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إصابة مقيم إثر سقوط مقذوف حوثي على حي الحضن بنجران

7 أكتوبر, 2016 , 22:46 م
إصابة مقيم إثر سقوط مقذوف حوثي على حي الحضن بنجران
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صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الجمعة بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي الحضن بمدينة نجران، نتج منها إصابة مقيم هندي الجنسية؛ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. والله ولي التوفيق.



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