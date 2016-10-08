“المرصد” تكشف حقيقة اختراق موقع الاتصالات stc

صحيفة المرصد: وفقاً لما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اختراق موقع الاتصالات السعودية stc من قبل عدد من الهاكرز ، فقد تأكدت صحيفة المرصد من حقيقة الاختراق وتبيَّن أن الموقع المتداول هو موقع وهمي وليس الموقع الرئيسي لشركة الاتصالات السعودية ، حيث تم تداول موقع www.stc.net ، بينما الموقع الصحيح للشركة هو www.stc.com.sa .
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تعليقات ( 5 )
بقايا مشاعرالاتصلات شوكه في نحر المواطن وناصبته العداء والتحدي ولن يربح من يعادي ابناء وطني
عبدوليت الشوارع تجمع اثنين صدفه @@@ لا صار شباك المواعيد مجفي
🌸 الملح و القبلة 🌸رجـــآآل يا أبنــــــااء وطنـــي .. كـــم أنـــا فخـــورة بكـــم ❤️ ..
الملح و القبلةكفو كفو كفو الحين تعدّل مزآجي هههههههههه ..