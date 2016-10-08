الانتهاء من إعداد تنظيم إغلاق المحلات الساعة 9 ليلاً.. وهذه هي المحلات المستثناه

صحيفة المرصد: قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهت من إعداد التنظيم المقترح لقرار إغلاق المحلات الساعة الـ٩ ليلاً.
وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة العمل رفعت التنظيم المقترح للجهات المعنية، مشيرة إلى أن التنظيم لم يتضمن أي فقرات أو مواد تتعلق بتقليص فترة انتظار الصلاة بالمحلات التجارية، بحسب موقع “سبق”.
ووفقا للتنظيم سيتم إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة التاسعة ليلاً، وستفرض عقوبات على المخالفين تتضمن الإغلاق والغرامة.
وستتضمن العقوبات إغلاق المحل المخالف عدة أيام وتغريم صاحبه مبلغ 10 آلاف ريال، فيما ستكون هناك استثناءات من هذا القرار ومنها المنطقة المركزية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد كشفت في شوال الماضي عن إقامتها لورش عمل بالمناطق الرئيسة بالشراكة مع القطاع الخاص لإجراء مزيدٍ من الدراسة حول القرار، وتم إعداد التنظيم المقترح تمهيداً لرفعه.
تعليقات ( 31 )
💎⭐️عهود⭐️💎الصيدليات بعد ليش تسكر بدري حطوا موظف أمن عند كل صيدلية وبقالة كبيرة والبقالات الصغار عادي تسكر ٩
بدرمرررره كويس علشان نفتك من صيع الشوارع والناس تنام بدري ويصير المحلات تفتح من تسعه الصباح الين تسعه المساء
كونان 2016مشكلتنا في القرارات الارتجالية الغير مدروسة من جميع النواحي .المشكلة يجيك وزير عايش ب لندن ويطبق نظامه عندنا لندن يالحبيب نهارهم طويل الساعة 5م مثل10م
[email protected]محلي يخسر
ام سلطانظُلم للناس وإنصاف للموظفين في المحلات
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراقترح عليهم ان اي صاحب بقالة يركب كمرات ويوظف حراس امن من الشباب السعودي ان يستثنى لو فتح ٢٤ ساعه منها يريح الناس من المسافات ومنها يكونون عيون ساهره
💎⭐️عهود⭐️💎السبب .
زائر2-- فكره متتازه انا راح ابيع عصير ودخان- زيادة ريال علي كل شئ
همساتقرار جميل يردنا للزمن الجميل ايام الناس تتسامر مع اهلهم في بيوتهم بدل الدواجه بالشوارع وتقل الحوادث والفرفره والدشره ومن اراد التسوق فالويكند للموظفين
💎⭐️عهود⭐️💎السطو المسلح
علي العمرياليوم. كله. صلوات. مغرب وعصر. وعشا. يعني. ساعتين. تسكر. راحت. فيه. محلات الناس
💎⭐️عهود⭐️💎وعند عُهَيدَةَ الخبر اليقينا 😎
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرسيكون الزحمه في المولات الكبيره مثل بنده والعثيم وما شابهها يفترض تكون البقالات كنظام الصيدليات سابقا تفتح في كل حي بقالة والباقي يقفل ادرسو المسافات
💎⭐️عهود⭐️💎ورااااآء الأكمّة ما وراااآءها
موجودكملوها وافصلو النت وافصلو فيش الاقمار الصناعيه والرادو -- وافتحوها الساعه 8 الصبح -- ايه نسيت طفو اللمبات بعد
خالدحريم بنات دروجبا
احمدسبق ان طبقوا نظام الاغلاق الساعة 12 وفشل فكيف الساعة 9 .؟!!
ابو فيصلمع اني متضرر من توقيت القرار بسبب ضيق الوقت.. لكنني مؤيد وارحب به إذا كان يسهم في تقليص وترحيل العمالة الفائضة والمتسيبة في الأحياء والشوارع
فهد العرمانيانا فرحت من الخبر لان ماعاد فيه نساء يفرن الشوارع اخر الليل والهدف من هذا القرار حفظ كرامة المراءة
فهد العرمانيطيب سلسلة المطاعم بالمولات تقفل؟ لان جميع المحلات بالمولات تقفل ٩ مساء وكذا ما فيه زباين.
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربالصيف الجو حار يجب ان يستثنى الصيف ويجعل المحلات تفتح الى الساعه الواحده ليلا اما بالشتاء لاباس الساعه عشرة هذا افضل ولا اعرف الفايده من هذا القرار
مقيمتمام أحلى خبر ياليت نقفل صﻻة المغرب وياتو الزباين في واقت واحد أفضل من اﻻنتظار
أجامل أياميبالله واحد يفهمني الهدف ليه تقفل 9 حرام عليهم مانتفرغ إلابعدالعشاء غالبا يعني نروح القايله في الصيف نودي الحرمه للسوق
داعس رقبة الزيدي الحوثيلايهمنا لاغلاق كل ما يهمنا سحق الزيدي عن الوجود
فوفومن زين الجو عندنا عاد علشان نطلع النهار ونقضي اغراضنا انتم تشوفون الدول الاجنبية بس ترى جوههم ومناخهم وبيئتهم تهئ لذلك
....لو خلوها تقفل الساعه 10 لكان أفضل من 9
جارحالساعة 9 ماهو بدري شوي
الرأي العامكل المحلات والمراكز بدون استثناءات ولا هذا ظلم تلاعب في أرزاق الناس لجهات معينة
يعني من الساعة 8 ونصفتعال شوف المطامر والمسابقة على البقالات والتموينيات . مثل فطور شهر رمضان ... وبعدين من يضمن ان العمالة الوافدة لن تحول مساكنها لبقالات وتموينيات .
التاريخياكثر قرارات وزارة العمل مايمر اسبوع الا تسمع قرار او اقتراح .