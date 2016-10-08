استثناء المعلمين والمعلمات من إلغاء إجازة «الاضطراري»

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنّ قرار إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة، لا يشمل المعلمين والمعلمات، باعتبار أنه لا يوجد لديهم إجازات اعتيادية، يمكنهم الحصول عليها في أي وقت.
وبحسب صحيفة المدينة, فقد تضمّن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا تعديلات على المادة العاشرة من لائحة الإجازات، حيث أصبحت بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيّب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة «5» أيام خلال السنة المالية الواحدة».
تعليقات ( 10 )
الشاعروقفة المعلم أمام طلابه في كل يوم دراسي تشفع له بأن يستثنى من جميع القرارات فكيف يقارن بغيره من موظفي الدولة وقد حمل على عاتقه أمانة التعليم العظيمة )
زهرهفي الطايف موظف الدواير لا يعمل ج شاهي علوم رجاجيل ولا نايم في البيت في الليل في الاسواق
متابع عن بعدت2 تريد علامة فقط.عليك بشريحة ليمونة وضعها على جبهتك واحزم عليها قبل النوم حتى الصباح إذا استطعت. كرر كم يوم تظهر لك العلامة.
متابع عن بعدت2 تريد علامة فقط.عليك بشريحة ليمونة وضعها على جبهتك واحزم عليها قبل النوم حتى الصباح إذا استطعت. كرر كم يوم تظهر لك العلامة.
مستشاركرأي ان الاجازات مافيها اي مشكله لو بقت مثل السابق لان الموظف في كلى الحالات لن يعوض اكثر من 6 أشهر عند تقاعده بالعكس حاليا راح يعطل العمل بسبب الاجازه
زهرهفي الطايف موظف الدواير لا يعمل قهوة شاهي علوم رجاجيل ولا نايم في البيت في الليل في الاسواق
Konozاذا سمعت بالاستثناء فأعلم ان النظام لم يدرس جيداً
صعفقسؤال ليش الاخ المصري الوحيد في كوكب الارض علي جبهته علامه من اثر السجود ارجو عدم حذف التعليق حقيقي ودي اعرف الاجابه