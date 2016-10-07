مقيم آسيوي يطعن نفسه وينحر رقبته بـ “سكين” في بيشة ولا يزال على قيد الحياة!! – صور

صحيفة المرصد: حاول مقيم آسيوي الانتحار بطعن نفسه ومحاولة نحر رقبته بسكين، في بيشة، إلا أن فريقا طبيا بمستشفى الملك عبدالله، أنقذ حياته.

وتمكنت السكين مِن الوصول إلى الحنجرة مع قطع العضلات الشريطية أدى إلى حدوث نزيف من الجرح؛ وأجريت له عملية بشكل سريع، بحسب موقع “سبق”.

من جانبه قال المتحدث الإعلامي لصحة بيشة، عبدالله سعيد الغامدي، إن مقيما من جنسية آسيوية قام بنحر نفسه من أعلى العنق وطعن نفسه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج منديل البطن خارج الجسم.

وأوضح الغامدي أن الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور ياسر حسين، تمكن من السيطرة على النزيف وأجري له عملية جراحية أنقذته من الموت.