صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية إعلان المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار “عبد العزيز الناصر” ,أنه لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من قروض البنك، وأرجع ذلك لأسباب تقنية .
ووفقا لصحيفة الرياض, قال الناصر في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “فيما يتعلق بقسط محرم فيتعذر إيقافه لأسباب تقنية، وأضاف: يعود السبب، أن البنك يعمل مع الجهات الحكومية بآلية تختلف عن البنوك التجارية التي تستقطع مباشرة من حساب المقترض الشخصي لديها.
التسليف: لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من القروض
صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية إعلان المتحدث باسم البنك السعودي للتسليف والادخار “عبد العزيز الناصر” ,أنه لن يتم تأجيل سحب قسط شهر محرم للمستفيدين من قروض البنك، وأرجع ذلك لأسباب تقنية .
تعليقات ( 3 )
ابو فهدالمصيبة أن اغلب ذوي الدخل المحدود موجودين بقائمة بنك التسليف اللي تلعب بحسبتهم بالاتصالات و التهديدات اخذوها للتوسعة وصارت ضائقة و نكد عليهم بسببهم
الحربي222*** وانتم شهر واحد عجزتم تأجلونه يعني تأجيل وحنا نسددكم بعدين //ولاكن تدري الايام هذي كل شي جايز
هايدياعفوهم سنة وسبق وعملتوها في عهد الملك عبدالله واوقفتوها سنتين بامره يعني مو حاجة صعبة قوم تعاونو ماذلو