروط بناء المسجد توفر مواقف وانشاء شركه متخصصه في رصد المخلفات في مثل هذه الحالات
سعوديهولا الي زي كذا يصنفون بالمتخلفين رجعيين ماعندهم احساس اصلاً .. والفوضى دائما تلقاها عند المساجد اما عند المولات ماتلقاها
انما الاممأهم شي يصرف له مخالفة اغلاق طريق
انما الاممأن تصلي في بيتك أفضل من تلحق الضرر بالمسلمين سالكي الطريق
Sssليه ما تصلي انت ولا بس تبي تنتقد