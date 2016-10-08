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“المرصد” تكشف حقيقة اختراق موقع الاتصالات stc

8 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص
“المرصد” تكشف حقيقة اختراق موقع الاتصالات stc
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صحيفة المرصد: وفقاً لما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اختراق موقع الاتصالات السعودية stc  من قبل عدد من الهاكرز ، فقد تأكدت صحيفة المرصد من حقيقة الاختراق وتبيَّن أن الموقع المتداول هو موقع وهمي وليس الموقع الرئيسي لشركة الاتصالات السعودية ، حيث تم تداول موقع www.stc.net ، بينما الموقع الصحيح للشركة هو www.stc.com.sa .



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    بقايا مشاعر

    الاتصلات شوكه في نحر المواطن وناصبته العداء والتحدي ولن يربح من يعادي ابناء وطني
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  2. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    عبدو

    ليت الشوارع تجمع اثنين صدفه @@@ لا صار شباك المواعيد مجفي
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  3. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    رجـــآآل يا أبنــــــااء وطنـــي .. كـــم أنـــا فخـــورة بكـــم ❤️ ..
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  4. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    المهم الرساله وصلت بان كل قرارات الاتصالات وهيئة الاتصالات قرارت تعسفيه ومجحفه بحق ابناء هذه البلاد الذي جعل للاتصالات وهيئتم اسم فلولاهم لما وجدو
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  5. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    الملح و القبلة

    كفو كفو كفو الحين تعدّل مزآجي هههههههههه ..
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