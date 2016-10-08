بالصور: عم طالبة الكيمياء يكشف تفاصيل وفاتها هي وجنينها في حادث سير رغم توقف الباص الذي يقلّها

صحيفة المرصد: غيّب الموت طالبة الكيمياء بجامعة الباحة وجنينها، بعد أن تعرضت هي و١٠ من زميلاتها إلى حادث مروري، أثناء وقوف الحافلة التي تُقلهن؛ حيث لم يمضِ على زواجها سوى ٩٠ يوماً، وكانت محبوبة لكل من يعرفها، هاتفت زوجها الذي يعمل في مدينة جدة، وكان يُحضر لها مفاجأة بخروجه إليها دون علمها، كانت آخر مكالمة بينهما عندما هاتفته الصباح قبل أن تركب الحافلة تستودعه، ولم تكن تَعلم أن تلك المكالمة ستكون وداعها الأخير.

وبحسب موقع “سبق”، فقد قال عم الطالبة المتوفاة في البداية، يحيى الزهراني، وهو يروي قصة وقوع الحادث فقال: “حدث في صباح أمس الأول يوم الأربعاء، أن أتى الباص الخاص لبناتنا في قرية آل نعمة وقرية الكاحلة وقرية آل خاجة؛ حيث أخذ البنات من القرى ونزل إلى الشارع العام “الطريق السياحي” للذهاب إلى الجامعة، وكانت الحافلة متوقفة تتنتظر خلوّ الشارع لعبور الطريق، وكان هناك حافلة أخرى آتية؛ فتجاوزه أحد الشباب الذي يواصل دراسته الجامعية في المندق، وكانت سرعته زائدة وانحرفت مركبة الشاب إلى حافلة الطالبات التي كانت متوقفة تتنتظر خلوّ الشارع لكي تعبر؛ فاصطدم بها”.

وأضاف: “لم تنقلب الحافلة؛ ولكن تَعَرّضت لضربة قوية خاصة على ابنة أخي، وكذلك إحدى زميلاتها؛ أما البقية فقد أُصبن بإصابات متفرقة”.

وتابع: “عندما نزلت من قريتنا وكنت متجهاً إلى مدينة الباحة؛ وجدت الحادث أمامي فعرفت أن الحافلة هي الحافلة التي تقل ابنة أخي؛ فتوقفت ونزلت من مركبتي فقابلت السائق وسألته: هل أخذت ابنة أخي من البيت؟ فقال: نعم؛ فسألته: أين هي؟ فأشار إلى أنها هي التي على الأسفلت مغطاة بغترة على وجهها وبقية جسدها مغطى بعباءتها؛ ففتحت الغترة من على وجهها فشعرت بصدمة قوية؛ حيث وجدت فيها ضربة في الجبين وتنزف دماً بكثافة، وتأثرت كثيراً، وحاولت أن أوقف الدم بقدر ما أستطيع فلم أتمكن”.

وبيّن: “كثر الجمهور وكان ذلك الساعة 7:30، ثم أتى بعد ذلك أحد الإخوان وله ابنتان؛ حيث وجد ابنتاه واحدة منهما داخل الحافلة، والأخرى على الإسفلت؛ فأخذنا ٤ طالبات في سيارة من نوع GMC – وذلك قبل وصول الهلال الأحمر – وقمنا بإيصالهن إلى مستشفى المندق عن طريق الطوارئ، وتعاملوا مع جميع الحالات، وابنتنا أفادونا بضرورة نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة هي وطالبة أخرى”.

وأردف: “انتقلنا إلى مستشفى الملك؛ فتم إدخالها إلى الطوارئ، وبعد نصف ساعة أخبروني أنهم سوف يُدخلونها العناية المركزة، ثم أتاني بعد ذلك والد الطالبة الأخرى الذي أُدخلت ابنته كذلك العناية المركزة”.

وأوضح: “أتانا مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني، وكذلك أتى عدد من عضوات هيئة التدريس بالجامعة بمن فيهم وكيلة الجامعة، بعد ذلك أتانا أمير المنطقة، وقبل أن يهم بالمغادرة قال: (لو تحسّنت حال ابنتك غداً أو بعد غد فسنحولها لأي مكان تريدون)؛ ولكن الأجَل كان أسرع من كل شي فانتقلت إلى رحمة الله”.

وزاد: “طلبتُ بعد دخولها للعناية المركزة بحوالى ربع ساعة، أن أوقع على الاستمارة بالموافقة على التدخل الجراحي لإخراج الجنين؛ فوافقت طالما أن ذلك سيكون لصالح الأم، وأفهمت والد زوج الطالبة بذلك فوافقني الرأي ولم يستطع الأطباء أن يفعلوا شيئاً؛ حيث إن حالتها تفاقمت وازدادت الخطورة وانتقلت إلى رحمة الله”؛ كاشفاً أن والد الفتاة -وهو شقيقه توفي منذ ١١ عاماً، والطالبة في العرف يتيمة الأب؛ ولكن لديها ١٠ إخوة فلم تشعر بذلك.

من جهته، قال الأخ غير الشقيق للطالبة المتوفاة ويدعى ناصر: “قمت بعزومتها هي وزوجها وأتوني إلى منزلي في جدة، وكانت بشوشة وتحب المزاح؛ حيث تجلس خلف الباب وتقول لي: ما بك لا تأتي للسلام علي “بكُنية” كانت تناديني بها، وكان هذا المشهد هو آخر لحظاتي معها”.

أما الأخ الشقيق الذي يدعى “مطلق”، وهو الأصغر منها؛ فلم يستطع الحديث؛ حيث انهار باكياً.

من جهته قال زوج الفتاة الذي يدعى عماد الزهراني: “زوجتي كلمتني الصباح وقالت: “أنا ذاهبة للدوام وسوف أكلمك بعد الظهر إن شاء الله”، وهذه عادتها يومياً؛ حيث تستودعني قبل ذهابها.. وكنت قد أحضرت مفاجأة لها بأنني كنت أنوي أن أستأذن من عملي وأسافر لها؛ ولكن الموت سبقني لها، والحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، وأسأل الله أن يجمعني بها في جنات النعيم، حزنت لفراقها”.