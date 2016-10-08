بالصور: تسريحة الفنانة “وعد” تثير سخرية جمهورها عبر مواقع التواصل

صحيفة المرصد: أثارت الفنانة السعودية وعد الجدل بتسريحة شعرها التي اعتمدتها خلال إحيائها إحدى الحفلات والتي لفتت انتباه الجمهور كثيراً بحيث ظهرت بتسريحة كعكتين مرفوعتين بطريقة سببت لها انتقادات وسخرية بين جمهورها.الكثير من رواد السوشيال ميديا تناقلوا صور وعد السعودية وتسريحتها الجديدة وأطلقوا عليها لوك السناجب وانتقدوا إطلالة شعرها كثيراً.

