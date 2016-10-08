المنتخب والأهلي

* أحترم كل من ينتقد المنتخب وأقدر كل من يثني عليه، لكنني ضد من يتخذ من المنتخب هدفا لجلد الآخرين وضد من يعتقد أنه وصي على المنتخب، لكن المزعج أن نجد بيننا من لا يعجبه المنتخب في فوزه وتعادله وخسارته.

* أمام أستراليا قدم لاعبونا ما يمكن أن أسميه أداء قتاليا تجلت فيه الروح والحرص والإصرار لكننا فقدنا نقطتين وكسبنا نقطة.

* كان بيننا وبين النقاط الثلاث فرصة العُمر التي أضاعها فهد المولد وكان بين الكنغر الأسترالي والخسارة هدف بدائي دخل مرمانا في غفلة من المسيليم.

* الجميل في المباراة أداء منتخبنا الذي يعتبر الأفضل حتى الآن بغض النظرعن قبول بعضنا ورفضهم لقناعة مارفيك.

* في كرة القدم لا يوجد مستحيل طالما هناك طموح، فثمة من كانوا يقولوا قبل المباراة إن المنتخب الأسترالي الأقوى في حين هناك من كانوا يتوقعون خسارة المنتخب بنتيجة ثقيلة.

* إلا أن المباراة أباحت بأسرارها كل أسرارها على ميدان الجوهرة والسر الآخر ننتظره الثلاثاء أمام منتخبنا الثاني الإمارات.

* خمسون ألف متفرج حضروا وكان العشم أن يكون العدد أكبر.

* نفدت التذاكر كان كلام يردده من أصحابنا كثر واكتشفنا أنها كذبة تجار السوق السوداء هم من أرسل الشائعة وصدقها البسطاء.

* أعود للملعب وأتمنى من مارفيك أن يركز في اختيار الأنسب أفضل من أن يبدأ خطأ ومع التعديل يحدث خطأ فردي يحول المباراة من فوز إلى خسارة، وهنا إشكالية تمت معالجتها بتعادل مع الكنغر الأسترالي في وقت كان الأمل ثلاثا وليس نقطة.

(2)

* في هدوء أنهى الأهلي ملفات ضخمة لو مرت على ناد آخر لكان احتاج وقتا طويلا لحل بعضها إن قدر.

* تنصيب أحمد المرزوقي رئيسا ومن ثم تشكيل إدارة مكتملة الأركان.

* إعادة جروس بعد إلغاء عقد قوميز بالتراضي مع إحضار كافة مساعديه.

* استلام وتسليم دون أن نسمع أي صخب من إعلام مع وآخر ضد، لأن مثل هذه الأمور لا توجد بيئة حاضنة لها في الأهلي.

* شكرا خالد بن عبدالله وشكرا جماهير الأهلي التي تردد دائما أنت خط أحمر عندنا كما هو الأهلي خط أحمر عندك.

* نسيت أن أقول لكم إن أبافيصل رغم هذه الأعباء المالية ورغم هذا التعب يشعر أنها من أقل واجباته تجاه الأهلي.

(3)

* ما يميز قناة 24 الرياضية التي أفتخر أنني أحد المنتسبين لها أنها لا توجد لديها أجندة ولا توجد لديها أهداف معلنة مع هذا النادي أو ذاك.

* وايضا، وهذا الأهم، لا يوجد داخلها أي نفوذ لأي ناد كما هو حال بعض البرامج، ولهذا استطاعت في عام وبعض العام أن تكون لها اسما في الإعلام المرئي والقادم مذهل.

* أقول هذا كتوضيح فقط لمن يعتقد أن هناك توجها لها غير الذي يشاهد على الشاشة.

نقلا عن عكاظ