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قيادة التحالف: سقوط صاروخ حوثي تجاه خميس مشيط

8 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص
قيادة التحالف: سقوط صاروخ حوثي تجاه خميس مشيط
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صحيفة المرصد:أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها أمس الجمعة 6 / 1 / 1438 هـ الموافق 7 / 10 / 2016 م أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً الساعة 21:30 من جنوب (صعدة) باتجاه مدينة خميس مشيط.
وذكرت القيادة في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي تابعت مسار الصاروخ منذ انطلاقه حتى سقوطه في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان ، دون أن يسبب أي أضرار ولله الحمد.
وقد باشرت القوات الجوية على الفور استهداف المنطقة التي انطلق منها الصاروخ.



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