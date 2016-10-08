  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: متصلة مصرية تُفاجئ طبيب نفسي في برنامج على الهواء: ” أنا مراتك بتتهرب مني ليه؟”

8 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص
فيديو: متصلة مصرية تُفاجئ طبيب نفسي في برنامج على الهواء: ” أنا مراتك بتتهرب مني ليه؟”
  • 1٬496
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:فوجئ الطبيب النفسي المصري أحمد هارون، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بامرأة تتصل به أثناء استضافته أمس الجمعة في برنامج “صباح دريم” الذي يُعرض عبر فضائية دريم، وتقول له إنها زوجته، وهو الأمر الذي أثار ذهوله لكونه لا يعرفها أصلاً.

تحدث “هارون” مع المُتصلة التي قدمت نفسها باسم غادة، وأوضح أنه لا يعرفها، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل وتقول له: “أنا مش فاهمة انت بتعمل معايا كده ليه؟ لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا، حرام عليك بجد”.

حاول الطبيب تهدئة المُتصلة بسؤالها عن “ابنهما”، لتنفعل مرة أخرى وتؤكد أنها لا تنجب، وهو ما جعله يرتبك أكثر، حتى اضطر فريق عمل البرنامج – كما يبدو – لإنهاء المداخلة الهاتفية والاعتذار للمشاهدين.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 4:46 ص

    شجاع

    لماذا ناخذ الجانب المظلم في اكثر الاحيان الرجل متخصص بالطب النفسي و كان ردة متوازنا والمتصلة تعاني من حالة وجدانيه نسأل الله شفائها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 4:30 ص

    شيهانة💤💧

    حلوهههه😂😂ذي أنا مراتك .. لالك ولاعليك ف حالك وتجيك التهايم وأنت نايم🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    هاه

    باب النجار مخلوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 4:14 ص

    ريناد

    دا فلم ودعايه له واتفاق معها واضح جدآ تعالي للعيادة بتعتي انتي تعبانه ههههههههههع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الملحة تكتب ابراج وصفات الاسم مثل تعطيل وهذا دجل وشرك■أما ذكر معنى الاسم موحرام □■خ ن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    أرزة 🌲 لبنان اللي تكتب ملحة عن الابراج والأسماء هذا شرك لاتمدحينها يمكن انتي مابتعرفي □
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 3:44 ص
    عدد التعليقات:7154

    الحرمان

    تعال صفحه الكاركتير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انتي يا ملحة حرام اللي تكتبينه من ابراج وصفات للاسم هذا شرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    جلمود

    3. افتحلك قناة شعوذه وعالج بالدجل تبعك الناس،،،،،قال غاده قرينها قوي ،، ياخي المشعوذين بطلوا من دجلهم وانتا خرافاتهم لسى في راسك،اقول تعوذ من ابليس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    ثامر

    حركات مصريين تمثيل ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    ..............

    اهم شي ******* الله يستر علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    موجود

    حتى مصر يعرفون **** هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    جنوبيه .

    وراك وراك والزمن طويل ههههه شر البليه مايضحكك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص

    يارب عفوك

    راح فيها المسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    عبدو

    كانت الأيام في قلبي دموع بتجري.. وإنت تحلالك دموعي وهي عمري.. ياما هانت لك وكانت كل مرة.. تمحي كلمة من أماني فيك وصبري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    غادة : قرينها قوي ، يجلب المرض + التعب + التعطيل ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المختصين بعلم الأسمـــاء ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    بقايا مشاعر

    *** المصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 3:10 ص

    عبدو

    لسه فاكر قلبي يدَِّيلك أمان.. ولا فاكر كلمة ح تعيد اللي كان.. ولاَّ نظرة توصل الشوق بالحنان.. لما تسألني أقوللك كان زمان ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم