إصابة مقيم إثر سقوط مقذوف حوثي على حي الحضن بنجران

صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الجمعة بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي الحضن بمدينة نجران، نتج منها إصابة مقيم هندي الجنسية؛ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. والله ولي التوفيق.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
70
4٬678
مند 6 ساعات
17
3٬203
مند 7 ساعات
المرصد الرياضي
هل يتم تجنيس السوري عمر السومة ؟!
91
4٬422
مند 5 ساعات
اخبار منوعة
إطلاق سراح “أبو سن” بكفالة .. ما العقوبة التي يمكن أن يواجهها ؟
55
6٬267
مند 23 ساعة
56
3٬031
مند 1 يوم
11
3٬278
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
فيديو: سعودي يوثق إغلاق طريق بسبب صلاة الجمعة… والمرور يعلق !
24
1٬353
مند 1 ساعة
176
13٬108
مند 11 ساعة
اخبار فنية
99
23٬073
مند 3 أيام
128
18٬895
مند 3 أيام
89
12٬861
مند 4 أيام
اخبار ثقافية
96
15٬619
مند أسبوع واحد
24
5٬659
مند أسبوع واحد
46
4٬058
مند أسبوعين
اخبار صحية
الصحة العالمية تُحذِّر : الجوال يغيِّر نشاط المُخ
6
1٬176
مند 2 ساعتين
20
6٬209
مند 4 أيام
72
32٬624
مند 7 أيام
51
25٬747
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
اقتصادي حائز على نوبل يحذر من مستقبل مظلم للعملة اليورو
10
1٬793
مند 19 ساعة
99
9٬001
مند 2 يومين
أخبار مناسبات
تعرف على تفاصيل أول رحلة بالطائرة للملك عبد العزيز – صور
11
6٬214
مند أسبوعين
13
5٬206
مند 3 أسابيع
الاخيرة
فيديو : جثة كائن غريب على هيئة ” إنسان ” تثير جدلا واسعا!
68
14٬043
مند 2 يومين
93
11٬518
مند 3 أيام
20
8٬997
مند 5 أيام
تعليقات ( 0 )