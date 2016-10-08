الجن في قفص الاتهام.. بعد نشوب حريق في 4 منازل في ظروف غامضة لليوم السابع بالقنفذة

صحيفة المرصد: اندلعت النيران في أربعة منازل ببلدة السلامي بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة دون معرفة أسبابها.

و قال صاحب المنزل إبراهيم مجدوع الغبيشي, أن الجن وراء هذه الحرائق والمستمرة لليوم السابع على التوالي في فترات متقطعة.

وبحسب صحيفة المدينة, يقول الغبيشي إنه في اليوم الأول لاحترق منزله توقع أن السبب التماس كهربائي بادئ الأمر لكن مسلسل الحريق استمر خلال الأيام الماضية.

و على الرغم من جهود الدفاع المدني في القضاء على مصدر النار إلا أنها اندلعت أيضًا في عدد من منازل أقاربه خلال الأيام الماضية على فترات متفاوتة، متلفة كل شيء بما في ذلك الأثاث الذي تم إخراجه خارج المنزل.ويناشد الغبيشي كل من لديه معرفة بمساعدته للقضاء على هذه النار حيث ما زالت مستمرة بين فترة وأخرى والتي فرقت أسرته وأسر أقاربه، لافتًا إلى أنه تواصل مع عدد من الرقاة، لكن النار تعود مرة أخرى بين يوم والآخر.

من جهته، أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة القنفذة محمد ابراهيم الشيخي أنه بناء على خطاب محافظ القنفذة فضا البقمي تمت مخاطبة عدد من الدعاة أهل الثقة في محافظة القنفذة بالوقوف على المنازل المتضررة في بلدة السلامة وتقديم الرقية الشرعية وكذلك تم توجيه مكتب الدعوة بحلي والقوز بالتناوب فيما بينهما بمتابعة هذا الأمر.