استثناء المعلمين والمعلمات من إلغاء إجازة «الاضطراري»

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنّ قرار إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة، لا يشمل المعلمين والمعلمات، باعتبار أنه لا يوجد لديهم إجازات اعتيادية، يمكنهم الحصول عليها في أي وقت.

وبحسب صحيفة المدينة, فقد تضمّن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا تعديلات على المادة العاشرة من لائحة الإجازات، حيث أصبحت بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيّب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة «5» أيام خلال السنة المالية الواحدة».