صحيفة المرصد: التقط أحد الأشخاص صورة من داخل مطعم في العاصمة الإندونيسية جاكارتا تُظهر أسرة تتناول الطعام في حين تجلس العاملة المنزلية لديهم على طاولةٍ بمفردها ومن دون أي طعام.
نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني الصورة نقلاً عن الرجل الذي نشرها على صفحته على صفحته على “فيسبوك” ويُدعى مايكل فاني، ونالت تعاطف الالاف من المشاهدين، وانتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مجلة لها، علّق مايكل على الصورة قائلاً: “معاملة الخادمة هو انعكاس للإنسانية لدى هذه الأسرة، تخيلوا أنفسكم مكانها، من دون هاتف، من دون طعام، فقط تراقبون من حولكم”.وأضاف: “يجب علينا أن نحترم الخادمات اللواتي تعملن في منازلنا كما يجب أنّ نتقاسم كل ما نملك مع من حولنا”.
تعرف على قصة صورة الخادمة التي أشعلت مواقع التواصل
صحيفة المرصد: التقط أحد الأشخاص صورة من داخل مطعم في العاصمة الإندونيسية جاكارتا تُظهر أسرة تتناول الطعام في حين تجلس العاملة المنزلية لديهم على طاولةٍ بمفردها ومن دون أي طعام.
تعليقات ( 7 )
شيهانة💤💧ماشفتوا شئ هذا بس معاملتها ف المطعم ولكن ( ماخفي أعظم ) يعاملونها كأنها آلة ولامن البهم أستغلوا حاجتها مايخافون اللي عليهم رقيب يمكن يوم يجون مكانها🤔
دونيس البيشييمكن من ديانه ثانيه واكلهم مو حلال بالنسبه لها ويمكن صايمه ويمكن مو جايه معهم اصلا ويمكن شغالتهم وماخلوها تشاركهم ويمكن بنتهم بس تهاوشو بالسياره وجلست
عدد التعليقات:5418
بسمهمافي الصورة اي معنى !!!!!!!
ام سلطانصدقت ي ابراهيم انا جال في خاطري نفس كلامك
ابراهيمناس فاضيه شافو صوره و جلسو يألفون من روسهم ، طيب يمكن طلبها الى الان ما جا او متعشيه من زمان و قالو ما معها جوال هههه يمكن الجوال بجيبها ناس فاضيه
مسمارهذي نباتيه وتنتظر الطلب يوصل