المعلم القاتل.. يكشف “دوافع جريمته”!

صحيفة المرصد: عاش حي الشوقية بمكة المكرمة أحداث جريمة بشعة, و التي حدثت على يد معلم للتربية الخاصة يدعى «مازن» الذي أقدم على قتل والده «الأستاذ الجامعي بأم القرى سابقا الدكتور محمد صدقة حنيفة»، وكذلك أخته، وأصاب أمه، مستخدما آلة حادة «سكين».

وبحسب صحيفة المدينة, فإن الجانى سيحال اليوم السبت لهيئة التحقيق والإدعاء العام، حيث ذكر الجاني مبدئيا أن الأسباب التي دفعته لقتل أبيه وأخته وإصابة أمه جاءت من دواعي الغيرة، حيث قال «إن والديه كانا يميزان ويدللان أخته التي قتلها أكثر منه».

ومن جهة أخرى, تم أخذ أقوال خمسة من أشقاء الجاني للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة. في حين لم يتقرر موعد دفن الأب وابنته .

وكان مصير الأم بعد تعرضها لعدة طعنات على يد فلذة كبدها أنها لا تزال منومة بقسم الجراحة نساء بمستشفى النور التخصصي بمكة وحالتها مستقرة.

والجدير بالذكر أن المعلم «مازن» يعمل معلما للتربية الخاصة وهو منقول من تعليم الليث لمكة حديثا لهذا العام، ويعاني من اضطرابات نفسية ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بمكة.