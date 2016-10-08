ما السر وراء عدم ارتداء وزير “الصحة” ومسؤولي الوزارة “الشماغ والعقال”في هذه الصورة !

صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس (الخميس)، أحاديث حول اجتماعات مكثفة على مدى يومين لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع مسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية في المناطق، في ظل عدم التزام المجتمعين بالزي الرسمي، إذ لم يرتدوا «الشماغ والعقال»، ما اعتبره البعض تشميرا عن سواعد الجد ومواجهة التحديات المختلفة والسير في طريق الإصلاح الشامل دون الاهتمام بالشكليات وفقا لصحيفة عكاظ.

