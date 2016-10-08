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بالفيديو.. الثوار يأسرون عناصر من الميليشيات الشيعية في حلب

8 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص
بالفيديو.. الثوار يأسرون عناصر من الميليشيات الشيعية في حلب
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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على أفراد من المليشيات الشيعية في حلب .

حيث بيّن الفيديو أسر الثوار 5 عناصر من ميليشيات إيران ن وذلك خلال الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل الثورية على عدة محاور في مدينة حلب.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 4:34 ص

    سعود

    اتمنا من الثوار لاتأخذهم بهولاء رحمة او شفقه اتمنا يعذبونهم حتى الموت
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  2. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    مسمار

    قاتل الله هالاشكال*** // وجيه عليها غبره ترهقها قتره اسال الله النصر والتمكين لكم ع بشار واذنابه المجوس والملحدين الروس
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  3. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 4:20 ص

    محمد الغامدي

    الشيعة جبناء ولو قام ثوار سوريا الاحرار باعدامهم لاصابوا من وراءهم بحالة من الهلع سيمنع من وراهم من دخول سوريا لانهم ****الذبح يافخرنا وتاجنا
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  4. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    عسكوووول الوافي

    الله ينصركم على عدوكم يارب نصر قريب من المجوس. ومن عاونهم ومحد الروس حسبي الله عليهم من يمجد الروس
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  5. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    صح

    الله يبيض وجيهكم وينصركم على شيعة بشار
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  6. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 3:42 ص

    ياجبناء تندسون بين المدنين وبسبب تفاخركم بالخمسة يجيك الروسي ويساوي الارض علي الناس المدنية ؟؟؟
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