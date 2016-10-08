بالفيديو.. الثوار يأسرون عناصر من الميليشيات الشيعية في حلب

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على أفراد من المليشيات الشيعية في حلب .

حيث بيّن الفيديو أسر الثوار 5 عناصر من ميليشيات إيران ن وذلك خلال الهجوم المعاكس الذي شنته الفصائل الثورية على عدة محاور في مدينة حلب.