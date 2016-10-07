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مقيم آسيوي يطعن نفسه وينحر رقبته بـ “سكين” في بيشة ولا يزال على قيد الحياة!! – صور

7 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
مقيم آسيوي يطعن نفسه وينحر رقبته بـ “سكين” في بيشة ولا يزال على قيد الحياة!! – صور
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صحيفة المرصد: حاول مقيم آسيوي الانتحار بطعن نفسه ومحاولة نحر رقبته بسكين، في بيشة، إلا أن فريقا طبيا بمستشفى الملك عبدالله، أنقذ حياته.

وتمكنت السكين مِن الوصول إلى الحنجرة مع قطع العضلات الشريطية أدى إلى حدوث نزيف من الجرح؛ وأجريت له عملية بشكل سريع، بحسب موقع “سبق”.

من جانبه قال المتحدث الإعلامي لصحة بيشة، عبدالله سعيد الغامدي، إن مقيما من جنسية آسيوية قام بنحر نفسه من أعلى العنق وطعن نفسه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج منديل البطن خارج الجسم.

وأوضح الغامدي أن الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور ياسر حسين، تمكن من السيطرة على النزيف وأجري له عملية جراحية أنقذته من الموت.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    زائر@

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.. الله يتمم له الشفاء.. ..نتمنى ترحيله الى بلاده بعد شفائه
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  2. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    محمد

    اذا كان بسبب الكفيل فترقبوا ثوره من ابناء جلدته. هذا الخبر والصور المقززة كفيلة باشعال راي عام عالمي وليس فقط على مستوى المملكة حفظها الله
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  3. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    والعياذ بالله

    قلنا لكم السحر منتشر
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  4. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    جنوبيه .

    غياب. الوازع. الديني والله لو قريب من الله لابعدك الله عن كل ضيق الله المستعان
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  5. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    جنوبيه .

    يالله اعوذ بالله من ذا التفكير ااصور. تعور القلب. اااخ الله المستعان
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  6. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    اعوذ بالله من الهم والغم وقهر الرجال وذل الحاجه وياربي رحمتك
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  7. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ابو حمزة

    اعوذ بالله
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