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التسليف: لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من القروض

8 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص
التسليف: لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من القروض
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صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية إعلان المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار “عبد العزيز الناصر” ,أنه لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من قروض البنك، وأرجع ذلك لأسباب تقنية .
ووفقا لصحيفة الرياض, قال الناصر في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “فيما يتعلق بقسط محرم فيتعذر إيقافه لأسباب تقنية، وأضاف: يعود السبب، أن البنك يعمل مع الجهات الحكومية بآلية تختلف عن البنوك التجارية التي تستقطع مباشرة من حساب المقترض الشخصي لديها.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    ابو فهد

    المصيبة أن اغلب ذوي الدخل المحدود موجودين بقائمة بنك التسليف اللي تلعب بحسبتهم بالاتصالات و التهديدات اخذوها للتوسعة وصارت ضائقة و نكد عليهم بسببهم
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  2. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    الحربي222

    *** وانتم شهر واحد عجزتم تأجلونه يعني تأجيل وحنا نسددكم بعدين //ولاكن تدري الايام هذي كل شي جايز
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  3. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    هايدي

    اعفوهم سنة وسبق وعملتوها في عهد الملك عبدالله واوقفتوها سنتين بامره يعني مو حاجة صعبة قوم تعاونو ماذلو
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