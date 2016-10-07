السعودية تطالب إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية

صحيفة المرصد:أكدت المملكة – في كلمة ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمام لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة – دعمها لحق الشعوب في تقرير المصير.

وقالت منال رضوان، المنسق السياسي بوفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة: “نطالب بإلزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة”.

وأضافت “دول الخليج تؤكد دعمها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتدعو لوضع جدول زمني ينهي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.”

وفي قضية الصحراء الغربية، أكدت السعودية دعم المغرب في مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، وتأييدها موقف المغرب وفقاً لموقع العربية نت.