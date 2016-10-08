“المرصد” تكشف حقيقة اختراق موقع الاتصالات stc

صحيفة المرصد: وفقاً لما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اختراق موقع الاتصالات السعودية stc من قبل عدد من الهاكرز ، فقد تأكدت صحيفة المرصد من حقيقة الاختراق وتبيَّن أن الموقع المتداول هو موقع وهمي وليس الموقع الرئيسي لشركة الاتصالات السعودية ، حيث تم تداول موقع www.stc.net ، بينما الموقع الصحيح للشركة هو www.stc.com.sa .