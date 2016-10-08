صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس (الخميس)، أحاديث حول اجتماعات مكثفة على مدى يومين لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع مسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية في المناطق، في ظل عدم التزام المجتمعين بالزي الرسمي، إذ لم يرتدوا «الشماغ والعقال»، ما اعتبره البعض تشميرا عن سواعد الجد ومواجهة التحديات المختلفة والسير في طريق الإصلاح الشامل دون الاهتمام بالشكليات وفقا لصحيفة عكاظ.
ما السر وراء عدم ارتداء وزير “الصحة” ومسؤولي الوزارة “الشماغ والعقال”في هذه الصورة !
صحيفة المرصد: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس (الخميس)، أحاديث حول اجتماعات مكثفة على مدى يومين لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع مسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية في المناطق، في ظل عدم التزام المجتمعين بالزي الرسمي، إذ لم يرتدوا «الشماغ والعقال»، ما اعتبره البعض تشميرا عن سواعد الجد ومواجهة التحديات المختلفة والسير في طريق الإصلاح الشامل دون الاهتمام بالشكليات وفقا لصحيفة عكاظ.
تعليقات ( 11 )
اسمرعبرطيب البسوا طواقي ع الاقل تطلعون زعماء ابطال آسيا
ابومحمدهذه الصوره لم تعجبني يجب احترام الزي الرسمي حتى يحترمنا الاخرين .. والعمل الجاد لا يعني التخلي عن “الشماغ والعقال” عذر اقبح من ذنب
ابراهيملاتشتكوني فابوابي مغلقه أنا طيب المريض اخر همومي
علياءانجاز عظيم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونبذكر الله تطمئن القلوب
ارز 👊 نجدلا سر ولا شي من كثر الشغل او شوفونا ترانا مره مشغولين او انهم وقت الوضوء لصلاة او يبي لهم تحقيق والله اعلم
اعرف الحقيقةاسأل الله التوفيق والسداد لهذا الوزير الذي اعتبره من أفضل وزراء العرب جهودة مشكورة