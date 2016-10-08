تأخر الطبيب فعالجه عامل النظافة!

صحيفة المرصد: أدى تأخر أخصائي عظام في مستشفى حكومي بالأحساء عن مداواة مريض يعاني من التواء بالركبة، الى قيام عامل نظافة بنفس المستشفى بالتعامل مع المصاب وإعادة الركبة لوضعها الطبيعي، مما آثار استياء البعض وعدوه عجزا في عدد الأطباء بالمستشفى فيما اعتبره آخرون عملا إنسانيا يشكر عليه العامل.

وبحسب صحيفة الوطن, قال أحد أقارب المريض أن ابنهم تعرض إلى التواء في الركبة، جراء ممارسته كرة القدم أول من أمس، وتم نقله لمستشفى العيون العام في الأحساء في غياب الطبيب الاستشاري لتشخيص حالته وتأخره عن الحضور، مما استدعى قيام عامل النظافة بالتدخل بإرجاع الركبة إلى موقعها، واصفين عمله بالإنساني في ظل غياب الكادر المختص.