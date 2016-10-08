بالصور: كردستان العراق يختار ملكة جماله

صحيفة المرصد- وكالات: شاركت 11 فتاة كردية بالزي التقليدي وفساتين السهرة، في حفل أقيم أول أمس، توجت في ختامه زاليا سيروان (20 عاماً) ملكة لجمال إقليم كردستان العراق.

أقيمت مسابقة ملكة جمال إقليم كردستان العراق، في نسختها الثالثة، في بلدة عنكاوا قرب مدينة أربيل (شمال) عاصمة الإقليم. وأشرفت على المسابقة لجنة تحكيم تضم مختصين من الإقليم ودول عدة بينها لبنان ومصر والنرويج والأرجنتين.

وبعد حصولها على اللقب، أبدت سيروان، وهي طالبة جامعية، سعادتها بالنتيجة. وقالت: «سأبذل جهدي لمساعدة شعبي» والقوات الكردية التي تخوض حرباً ضد مقاتلي «تنظيم داعش».وقد حصلت الفائزة على جوائز مالية وعينية، منها سيارة وشقة في أربيل وراتب شهري لمدة سنة.

يشار إلى أن هذه المسابقة التي انطلقت في 2012، توقفت في 2014 و2015 بسبب المعارك التي شهدها شمال العراق، منذ سيطرة «داعش»، على مناطق واسعة.





