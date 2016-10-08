صحيفة المرصد: أدى تأخر أخصائي عظام في مستشفى حكومي بالأحساء عن مداواة مريض يعاني من التواء بالركبة، الى قيام عامل نظافة بنفس المستشفى بالتعامل مع المصاب وإعادة الركبة لوضعها الطبيعي، مما آثار استياء البعض وعدوه عجزا في عدد الأطباء بالمستشفى فيما اعتبره آخرون عملا إنسانيا يشكر عليه العامل.
وبحسب صحيفة الوطن, قال أحد أقارب المريض أن ابنهم تعرض إلى التواء في الركبة، جراء ممارسته كرة القدم أول من أمس، وتم نقله لمستشفى العيون العام في الأحساء في غياب الطبيب الاستشاري لتشخيص حالته وتأخره عن الحضور، مما استدعى قيام عامل النظافة بالتدخل بإرجاع الركبة إلى موقعها، واصفين عمله بالإنساني في ظل غياب الكادر المختص.
تأخر الطبيب فعالجه عامل النظافة!
صحيفة المرصد: أدى تأخر أخصائي عظام في مستشفى حكومي بالأحساء عن مداواة مريض يعاني من التواء بالركبة، الى قيام عامل نظافة بنفس المستشفى بالتعامل مع المصاب وإعادة الركبة لوضعها الطبيعي، مما آثار استياء البعض وعدوه عجزا في عدد الأطباء بالمستشفى فيما اعتبره آخرون عملا إنسانيا يشكر عليه العامل.
تعليقات ( 8 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
زائر من الشماللو معهم واحد عقله مثل عقل عامل النظافة اللي ماهو عاجبهم !!!!!
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللحين يجي واحد غبي ويقول يبي رز💸___هذا خطأ عامل يرجع الركبه وش يعرفه يمكن رجعها بالغلط وصارت مايله شوي وانت ماتدري❗
جنوبيه .هذا انسان بمعنى الكلمه الانسانيه تتمثل فيه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونبسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
من حائلخدمه انسانيه الله يجزاه خير ،
himaطيب ولو غلط العامل واحتمال انو غلطان وصارت مضاعفات مستقبليه,يحاسبو مين الطبيب والا المستشفى والاالعامل؟حالتنا بلعماله الوافده المليونيه توجع القلب.