الإسكان تضبط البيع على الخريطة بـ”التهميش” على “الصكوك”

صحيفة المرصد :منحت الضوابط المتعلقة ببيع وحدات عقارية على الخريطة، الصادرة من مجلس الوزراء أخيراً، وزارة الإسكان إمكان التقدم بطلب إلى وزارة العدل لعمل إجراءات تهميش «الصك العقاري»، المراد تطويره بعدم التصرف بملكية العقار.

وبحسب الضوابط المتعلقة ببيع أو تأخير وحدات عقارية على الخريطة، فإن قرار التهميش للضبط العقاري لا يرفع إلا بطلب من وزارة الإسكان، ويكون التهميش للصك العقاري المراد تطويره بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره وفقاً لصحيفة الحياة.