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ما السر وراء عدم ارتداء وزير “الصحة” ومسؤولي الوزارة “الشماغ والعقال”في هذه الصورة !

8 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص
ما السر وراء عدم ارتداء وزير “الصحة” ومسؤولي الوزارة “الشماغ والعقال”في هذه الصورة !
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صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس (الخميس)، أحاديث حول اجتماعات مكثفة على مدى يومين لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع مسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية في المناطق، في ظل عدم التزام المجتمعين بالزي الرسمي، إذ لم يرتدوا «الشماغ والعقال»، ما اعتبره البعض تشميرا عن سواعد الجد ومواجهة التحديات المختلفة والسير في طريق الإصلاح الشامل دون الاهتمام بالشكليات وفقا لصحيفة عكاظ.
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تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    اسمرعبر

    طيب البسوا طواقي ع الاقل تطلعون زعماء ابطال آسيا
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  2. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 8:56 ص

    ابومحمد

    هذه الصوره لم تعجبني يجب احترام الزي الرسمي حتى يحترمنا الاخرين .. والعمل الجاد لا يعني التخلي عن “الشماغ والعقال” عذر اقبح من ذنب
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  3. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    ابراهيم

    لاتشتكوني فابوابي مغلقه أنا طيب المريض اخر همومي
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  4. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    لا أحبط ، ولكن العمل المخلص والنية الصادقة لايعيقها لبس الشماغ أو العقال أو لبس البجامة
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  5. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    علياء

    انجاز عظيم
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  6. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    الله ينفع بهم
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  7. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  8. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    بذكر الله تطمئن القلوب
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  9. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    ارز 👊 نجد

    لا سر ولا شي من كثر الشغل او شوفونا ترانا مره مشغولين او انهم وقت الوضوء لصلاة او يبي لهم تحقيق والله اعلم
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  10. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    اعرف الحقيقة

    اسأل الله التوفيق والسداد لهذا الوزير الذي اعتبره من أفضل وزراء العرب جهودة مشكورة
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  11. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    الموضوع يبي له تكوين لجنة وورشة عمل وانتداب وخارج دوام وتذاكر سفر لجميع الشباب القطاعات كافة ورصد مبلغ ترليون عشان نشوف سبب المشكلة هذا اقتراح
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