بالفيديو :دبلوماسي هولندي يحكي عن تفاصيل حياته في المملكة :” أحس نفسي شمري “

صحيفة المرصد:أطلقت عليه البادية اسم “مرسال”، ويحب أن ينادى بـ”مرسال الشمري”، ذلك هو الدبلوماسي والمستشرق الهولندي بول مارسيل كوربرشوك، الذي عبر صحراء النفوذ قبل أكثر من ثلاثين عاما.
“مرسال” الذي دائما ما يتذكر الصحراء، ساردا ذكرياته فيها ، قائلا “هذه ديرتي.. أحس نفسي بدوي، وأحيانا شمري”، مضيفاً “عندما أكون في هولندا في فصل الشتاء والدنيا ظلام، والناس مستعجلة ذاهبة إلى شغلها، تعود أفكاري إلى النفوذ والصحراء والجزيرة العربية” وفقاً لموقع “العربية”.
فترة عمل كوربرشوك كدبلوماسي في السفارة الهولندية في العاصمة السعودية الرياض، أتاحت له فرصة زيارة حي “النسيم”، حيث بقي ولمدة 4 سنوات يتعلم الشعر “النبطي” ولهجة “البدو”، ليبدأ تاليا رحلة بحث بقيت مؤجلة نحو 30 عاما، ليكتشف الأماكن التي تحدث عنها الشاعر امرؤ القيس في معلقته “قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل، بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ”. معتبرا أن ذلك جعله يعرف أن “كل شيء له معنى”!.
الرحالة الهولندي، يقول إن مجالس البادية كانت تستهويه، وتحديدا “عذوبة الحديث، وتعلم الصغار للتراث الشفهي في المجلس”. مستفيداً من ذلك في نسج الحكايا المختلفة، التي لا تلقى لمجرد لفت انتباه الرفاق وتسليتهم وحسب، بل لما بها من فائدة وحكمة.
تعليقات ( 10 )
زهرة الودحتى انا احس نفسي هولنديه يازين الهولنديين وسامة وطول وذوق وجسم حلو وعضلات مفتوله ووجهيه تفتح النفس ياحظ الهولنديات
شمرررريهانا شمررررريه تعال اخطبني اغدي اتزوج واحد اشقر
محمدالسعودين اطيب واكرم ناس في العالم
غمد عطافهذا المفروض علينا عمله تصدير ثقافتنا و تراثنا للغرب وليس جلب حضارتهم الينا كما قال الشيخ زايد رحمه الله و غفر له.
المقبلهو خات خوت (بالهولندية يعني كيف حالك)
↩🌟ريما Rima 🌟↩هل أسلم الهولندي أو للحين□الصحراء جميلة والمزارع والحدائق وكل مكان به طبيعة من اللي مايحب الطبيعة 🌄🌅⛺ خ ن
عدد التعليقات:61
مفقودخلك مع البدو اللي دينهم بسيط وغير معقد واحذر من الظلاميين
الفيصللما العرب يتعلمون اللغه الغربيه يتقنونها ولما الغربي يتعلم اللغه العربيه يعفس ام اللغه
أفريقيأيها الجواسيس أعزفوا على الوتر الذي يعجبهم