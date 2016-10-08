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بالصور: تسريحة الفنانة “وعد” تثير سخرية جمهورها عبر مواقع التواصل

8 أكتوبر, 2016 , 5:06 ص
بالصور: تسريحة الفنانة “وعد” تثير سخرية جمهورها عبر مواقع التواصل
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صحيفة المرصد: أثارت الفنانة السعودية وعد الجدل بتسريحة شعرها التي اعتمدتها خلال إحيائها إحدى الحفلات والتي لفتت انتباه الجمهور كثيراً بحيث ظهرت بتسريحة كعكتين مرفوعتين بطريقة سببت لها انتقادات وسخرية بين جمهورها.الكثير من رواد السوشيال ميديا تناقلوا صور وعد السعودية وتسريحتها الجديدة وأطلقوا عليها لوك السناجب وانتقدوا إطلالة شعرها كثيراً.
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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    جنوبيه .

    خلاص عرفنا يالفنانات انكم حاولت وصغار ماتكبرون الله يعينكم جررري ورى كل فن لجل الشكل الجميل
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  2. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص

    ابراهيم

    ههههه تسريحة ميكي ماوس
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  3. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    من حائل

    يذكرني بلي يربض وراء ***،،
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  4. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 6:12 ص

    جلو

    بس برضو قمررررررررر بدر يوم 14
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  5. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 6:09 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    مو متحجبه اللحين مبسوط ✏□■خ ن
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  6. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 6:09 ص

    محيسن

    نفس الماركه مع احلام ذوق طططططططططط
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  7. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 6:05 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بعضهن حتى لو مو حلوه إذا رتبت نفسها وسرحت تسريحة مناسبة وتمكيجت مكياج خفيف راح يناسب عليها□لكن البعض يشوهن نفسهن يحسبنه احلى
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  8. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 5:59 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لو انتي ياوعد فاله شعرك ومطويته خصل من قدام يكون احسن وقصتك على جنب مشدودة وداخله بشعرك يكون احسن والمكياج حيل خفيف □تخيلت نفسي كوفيرا 😂
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  9. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 5:55 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياسبحان الله عاد كل هالمكياج والتسريحة ما جملتها شوهتها
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  10. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 5:54 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    المشكله تبي تصغر عمرها يمكن الله يعين ❗
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  11. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 5:52 ص

    المها

    وراتس ياوعد مسويتن تسريحة البنوتات الصغار ماهيب لايقتن عليتس الله يصلحتس ويهدينا وياتس هذي تسريحة خواتي المراهقات ابثروني فيها من كثر ماسويها لهن
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  12. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 5:49 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😂😂المفروض كل وحدة تلبس وتسرح على اللي يناسب عمرها😂😂آه ياوعد 😂😅
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  13. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 5:47 ص

    دروجبا

    كنها شعرة ***
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  14. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 5:40 ص
    عدد التعليقات:10634

    إنسان منصف

    مين ,,,اللي ,,,ضحك ,,,عليك,,,بالتسريحه,,,,الغلط,,,,,خخخخ
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  15. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 5:39 ص
    عدد التعليقات:5408

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💝💔💖💘⚘🌷👺👺👺 تشبه إذن.........?
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  16. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 5:34 ص

    المنتصر بالله

    نفس*** 👀👁👁👀
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  17. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 5:25 ص

    سهير

    يا سبحان الله من كم يوم تذرفين الدموع حزناً علي عدم مشاركتك الجنادرية وبلادي وانا أولي شوفي نفسك ****
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  18. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 5:16 ص

    عهود

    👀 الحاضر يعلم الغايب ترى السبب **** هم اللي قالوا لها حطي تسريحة كعكتين بس لاتقولون لاحد اني علمتكم 👀
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  19. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 5:09 ص

    شجاع

    يالله حسن الخاتمة صدق لاقالو خالف تذكر العمر فوق الستين والشعر توصيله خصل . تذكرون تسريحة قمورتي .الله يذكرك بالخير ياحسنا
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