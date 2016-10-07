بالفيديو :دبلوماسي هولندي يحكي عن تفاصيل حياته في المملكة :” أحس نفسي شمري “

صحيفة المرصد:أطلقت عليه البادية اسم “مرسال”، ويحب أن ينادى بـ”مرسال الشمري”، ذلك هو الدبلوماسي والمستشرق الهولندي بول مارسيل كوربرشوك، الذي عبر صحراء النفوذ قبل أكثر من ثلاثين عاما.

“مرسال” الذي دائما ما يتذكر الصحراء، ساردا ذكرياته فيها ، قائلا “هذه ديرتي.. أحس نفسي بدوي، وأحيانا شمري”، مضيفاً “عندما أكون في هولندا في فصل الشتاء والدنيا ظلام، والناس مستعجلة ذاهبة إلى شغلها، تعود أفكاري إلى النفوذ والصحراء والجزيرة العربية” وفقاً لموقع “العربية”.

فترة عمل كوربرشوك كدبلوماسي في السفارة الهولندية في العاصمة السعودية الرياض، أتاحت له فرصة زيارة حي “النسيم”، حيث بقي ولمدة 4 سنوات يتعلم الشعر “النبطي” ولهجة “البدو”، ليبدأ تاليا رحلة بحث بقيت مؤجلة نحو 30 عاما، ليكتشف الأماكن التي تحدث عنها الشاعر امرؤ القيس في معلقته “قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل، بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ”. معتبرا أن ذلك جعله يعرف أن “كل شيء له معنى”!.

الرحالة الهولندي، يقول إن مجالس البادية كانت تستهويه، وتحديدا “عذوبة الحديث، وتعلم الصغار للتراث الشفهي في المجلس”. مستفيداً من ذلك في نسج الحكايا المختلفة، التي لا تلقى لمجرد لفت انتباه الرفاق وتسليتهم وحسب، بل لما بها من فائدة وحكمة.