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استثناء المعلمين والمعلمات من إلغاء إجازة «الاضطراري»

8 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص
استثناء المعلمين والمعلمات من إلغاء إجازة «الاضطراري»
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أنّ قرار إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة، لا يشمل المعلمين والمعلمات، باعتبار أنه لا يوجد لديهم إجازات اعتيادية، يمكنهم الحصول عليها في أي وقت.
وبحسب صحيفة المدينة, فقد تضمّن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا تعديلات على المادة العاشرة من لائحة الإجازات، حيث أصبحت بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيّب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة «5» أيام خلال السنة المالية الواحدة».

 



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص

    تحياتي لكل معلم ومعلمة وبصراحة وبكل صدق يستاهلون الراتب اضعاف والراتب الحالي قليل في حقهم من منكم اللي له نفس الصباح يوقف امام طلابه محضر عملي وفكري
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  2. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    الشاعر

    وقفة المعلم أمام طلابه في كل يوم دراسي تشفع له بأن يستثنى من جميع القرارات فكيف يقارن بغيره من موظفي الدولة وقد حمل على عاتقه أمانة التعليم العظيمة )
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  3. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    زهره

    في الطايف موظف الدواير لا يعمل ج شاهي علوم رجاجيل ولا نايم في البيت في الليل في الاسواق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    متابع عن بعد

    ت2 تريد علامة فقط.عليك بشريحة ليمونة وضعها على جبهتك واحزم عليها قبل النوم حتى الصباح إذا استطعت. كرر كم يوم تظهر لك العلامة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    متابع عن بعد

    ت2 تريد علامة فقط.عليك بشريحة ليمونة وضعها على جبهتك واحزم عليها قبل النوم حتى الصباح إذا استطعت. كرر كم يوم تظهر لك العلامة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    مستشارك

    رأي ان الاجازات مافيها اي مشكله لو بقت مثل السابق لان الموظف في كلى الحالات لن يعوض اكثر من 6 أشهر عند تقاعده بالعكس حاليا راح يعطل العمل بسبب الاجازه
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  7. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    زهره

    في الطايف موظف الدواير لا يعمل قهوة شاهي علوم رجاجيل ولا نايم في البيت في الليل في الاسواق
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  8. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص

    Konoz

    اذا سمعت بالاستثناء فأعلم ان النظام لم يدرس جيداً
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  9. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    صعفق

    سؤال ليش الاخ المصري الوحيد في كوكب الارض علي جبهته علامه من اثر السجود ارجو عدم حذف التعليق حقيقي ودي اعرف الاجابه
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  10. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    والبقيه جزمتم ان مابيجيهم ظروف طارئه؟ فيه شيئ خطأ جالس يصير بس مادري ايش هو
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