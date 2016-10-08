فيديو: متصلة مصرية تُفاجئ طبيب نفسي في برنامج على الهواء: ” أنا مراتك بتتهرب مني ليه؟”

صحيفة المرصد:فوجئ الطبيب النفسي المصري أحمد هارون، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بامرأة تتصل به أثناء استضافته أمس الجمعة في برنامج “صباح دريم” الذي يُعرض عبر فضائية دريم، وتقول له إنها زوجته، وهو الأمر الذي أثار ذهوله لكونه لا يعرفها أصلاً.

تحدث “هارون” مع المُتصلة التي قدمت نفسها باسم غادة، وأوضح أنه لا يعرفها، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل وتقول له: “أنا مش فاهمة انت بتعمل معايا كده ليه؟ لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا، حرام عليك بجد”.

حاول الطبيب تهدئة المُتصلة بسؤالها عن “ابنهما”، لتنفعل مرة أخرى وتؤكد أنها لا تنجب، وهو ما جعله يرتبك أكثر، حتى اضطر فريق عمل البرنامج – كما يبدو – لإنهاء المداخلة الهاتفية والاعتذار للمشاهدين.