تعرف على قصة صورة الخادمة التي أشعلت مواقع التواصل

صحيفة المرصد: التقط أحد الأشخاص صورة من داخل مطعم في العاصمة الإندونيسية جاكارتا تُظهر أسرة تتناول الطعام في حين تجلس العاملة المنزلية لديهم على طاولةٍ بمفردها ومن دون أي طعام.

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني الصورة نقلاً عن الرجل الذي نشرها على صفحته على صفحته على “فيسبوك” ويُدعى مايكل فاني، ونالت تعاطف الالاف من المشاهدين، وانتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مجلة لها، علّق مايكل على الصورة قائلاً: “معاملة الخادمة هو انعكاس للإنسانية لدى هذه الأسرة، تخيلوا أنفسكم مكانها، من دون هاتف، من دون طعام، فقط تراقبون من حولكم”.وأضاف: “يجب علينا أن نحترم الخادمات اللواتي تعملن في منازلنا كما يجب أنّ نتقاسم كل ما نملك مع من حولنا”.