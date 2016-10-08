بالفيديو.. الثوار يأسرون عناصر من الميليشيات الشيعية في حلب

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على أفراد من المليشيات الشيعية في حلب .
حيث بيّن الفيديو أسر الثوار 5 عناصر من ميليشيات إيران ن وذلك خلال الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل الثورية على عدة محاور في مدينة حلب.
تعليقات ( 6 )
سعوداتمنا من الثوار لاتأخذهم بهولاء رحمة او شفقه اتمنا يعذبونهم حتى الموت
مسمارقاتل الله هالاشكال*** // وجيه عليها غبره ترهقها قتره اسال الله النصر والتمكين لكم ع بشار واذنابه المجوس والملحدين الروس
محمد الغامديالشيعة جبناء ولو قام ثوار سوريا الاحرار باعدامهم لاصابوا من وراءهم بحالة من الهلع سيمنع من وراهم من دخول سوريا لانهم ****الذبح يافخرنا وتاجنا
عسكوووول الوافيالله ينصركم على عدوكم يارب نصر قريب من المجوس. ومن عاونهم ومحد الروس حسبي الله عليهم من يمجد الروس
صحالله يبيض وجيهكم وينصركم على شيعة بشار