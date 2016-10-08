قيادة التحالف: سقوط صاروخ حوثي تجاه خميس مشيط

صحيفة المرصد:أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أمس الجمعة 6 / 1 / 1438 هـ الموافق 7 / 10 / 2016 م أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً الساعة 21:30 من جنوب (صعدة) باتجاه مدينة خميس مشيط.

وذكرت القيادة في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي تابعت مسار الصاروخ منذ انطلاقه حتى سقوطه في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان ، دون أن يسبب أي أضرار ولله الحمد.

وقد باشرت القوات الجوية على الفور استهداف المنطقة التي انطلق منها الصاروخ.