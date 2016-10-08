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الانتهاء من إعداد تنظيم إغلاق المحلات الساعة 9 ليلاً.. وهذه هي المحلات المستثناه

8 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص
الانتهاء من إعداد تنظيم إغلاق المحلات الساعة 9 ليلاً.. وهذه هي المحلات المستثناه
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صحيفة المرصد: قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهت من إعداد التنظيم المقترح لقرار إغلاق المحلات الساعة الـ٩ ليلاً.

وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة العمل رفعت التنظيم المقترح للجهات المعنية، مشيرة إلى أن التنظيم لم يتضمن أي فقرات أو مواد تتعلق بتقليص فترة انتظار الصلاة بالمحلات التجارية، بحسب موقع “سبق”.

ووفقا للتنظيم سيتم إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة التاسعة ليلاً، وستفرض عقوبات على المخالفين تتضمن الإغلاق والغرامة.

وستتضمن العقوبات إغلاق المحل المخالف عدة أيام وتغريم صاحبه مبلغ 10 آلاف ريال، فيما ستكون هناك استثناءات من هذا القرار ومنها المنطقة المركزية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد كشفت في شوال الماضي عن إقامتها لورش عمل بالمناطق الرئيسة بالشراكة مع القطاع الخاص لإجراء مزيدٍ من الدراسة حول القرار، وتم ‏إعداد التنظيم المقترح تمهيداً لرفعه.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الصيدليات بعد ليش تسكر بدري حطوا موظف أمن عند كل صيدلية وبقالة كبيرة والبقالات الصغار عادي تسكر ٩
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  2. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    بدر

    مرررره كويس علشان نفتك من صيع الشوارع والناس تنام بدري ويصير المحلات تفتح من تسعه الصباح الين تسعه المساء
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  3. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    كونان 2016

    مشكلتنا في القرارات الارتجالية الغير مدروسة من جميع النواحي .المشكلة يجيك وزير عايش ب لندن ويطبق نظامه عندنا لندن يالحبيب نهارهم طويل الساعة 5م مثل10م
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  4. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    [email protected]

    محلي يخسر
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  5. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    ام سلطان

    ظُلم للناس وإنصاف للموظفين في المحلات
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  6. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اقترح عليهم ان اي صاحب بقالة يركب كمرات ويوظف حراس امن من الشباب السعودي ان يستثنى لو فتح ٢٤ ساعه منها يريح الناس من المسافات ومنها يكونون عيون ساهره
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  7. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    السبب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    زائر

    2-- فكره متتازه انا راح ابيع عصير ودخان- زيادة ريال علي كل شئ
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  9. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    همسات

    قرار جميل يردنا للزمن الجميل ايام الناس تتسامر مع اهلهم في بيوتهم بدل الدواجه بالشوارع وتقل الحوادث والفرفره والدشره ومن اراد التسوق فالويكند للموظفين
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  10. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    السطو المسلح
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  11. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    علي العمري

    اليوم. كله. صلوات. مغرب وعصر. وعشا. يعني. ساعتين. تسكر. راحت. فيه. محلات الناس
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  12. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    وعند عُهَيدَةَ الخبر اليقينا 😎
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  13. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    سيكون الزحمه في المولات الكبيره مثل بنده والعثيم وما شابهها يفترض تكون البقالات كنظام الصيدليات سابقا تفتح في كل حي بقالة والباقي يقفل ادرسو المسافات
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  14. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ورااااآء الأكمّة ما وراااآءها
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  15. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    قرار غير صائب ومستحيل يكون مدروس بتمعن لأنه يضر باقتصاد البلد غريبة الناس غريبة الدنيا والله يعني غصب نتسوق عز الحر
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  16. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    موجود

    كملوها وافصلو النت وافصلو فيش الاقمار الصناعيه والرادو -- وافتحوها الساعه 8 الصبح -- ايه نسيت طفو اللمبات بعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    خالد

    حريم بنات دروجبا
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  18. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    احمد

    سبق ان طبقوا نظام الاغلاق الساعة 12 وفشل فكيف الساعة 9 .؟!!
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  19. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    ابو فيصل

    مع اني متضرر من توقيت القرار بسبب ضيق الوقت.. لكنني مؤيد وارحب به إذا كان يسهم في تقليص وترحيل العمالة الفائضة والمتسيبة في الأحياء والشوارع
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  20. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    فهد العرماني

    انا فرحت من الخبر لان ماعاد فيه نساء يفرن الشوارع اخر الليل والهدف من هذا القرار حفظ كرامة المراءة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  21. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    فهد العرماني

    طيب سلسلة المطاعم بالمولات تقفل؟ لان جميع المحلات بالمولات تقفل ٩ مساء وكذا ما فيه زباين.
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  22. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بالصيف الجو حار يجب ان يستثنى الصيف ويجعل المحلات تفتح الى الساعه الواحده ليلا اما بالشتاء لاباس الساعه عشرة هذا افضل ولا اعرف الفايده من هذا القرار
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  23. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    مقيم

    تمام أحلى خبر ياليت نقفل صﻻة المغرب وياتو الزباين في واقت واحد أفضل من اﻻنتظار
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  24. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    أجامل أيامي

    بالله واحد يفهمني الهدف ليه تقفل 9 حرام عليهم مانتفرغ إلابعدالعشاء غالبا يعني نروح القايله في الصيف نودي الحرمه للسوق
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  25. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لايهمنا لاغلاق كل ما يهمنا سحق الزيدي عن الوجود
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  26. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    فوفو

    من زين الجو عندنا عاد علشان نطلع النهار ونقضي اغراضنا انتم تشوفون الدول الاجنبية بس ترى جوههم ومناخهم وبيئتهم تهئ لذلك
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  27. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    ....

    لو خلوها تقفل الساعه 10 لكان أفضل من 9
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  28. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    جارح

    الساعة 9 ماهو بدري شوي
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  29. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    الرأي العام

    كل المحلات والمراكز بدون استثناءات ولا هذا ظلم تلاعب في أرزاق الناس لجهات معينة
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  30. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    يعني من الساعة 8 ونصف

    تعال شوف المطامر والمسابقة على البقالات والتموينيات . مثل فطور شهر رمضان ... وبعدين من يضمن ان العمالة الوافدة لن تحول مساكنها لبقالات وتموينيات .
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  31. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    التاريخ

    ياكثر قرارات وزارة العمل مايمر اسبوع الا تسمع قرار او اقتراح .
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