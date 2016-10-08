لماذا لا تصيب صواعق البرق طائرات الركاب بأذى؟

صحيفة المرصد:تمكن أحد العمال في مطار في آيسلندا من التقاط صورة لمشهد رائع يظهر طائرة ركاب تضربها إحدى صواعق البرق ، فكيف إذاً ينجو ركاب الطائرة من مثل هذه الصواعق؟
وقد وصلت تلك الرحلة، التابعة لشركة الطيران الآيسلندية “دابليو أو دابليو”، والتي غادرت العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، إلى وجهتها في باريس بسلام،و الطائرة لم تصب بأي تلف على الإطلاق وفقاً لموقع BBC.
وبحسب ما ذكره كريس هاموند، وهو طيار متقاعد، وعضو رابطة الطيارين البريطانيين، فإن “الهيكل” الخارجي للطائرة المحيط بالمقصورة، وبحجرات الاحتراق الداخلية يتم تصميمه بطريقة خاصة بحيث يكون موصلاً للكهرباء، لكنه في نفس الوقت يكون معزولاً كهربائياً بشكل جيد عن مركز قيادة الطائرة، وعن منطقة مقاعد الركاب، وعن المعدات الإلكترونية الداخلية.
وأضاف هاموند: “هناك جدار شبكي معدني يغلف باطن الطائرة، وهو نسيج معدني رقيق يغطي كل الجدار، وهذا ما يمكّن من توصيل التيار الكهربي.”
ليس هذا فحسب، بل إن الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التوصيل إلى خزان الوقود مثلاً تكون مغطاة بدرع يمنع وصول تأثير أي انفجارات كهربية خارجية إليها.
وقد تم فحص كل تلك المعدات بعناية قبل بدء استخدام الطائرة، من خلال عملية محاكاة لصواعق البرق تلك التي يتعرض لها سطح الطائرة، وأيضا مكوناتها الداخلية.
كما يشير هاموند إلى أن الصورة التي التقطها غودموندسون تبين أن كل المعدات كانت تعمل بكفاءة كما ينبغي.
تعليقات ( 7 )
((الحربي))ردا على ذكريات شجوىالي يحبك حب من القلب ويغليك## يستاهل الضمه الى صارت حلالي##ولي يبيعك و اول يقول ىشاريك##خله يولي جعله ماله امثالي
ذكريات شجوى وبالاخص اهل الرق الله يحفظهمياشجوى لولا واحدن ساكنن فيك// مشتقتلك ولا حطيتك في بالي// غصبن عليه يوم انا دوم اطريك// من شان غالي ماله والله امثالي(((تعديل على كلمة حطيت))
جنوبيه .سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
فارس الزهرانيانا لله وانا اليه راجعون .. انتقل الى رحمة الله تعالى ان شاء الله بعد منتصف هذه الليله شاعر العرضه الجنوبيه الأول محمد بن مصلح رحمه الله وغفر له وستتم
سبس اذا انفجر احد المحركات وكانت الطائره في الجو والمطار بعيد اقرو الفاتحه على ارواح الركاب بعض المرات تفقد الطائره الاتصال ويتعطل الكمبيوتر وتسقط
ذكريات شجوى وبالاخص اهل الرق الله يحفظهمياشجوى لولا واحدن ساكنن فيك//مشتقتلك ولا حطيت في بالي//غصبن عليه يوم انا دوم اطريك//من شان غالي ماله والله امثالي
جنوبيه .تقنيه جميله