فيديو: متصلة مصرية تُفاجئ طبيب نفسي في برنامج على الهواء: ” أنا مراتك بتتهرب مني ليه؟”

صحيفة المرصد:فوجئ الطبيب النفسي المصري أحمد هارون، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بامرأة تتصل به أثناء استضافته أمس الجمعة في برنامج “صباح دريم” الذي يُعرض عبر فضائية دريم، وتقول له إنها زوجته، وهو الأمر الذي أثار ذهوله لكونه لا يعرفها أصلاً.
تحدث “هارون” مع المُتصلة التي قدمت نفسها باسم غادة، وأوضح أنه لا يعرفها، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل وتقول له: “أنا مش فاهمة انت بتعمل معايا كده ليه؟ لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا، حرام عليك بجد”.
حاول الطبيب تهدئة المُتصلة بسؤالها عن “ابنهما”، لتنفعل مرة أخرى وتؤكد أنها لا تنجب، وهو ما جعله يرتبك أكثر، حتى اضطر فريق عمل البرنامج – كما يبدو – لإنهاء المداخلة الهاتفية والاعتذار للمشاهدين.
تعليقات ( 18 )
شجاعلماذا ناخذ الجانب المظلم في اكثر الاحيان الرجل متخصص بالطب النفسي و كان ردة متوازنا والمتصلة تعاني من حالة وجدانيه نسأل الله شفائها
شيهانة💤💧حلوهههه😂😂ذي أنا مراتك .. لالك ولاعليك ف حالك وتجيك التهايم وأنت نايم🤔
هاهباب النجار مخلوع
ريناددا فلم ودعايه له واتفاق معها واضح جدآ تعالي للعيادة بتعتي انتي تعبانه ههههههههههع
↩🌟ريما Rima 🌟↩الملحة تكتب ابراج وصفات الاسم مثل تعطيل وهذا دجل وشرك■أما ذكر معنى الاسم موحرام □■خ ن
↩🌟ريما Rima 🌟↩أرزة 🌲 لبنان اللي تكتب ملحة عن الابراج والأسماء هذا شرك لاتمدحينها يمكن انتي مابتعرفي □
عدد التعليقات:7154
الحرمانتعال صفحه الكاركتير
↩🌟ريما Rima 🌟↩انتي يا ملحة حرام اللي تكتبينه من ابراج وصفات للاسم هذا شرك
جلمود3. افتحلك قناة شعوذه وعالج بالدجل تبعك الناس،،،،،قال غاده قرينها قوي ،، ياخي المشعوذين بطلوا من دجلهم وانتا خرافاتهم لسى في راسك،اقول تعوذ من ابليس
ثامرحركات مصريين تمثيل ههههههه
..............اهم شي ******* الله يستر علينا
موجودحتى مصر يعرفون **** هههههههه
جنوبيه .وراك وراك والزمن طويل ههههه شر البليه مايضحكك
يارب عفوكراح فيها المسكين
عبدوكانت الأيام في قلبي دموع بتجري.. وإنت تحلالك دموعي وهي عمري.. ياما هانت لك وكانت كل مرة.. تمحي كلمة من أماني فيك وصبري
🌸 الملح و القبلة 🌸غادة : قرينها قوي ، يجلب المرض + التعب + التعطيل ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المختصين بعلم الأسمـــاء ..
بقايا مشاعر*** المصري
عبدولسه فاكر قلبي يدَِّيلك أمان.. ولا فاكر كلمة ح تعيد اللي كان.. ولاَّ نظرة توصل الشوق بالحنان.. لما تسألني أقوللك كان زمان ..