مصادر: جهات حكومية بدأت في إيقاف البدلات وقفا لتعريفات الرواتب

صحيفة المرصد: شرعت جهات حكومية في إيقاف البدلات التي قرر مجلس الوزراء إيقافها قبل أسبوع تقريبًا وفق تعريفات الرواتب؛ إذ لوحظ بها انخفاض حسب البدل الموقوف، ومنها بدل الخطر الذي بدأ إيقافه في رواتب عدد من العسكريين أمس واليوم، بحسب موقع “سبق”.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر عددًا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومَن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.