مقيم آسيوي يطعن نفسه وينحر رقبته بـ “سكين” في بيشة ولا يزال على قيد الحياة!! – صور

صحيفة المرصد: حاول مقيم آسيوي الانتحار بطعن نفسه ومحاولة نحر رقبته بسكين، في بيشة، إلا أن فريقا طبيا بمستشفى الملك عبدالله، أنقذ حياته.
وتمكنت السكين مِن الوصول إلى الحنجرة مع قطع العضلات الشريطية أدى إلى حدوث نزيف من الجرح؛ وأجريت له عملية بشكل سريع، بحسب موقع “سبق”.
من جانبه قال المتحدث الإعلامي لصحة بيشة، عبدالله سعيد الغامدي، إن مقيما من جنسية آسيوية قام بنحر نفسه من أعلى العنق وطعن نفسه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج منديل البطن خارج الجسم.
وأوضح الغامدي أن الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور ياسر حسين، تمكن من السيطرة على النزيف وأجري له عملية جراحية أنقذته من الموت.
تعليقات ( 7 )
زائر@الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به.. الله يتمم له الشفاء.. ..نتمنى ترحيله الى بلاده بعد شفائه
محمداذا كان بسبب الكفيل فترقبوا ثوره من ابناء جلدته. هذا الخبر والصور المقززة كفيلة باشعال راي عام عالمي وليس فقط على مستوى المملكة حفظها الله
والعياذ باللهقلنا لكم السحر منتشر
جنوبيه .غياب. الوازع. الديني والله لو قريب من الله لابعدك الله عن كل ضيق الله المستعان
جنوبيه .يالله اعوذ بالله من ذا التفكير ااصور. تعور القلب. اااخ الله المستعان
ابو حمزةاعوذ بالله