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مصادر: جهات حكومية بدأت في إيقاف البدلات وقفا لتعريفات الرواتب

7 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
مصادر: جهات حكومية بدأت في إيقاف البدلات وقفا لتعريفات الرواتب
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صحيفة المرصد: شرعت جهات حكومية في إيقاف البدلات التي قرر مجلس الوزراء إيقافها قبل أسبوع تقريبًا وفق تعريفات الرواتب؛ إذ لوحظ بها انخفاض حسب البدل الموقوف، ومنها بدل الخطر الذي بدأ إيقافه في رواتب عدد من العسكريين أمس واليوم، بحسب موقع “سبق”.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر عددًا من القرارات التي تقضي بتعديل وإلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومَن في حكمهم من المؤسسات العامة والهيئات، وإدخال بعض التعديلات في الإجازات والمكافآت، وعدد من الجوانب الخدمية.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    8 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    شمس و قمر

    اماني وش قاعده تكتبين هفففف من جد متخلفين
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  2. 46
    8 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    الله لايوفق الحوثي وايران وبوتن

    الى الله اشكي حالي
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  3. 45
    8 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    أماني

    مو لازم نأكل دجاج نشتري دجاجة ونقسمها حق أسبوع أن شاء الله مع القرارت هذي ينحف الشعب السعودي وعلى فكره ماعمري سافرت برى المملكه وراتبي لبلدي الله يحفظ
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  4. 44
    8 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    سعيد

    المفروض ماتاخذ من رواتب العسكريين خذو من رواتبنا ورواتب الوزراء والمسؤولين بس العسكري رايح فيها
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  5. 43
    8 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    اطرد الكسل استراحه ومعسل وسفريات وطقطه على الخلق وتبي راتب بدون إنتاجيه ودوامك ﻻيتجاوز 10ايام في الشهر او 4ساعات في اليوم
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  6. 42
    8 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    الرأي العام

    امل النظر في التزامات المواطنين البدلات اغلبها تدفع أقساط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 41
    8 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    موجود

    المال مال الله والرازق الله ولا نرجو غير الله - اللهم ادم علينا وبلادنا النعمه
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  8. 40
    8 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    بقايا مشاعر

    طيب نزلو اسعار المواد الغذاييه معقول الراتب 3000الاف والدجاجه 16ريال
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  9. 39
    8 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    مسمار

    نحن ومانملك ندعم وبقوه اي اجراءات وقرارات تتخذها دولتنا فالوطن لايغلى عليه شي نفتديه ونذود عنه بالمال والنفس والولد حفظ الله بلاد الحرمين وولاة امرنا
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  10. 38
    8 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    مهم

    يامحترم تعليق 37 ابشرك شالو من الراتب مبسوط اهم شي يرتاح قلبك
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  11. 37
    7 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    مهم انتى المفروض يشلو الراتب منك
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  12. 36
    7 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    للوطن
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  13. 35
    7 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    مهم

    الحمد الله إن الرزق بيد الله عزوجل لو جعله بيد البشر لاهلكو الناس
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  14. 34
    7 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    لانريد المواطن يحس بانه غريب في وطنه الذي يفديه بدمه ولو لم يكن مرتاح ماديا لن يهنأ في حياته ويجب ان يدفع عنه التجار واصحاب المليارات الذين هم مدينين
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  15. 33
    7 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    اماني ذَا حسودي يستكثر ببلاده القرش وإذ سافر تلقيه مايقصر كل قرش فدا بيبلدي😘😘😘
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  16. 32
    7 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    العمده

    نحن مع الوطن وقائدنا خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز) حفظه الله واطال فى عمره.ازمه وتعدى بحول الله .ولاعزاء للشامتين 🌹🕋🇸🇦🌹👍
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  17. 31
    7 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    يأماني تعرفين تنقطينا بسكاتك؟ فاللي ودانا بداهيه هو امثالك
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  18. 30
    7 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    نحن مع وطنا وقيادته وهذا لانقاش فيه، ولنكن صريحين هناك من عليه التزامات ولابد من الوفاء بها والغالبيه ليس لها دخل اخر سوى هذا الراتب ويجب اعادة النظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 29
    7 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    ات

    وكمان لو يقدرو يخصمو من الراتب الأساسي عشره بلميه ضرائب وإذ تجوز على حرمته يدفع عشر آلاف لزوجه الثانيه وكرت عائلي كل زوجه خاص لها ولا يعطوه سكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 28
    7 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    ات

    وكمان لو يقدرو يخصمو من الراتب الأساسي عشره بلميه ضرائب وإذ تجوز على حرمته يدفع عشر آلاف لزوجه الثانيه وكرت عائلي كل زوجه خاص لها ولا يعطوه سكن
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  21. 27
    7 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    نزلو اكثر تنزل اﻻسعار واوقفو القروض ناس تلعب بالفلوس لعب والمتضرر العاطل والقطاع الخاص راتب أساسي كثير ويشتغل في العصر يطلع مصروف بيته اغلبهم اسم موظف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 26
    7 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    أماني

    والشعب السعودي عنده خير ونعمه كل سعودي عنده بيت وسياره والحمدلله
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  23. 25
    7 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    أماني

    ان شاءالله يأخذون الراتب كله ومايبقى غير الف أهم شيء الأمن والأمان صح يااصحاب التعليقات السابقة شد انتباهي حب الوطن الله يديم النعمه آمين يارب
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  24. 24
    7 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    ات

    احسن عشان مايتجوز على حرمته ويفرخ افضل قرار سمعته
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  25. 23
    7 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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  26. 22
    7 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    الفشيله من يراوغ في الوقوف مع وطنه في احلك الظروف الوطن يحتاج منا تضحيات من اجل البقاء يكفيك مكه والمدينه القياده اعلم وادرى بمصالح الوطن
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  27. 21
    7 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    والله الناس مليانه فلوس شف كل بيت عند سبع وعشر سيارات والبيوت تبنى بالملايين
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  28. 20
    7 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    محب الوطن

    روحي وماملكت يداي فداها
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  29. 19
    7 أكتوبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:4296

    أنفااس مشتااق

    🇸🇦 من لدية وطنية يفتدي بلادة بأغلى ما يمتلكه ،، عاشت بلادي أبيه محميه من رب الكون ،، نرخس لها المال و الروح و الدم ،، لتبقى راية الأسلام خفاقة ،، 🇸🇦
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  30. 18
    7 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    قوندا

    والله الذي لا اله الا هو لو امر والدنا ومليكنا ان نتوجه للجبهه ونحارب عدونا مانتأخر ولو فقدنا ارواحنا وطنا قدم لنا كل شي وحان الوقت لرد الجميل
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  31. 17
    7 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    فوق هام السحب

    أرواحنا لعيون الوطن والدم والمال والولد فداء للوطن ومقدساته.
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  32. 16
    7 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    بقايا مشاعرا

    الماليه انتظرو شويه !!!!م صدقتم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 15
    7 أكتوبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:4296

    أنفااس مشتااق

    مملكتي محبوبتي أفتديها بمالي وروحي ودمي
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  34. 14
    7 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    خالد الزهراني

    ونا معاك يامحمد تعليق 5 الله لايوفقك ياتعليق واحد
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  35. 13
    7 أكتوبر, 2016 , 23:13 م
    عدد التعليقات:4296

    أنفااس مشتااق

    في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ترخص الروح و الدماء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 12
    7 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    جنوبيه .

    اذا راحت البدلات فداء بلادي بس لا راحت بلادي الله يديم الامن والامان يارل
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  37. 11
    7 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    من ناحيتي انا

    بصراحة لاحظت الفرق النفسي سابقا وحاليا .. سابقا مبذر وانا ماادري وحاليا أحس راح امشي على التوفير لان عندي شقة تمليك من البنك يعني مااشيل هم دفع اجار .
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  38. 10
    7 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    متابع المرصد

    لاتعليييق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 9
    7 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    صنهات ابن نجر

    ابك لعيون الوطن كل شئ يرخص حتى الروح
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  40. 8
    7 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    ابن جعيثن

    ياوالي ولاه اعز الله راح الرويتب حسميات ٧٥٠٠ راحت منه يا والي والاه يا طر جيبي طراه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 7
    7 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    زائر@

    في سبيل الله..إيقاف البدلات.. خدمة لنا وﻷمن وطنا وثبات الاقتصاد مستقبلآ...وأبشروا بالخير..والخير في عطوف الشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  42. 6
    7 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    محمد

    الله لا يوفقك يا تعليق رقم واحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 5
    7 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    صنت ابن محماس

    اخبار حلوه ابك ابك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 4
    7 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    عادي ترى واقل من عادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 3
    7 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    وشك وشك

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 2
    7 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    بو صالح سرى ليلة

    عسا ما يكون الحسم واجد بس من الراتب يا ابو عزوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 1
    7 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    حبيليص

    أجمل خبر أحسن ودك يبقون فقط الراتب الأساسي
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