بالفيديو: من داخل المستشفى .. حليمة بولند تُفجَع بابنتها وتحتاج دعواتكم

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد تعرضها لحادث .
كما كشفت بولند أن ابنتها الكبرى ماريا (4 سنولت) تعرضت لحادث جسيم أدّى إلى إصابتها بكسر في رجلها اليمنى.
ونشرت صورة لطفلتها جاء فيها: “بنتي نايمه بالمستشفى وأنا عندها .. دعواتكم لبنتي .. أنا مو قاعده ترقع مرة أمي (الله يطول بعمرها) ومره بنتي (اسم الله عليها) اللهم كافينا الشر .. الحمدلله في كل الأحوال”.
وأضافت معلقةً: “يارب تشفي مريومه نور عيني”.
تعليقات ( 23 )
راصدمخالف
الخلاصةالدعوة على***
محمد الغامديالله يشفي البنت من مرضها ويشفي امها مالن لي عندها ******توبي الى الله
تركياسمها ماريا وتبين ندعيلها هههههههههه
الخلاصةحليمه تُفجَع فجعا وحست بوجعا
تركيمخالف
سلمانادعو لماريا تبين ندعيلك *******
ريناداخر التميلح والدلع حليمة انتي كبرتي انتي وهيفاء الي بسنكم انقرض ماتستاهل بنتك الله يشفيها كيف تجي انتي تتميلحين وامك وبنتك تصيبهم عين كيف تجي هههههههه
راصدوالله عيب
زائروقت الترقع - المصائب-يحاسب الانسان نفسه وش صح ووش غلط ومو زين!؟ عشان ﻻيترقع ياحلومه!؟ الله يشفي مرضى المسلمين
جنوبيه .حتى وقت المصيبه ياحليمه **** الله المستعان
عباديسبحان الله..احياناتشاهدالبعض وتحزن لاعراضه وجراته بالوقوع بمحاربة الله بالمعصيه وهوالعبدالضعيف!فتشفق عليه وتدعو له ان يلطف الله به وﻻيعاقبه بعدامهاله
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياصبر الأرض □■خ ن
W صقر الجبيل********
عباديهذي الدنيا مو كل يوم رقص وقهقهه وتغنج ومناقز وهبال ما ﻻمه داعي..يوم لك ويوم عليك!! فهل نستفيد من الدرس..استغفري الله وتوبي اليه فورا.
عزوز**** يارب وش ذنب الطفله
سعدقال الله )وماربك بظﻻم للعبيد (
بقايا مشاعر******
زائراللهم ﻻشماته.. استهتار******.ربمادعاءمن المسلمين كما شفنا بالتعليقات.. يمهل وﻻيهمل
الملح و القبلةوما تكسّرت إلّا الثُّووورة ؟ بسم الله عليهـــا ..
البرنسالف الحمدلله ع سلامتها الله يقومها لك بالسلامه ويحفظها من كل شر
دروجباكان ياحلومه تركتي*** وجابلتي بنتش انتي السبب فيما حصل لك