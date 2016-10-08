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بالفيديو: من داخل المستشفى .. حليمة بولند تُفجَع بابنتها وتحتاج دعواتكم

8 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص
بالفيديو: من داخل المستشفى .. حليمة بولند تُفجَع بابنتها وتحتاج دعواتكم
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد تعرضها لحادث .

كما كشفت بولند أن ابنتها الكبرى ماريا (4 سنولت) تعرضت لحادث جسيم أدّى إلى إصابتها بكسر في رجلها اليمنى.

ونشرت صورة لطفلتها جاء فيها: “بنتي نايمه بالمستشفى وأنا عندها .. دعواتكم لبنتي .. أنا مو قاعده ترقع مرة أمي (الله يطول بعمرها) ومره بنتي (اسم الله عليها) اللهم كافينا الشر .. الحمدلله في كل الأحوال”.

وأضافت معلقةً: “يارب تشفي مريومه نور عيني”.

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تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 4:44 ص

    راصد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 4:26 ص

    الخلاصة

    الدعوة على***
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  3. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 4:24 ص

    محمد الغامدي

    الله يشفي البنت من مرضها ويشفي امها مالن لي عندها ******توبي الى الله
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  4. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    تركي

    اسمها ماريا وتبين ندعيلها هههههههههه
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  5. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 4:21 ص

    الخلاصة

    حليمه تُفجَع فجعا وحست بوجعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 4:21 ص

    تركي

    مخالف
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  7. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 4:20 ص

    سلمان

    ادعو لماريا تبين ندعيلك *******
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  8. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 4:18 ص

    ريناد

    اخر التميلح والدلع حليمة انتي كبرتي انتي وهيفاء الي بسنكم انقرض ماتستاهل بنتك الله يشفيها كيف تجي انتي تتميلحين وامك وبنتك تصيبهم عين كيف تجي هههههههه
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  9. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    راصد

    والله عيب
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  10. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    حتى هالوقت فاضيه للتصوير
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  11. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    زائر

    وقت الترقع - المصائب-يحاسب الانسان نفسه وش صح ووش غلط ومو زين!؟ عشان ﻻيترقع ياحلومه!؟ الله يشفي مرضى المسلمين
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  12. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    جنوبيه .

    حتى وقت المصيبه ياحليمه **** الله المستعان
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  13. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    عبادي

    سبحان الله..احياناتشاهدالبعض وتحزن لاعراضه وجراته بالوقوع بمحاربة الله بالمعصيه وهوالعبدالضعيف!فتشفق عليه وتدعو له ان يلطف الله به وﻻيعاقبه بعدامهاله
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  14. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياصبر الأرض □■خ ن
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  15. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    W صقر الجبيل

    ********
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  16. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    عبادي

    هذي الدنيا مو كل يوم رقص وقهقهه وتغنج ومناقز وهبال ما ﻻمه داعي..يوم لك ويوم عليك!! فهل نستفيد من الدرس..استغفري الله وتوبي اليه فورا.
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  17. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    عزوز

    **** يارب وش ذنب الطفله
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  18. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    سعد

    قال الله )وماربك بظﻻم للعبيد (
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  19. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص

    بقايا مشاعر

    ******
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  20. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص

    زائر

    اللهم ﻻشماته.. استهتار******.ربمادعاءمن المسلمين كما شفنا بالتعليقات.. يمهل وﻻيهمل
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  21. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    الملح و القبلة

    وما تكسّرت إلّا الثُّووورة ؟ بسم الله عليهـــا ..
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  22. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    البرنس

    الف الحمدلله ع سلامتها الله يقومها لك بالسلامه ويحفظها من كل شر
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  23. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص

    دروجبا

    كان ياحلومه تركتي*** وجابلتي بنتش انتي السبب فيما حصل لك
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