مصادر: جهات حكومية بدأت في إيقاف البدلات وقفا لتعريفات الرواتب

صحيفة المرصد: شرعت جهات حكومية في إيقاف البدلات التي قرر مجلس الوزراء إيقافها قبل أسبوع تقريبًا وفق تعريفات الرواتب؛ إذ لوحظ بها انخفاض حسب البدل الموقوف، ومنها بدل الخطر الذي بدأ إيقافه في رواتب عدد من العسكريين أمس واليوم، بحسب موقع “سبق”.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر عددًا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومَن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.
تعليقات ( 47 )
شمس و قمراماني وش قاعده تكتبين هفففف من جد متخلفين
الله لايوفق الحوثي وايران وبوتنالى الله اشكي حالي
أمانيمو لازم نأكل دجاج نشتري دجاجة ونقسمها حق أسبوع أن شاء الله مع القرارت هذي ينحف الشعب السعودي وعلى فكره ماعمري سافرت برى المملكه وراتبي لبلدي الله يحفظ
سعيدالمفروض ماتاخذ من رواتب العسكريين خذو من رواتبنا ورواتب الوزراء والمسؤولين بس العسكري رايح فيها
الرأي العامامل النظر في التزامات المواطنين البدلات اغلبها تدفع أقساط
موجودالمال مال الله والرازق الله ولا نرجو غير الله - اللهم ادم علينا وبلادنا النعمه
بقايا مشاعرطيب نزلو اسعار المواد الغذاييه معقول الراتب 3000الاف والدجاجه 16ريال
مسمارنحن ومانملك ندعم وبقوه اي اجراءات وقرارات تتخذها دولتنا فالوطن لايغلى عليه شي نفتديه ونذود عنه بالمال والنفس والولد حفظ الله بلاد الحرمين وولاة امرنا
مهميامحترم تعليق 37 ابشرك شالو من الراتب مبسوط اهم شي يرتاح قلبك
مهمالحمد الله إن الرزق بيد الله عزوجل لو جعله بيد البشر لاهلكو الناس
العمدهنحن مع الوطن وقائدنا خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز) حفظه الله واطال فى عمره.ازمه وتعدى بحول الله .ولاعزاء للشامتين 🌹🕋🇸🇦🌹👍
اتوكمان لو يقدرو يخصمو من الراتب الأساسي عشره بلميه ضرائب وإذ تجوز على حرمته يدفع عشر آلاف لزوجه الثانيه وكرت عائلي كل زوجه خاص لها ولا يعطوه سكن
اتوكمان لو يقدرو يخصمو من الراتب الأساسي عشره بلميه ضرائب وإذ تجوز على حرمته يدفع عشر آلاف لزوجه الثانيه وكرت عائلي كل زوجه خاص لها ولا يعطوه سكن
أمانيوالشعب السعودي عنده خير ونعمه كل سعودي عنده بيت وسياره والحمدلله
أمانيان شاءالله يأخذون الراتب كله ومايبقى غير الف أهم شيء الأمن والأمان صح يااصحاب التعليقات السابقة شد انتباهي حب الوطن الله يديم النعمه آمين يارب
اتاحسن عشان مايتجوز على حرمته ويفرخ افضل قرار سمعته
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محب الوطنروحي وماملكت يداي فداها
عدد التعليقات:4296
أنفااس مشتااق🇸🇦 من لدية وطنية يفتدي بلادة بأغلى ما يمتلكه ،، عاشت بلادي أبيه محميه من رب الكون ،، نرخس لها المال و الروح و الدم ،، لتبقى راية الأسلام خفاقة ،، 🇸🇦
قونداوالله الذي لا اله الا هو لو امر والدنا ومليكنا ان نتوجه للجبهه ونحارب عدونا مانتأخر ولو فقدنا ارواحنا وطنا قدم لنا كل شي وحان الوقت لرد الجميل
فوق هام السحبأرواحنا لعيون الوطن والدم والمال والولد فداء للوطن ومقدساته.
بقايا مشاعراالماليه انتظرو شويه !!!!م صدقتم
عدد التعليقات:4296
أنفااس مشتااقمملكتي محبوبتي أفتديها بمالي وروحي ودمي
خالد الزهرانيونا معاك يامحمد تعليق 5 الله لايوفقك ياتعليق واحد
عدد التعليقات:4296
أنفااس مشتااقفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن ترخص الروح و الدماء .
جنوبيه .اذا راحت البدلات فداء بلادي بس لا راحت بلادي الله يديم الامن والامان يارل
من ناحيتي انابصراحة لاحظت الفرق النفسي سابقا وحاليا .. سابقا مبذر وانا ماادري وحاليا أحس راح امشي على التوفير لان عندي شقة تمليك من البنك يعني مااشيل هم دفع اجار .
متابع المرصدلاتعليييق
صنهات ابن نجرابك لعيون الوطن كل شئ يرخص حتى الروح
ابن جعيثنياوالي ولاه اعز الله راح الرويتب حسميات ٧٥٠٠ راحت منه يا والي والاه يا طر جيبي طراه
زائر@في سبيل الله..إيقاف البدلات.. خدمة لنا وﻷمن وطنا وثبات الاقتصاد مستقبلآ...وأبشروا بالخير..والخير في عطوف الشر
محمدالله لا يوفقك يا تعليق رقم واحد
صنت ابن محماساخبار حلوه ابك ابك
وشك وشكحسبنا الله ونعم الوكيل
بو صالح سرى ليلةعسا ما يكون الحسم واجد بس من الراتب يا ابو عزوز
حبيليصأجمل خبر أحسن ودك يبقون فقط الراتب الأساسي