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الإسكان تضبط البيع على الخريطة بـ”التهميش” على “الصكوك”

8 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص
الإسكان تضبط البيع على الخريطة بـ”التهميش” على “الصكوك”
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صحيفة المرصد :منحت الضوابط المتعلقة ببيع وحدات عقارية على الخريطة، الصادرة من مجلس الوزراء أخيراً، وزارة الإسكان إمكان التقدم بطلب إلى وزارة العدل لعمل إجراءات تهميش «الصك العقاري»، المراد تطويره بعدم التصرف بملكية العقار.

وبحسب الضوابط المتعلقة ببيع أو تأخير وحدات عقارية على الخريطة، فإن قرار التهميش للضبط العقاري لا يرفع إلا بطلب من وزارة الإسكان، ويكون التهميش للصك العقاري المراد تطويره بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره وفقاً لصحيفة الحياة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    م/

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    عُــــــمــــــر

    عجلو فكونا من الايجار لو قيمته مليون اهم شي يكون لك في المستقبل
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  3. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    جوجو

    ليتكم كل سنه تغيرو كل الي في البلديه***
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  4. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    جوجو

    نعرف ناس دبرو واسطه واحد يشغل بلبديه دبرلهم سكن بسنه يسكنو ومتوضفين ومنعنشين يقدر يفكو عمائر كمان ليتكم تنبشو ونظام صارم في ناس مايقدرو ياخذو غرفه كيف
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  5. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    زائر

    سنه ونص ولا دفعه يا***
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  6. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    جنوبي

    اقول نزلوا دفعات بس ولايكثر
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