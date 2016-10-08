الانتهاء من إعداد تنظيم إغلاق المحلات الساعة 9 ليلاً.. وهذه هي المحلات المستثناه

صحيفة المرصد: قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهت من إعداد التنظيم المقترح لقرار إغلاق المحلات الساعة الـ٩ ليلاً.

وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة العمل رفعت التنظيم المقترح للجهات المعنية، مشيرة إلى أن التنظيم لم يتضمن أي فقرات أو مواد تتعلق بتقليص فترة انتظار الصلاة بالمحلات التجارية، بحسب موقع “سبق”.

ووفقا للتنظيم سيتم إلزام المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة التاسعة ليلاً، وستفرض عقوبات على المخالفين تتضمن الإغلاق والغرامة.

وستتضمن العقوبات إغلاق المحل المخالف عدة أيام وتغريم صاحبه مبلغ 10 آلاف ريال، فيما ستكون هناك استثناءات من هذا القرار ومنها المنطقة المركزية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد كشفت في شوال الماضي عن إقامتها لورش عمل بالمناطق الرئيسة بالشراكة مع القطاع الخاص لإجراء مزيدٍ من الدراسة حول القرار، وتم ‏إعداد التنظيم المقترح تمهيداً لرفعه.