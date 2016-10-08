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تأخر الطبيب فعالجه عامل النظافة!

8 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص
تأخر الطبيب فعالجه عامل النظافة!
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صحيفة المرصد: أدى تأخر أخصائي عظام في مستشفى حكومي بالأحساء عن مداواة مريض يعاني من التواء بالركبة، الى قيام عامل نظافة بنفس المستشفى بالتعامل مع المصاب وإعادة الركبة لوضعها الطبيعي، مما آثار استياء البعض وعدوه عجزا في عدد الأطباء بالمستشفى فيما اعتبره آخرون عملا إنسانيا يشكر عليه العامل.
وبحسب صحيفة الوطن, قال أحد أقارب المريض أن ابنهم تعرض إلى التواء في الركبة، جراء ممارسته كرة القدم أول من أمس، وتم نقله لمستشفى العيون العام في الأحساء في غياب الطبيب الاستشاري لتشخيص حالته وتأخره عن الحضور، مما استدعى قيام عامل النظافة بالتدخل بإرجاع الركبة إلى موقعها، واصفين عمله بالإنساني في ظل غياب الكادر المختص.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  2. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    الموضوع يبي له تكوين لجنة وورشة عمل وخارج دوام اجميع القطاعات وانتداب جميع الشباب وتخصيص خمسمائة مليار عشان نشوف وش المشكله طبعن هذا اقتراح
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  3. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    زائر من الشمال

    لو معهم واحد عقله مثل عقل عامل النظافة اللي ماهو عاجبهم !!!!!
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  4. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللحين يجي واحد غبي ويقول يبي رز💸___هذا خطأ عامل يرجع الركبه وش يعرفه يمكن رجعها بالغلط وصارت مايله شوي وانت ماتدري❗
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  5. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    جنوبيه .

    هذا انسان بمعنى الكلمه الانسانيه تتمثل فيه
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  6. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
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  7. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 6:38 ص

    من حائل

    خدمه انسانيه الله يجزاه خير ،
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  8. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    hima

    طيب ولو غلط العامل واحتمال انو غلطان وصارت مضاعفات مستقبليه,يحاسبو مين الطبيب والا المستشفى والاالعامل؟حالتنا بلعماله الوافده المليونيه توجع القلب.
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