بالصور: تسريحة الفنانة “وعد” تثير سخرية جمهورها عبر مواقع التواصل

صحيفة المرصد: أثارت الفنانة السعودية وعد الجدل بتسريحة شعرها التي اعتمدتها خلال إحيائها إحدى الحفلات والتي لفتت انتباه الجمهور كثيراً بحيث ظهرت بتسريحة كعكتين مرفوعتين بطريقة سببت لها انتقادات وسخرية بين جمهورها.الكثير من رواد السوشيال ميديا تناقلوا صور وعد السعودية وتسريحتها الجديدة وأطلقوا عليها لوك السناجب وانتقدوا إطلالة شعرها كثيراً.
تعليقات ( 19 )
جنوبيه .خلاص عرفنا يالفنانات انكم حاولت وصغار ماتكبرون الله يعينكم جررري ورى كل فن لجل الشكل الجميل
ابراهيمههههه تسريحة ميكي ماوس
من حائليذكرني بلي يربض وراء ***،،
جلوبس برضو قمررررررررر بدر يوم 14
↩🌟ريما Rima 🌟↩مو متحجبه اللحين مبسوط ✏□■خ ن
محيسننفس الماركه مع احلام ذوق طططططططططط
↩🌟ريما Rima 🌟↩بعضهن حتى لو مو حلوه إذا رتبت نفسها وسرحت تسريحة مناسبة وتمكيجت مكياج خفيف راح يناسب عليها□لكن البعض يشوهن نفسهن يحسبنه احلى
↩🌟ريما Rima 🌟↩لو انتي ياوعد فاله شعرك ومطويته خصل من قدام يكون احسن وقصتك على جنب مشدودة وداخله بشعرك يكون احسن والمكياج حيل خفيف □تخيلت نفسي كوفيرا 😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياسبحان الله عاد كل هالمكياج والتسريحة ما جملتها شوهتها
↩🌟ريما Rima 🌟↩المشكله تبي تصغر عمرها يمكن الله يعين ❗
المهاوراتس ياوعد مسويتن تسريحة البنوتات الصغار ماهيب لايقتن عليتس الله يصلحتس ويهدينا وياتس هذي تسريحة خواتي المراهقات ابثروني فيها من كثر ماسويها لهن
↩🌟ريما Rima 🌟↩😂😂المفروض كل وحدة تلبس وتسرح على اللي يناسب عمرها😂😂آه ياوعد 😂😅
دروجباكنها شعرة ***
عدد التعليقات:10634
إنسان منصفمين ,,,اللي ,,,ضحك ,,,عليك,,,بالتسريحه,,,,الغلط,,,,,خخخخ
عدد التعليقات:5408
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷💝💔💖💘⚘🌷👺👺👺 تشبه إذن.........?
المنتصر باللهنفس*** 👀👁👁👀
سهيريا سبحان الله من كم يوم تذرفين الدموع حزناً علي عدم مشاركتك الجنادرية وبلادي وانا أولي شوفي نفسك ****
عهود👀 الحاضر يعلم الغايب ترى السبب **** هم اللي قالوا لها حطي تسريحة كعكتين بس لاتقولون لاحد اني علمتكم 👀
شجاعيالله حسن الخاتمة صدق لاقالو خالف تذكر العمر فوق الستين والشعر توصيله خصل . تذكرون تسريحة قمورتي .الله يذكرك بالخير ياحسنا