التسليف: لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من القروض

صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية إعلان المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار “عبد العزيز الناصر” ,أنه لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من قروض البنك، وأرجع ذلك لأسباب تقنية .

ووفقا لصحيفة الرياض, قال الناصر في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “فيما يتعلق بقسط محرم فيتعذر إيقافه لأسباب تقنية، وأضاف: يعود السبب، أن البنك يعمل مع الجهات الحكومية بآلية تختلف عن البنوك التجارية التي تستقطع مباشرة من حساب المقترض الشخصي لديها.