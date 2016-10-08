بالفيديو: من داخل المستشفى .. حليمة بولند تُفجَع بابنتها وتحتاج دعواتكم

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد تعرضها لحادث .

كما كشفت بولند أن ابنتها الكبرى ماريا (4 سنولت) تعرضت لحادث جسيم أدّى إلى إصابتها بكسر في رجلها اليمنى.

ونشرت صورة لطفلتها جاء فيها: “بنتي نايمه بالمستشفى وأنا عندها .. دعواتكم لبنتي .. أنا مو قاعده ترقع مرة أمي (الله يطول بعمرها) ومره بنتي (اسم الله عليها) اللهم كافينا الشر .. الحمدلله في كل الأحوال”.

وأضافت معلقةً: “يارب تشفي مريومه نور عيني”.