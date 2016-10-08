أجانب يعودون لمحلات بيع “الجوال” مساء .. وهذه كلمة السر !

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية عودة تدريجية للأجانب إلى المحلات والعمل بها، خلال الفترة المسائية بعيدًا عن أعين الرقابة التي يرون أن اللجنة المكلفة بمتابعة توطين قطاع الاتصالات لا تفتش على المحلات إلا في الفترة الصباحية.
وقالت صحيفة المدينة, هناك أجانب يعملون أمام الفاترينات، مع وجود موظف سعودي خلفها تحسُّباً للتفتيش المفاجئ، وعند حضور العميل ويطلب قطعة يشير الأجنبي للمواطن لإحضارها ومن ثم قبض الثمن، وآخرون يمسكون بمكنسة أو «منشفة» وإرشاد الموظف السعودي للقطعة التي يريدها العميل، وعند حضور اللجنة يختفي هؤلاء، أو يقوم الأجنبي بكنس الأرض على أنه عامل نظافة وليس بائعًا.
ويتفق كل من محسن النجراني، وعلي اليامي، ومفلح الزهراني «عاملون في السوق» على أن ألاعيب العمالة الوافدة كثيرة ومبتكرة لبقائهم في المحلات، منها إيهام العميل وأعضاء اللجنة بأنهم عمال نظافة أو عملاء عاديين، ولا يعملون في المحل أو وجود مخبرين لهم لإبلاغهم بوجود أعضاء اللجنة في السوق فإما يغلقون المحل أو يتركونه للموظف السعودي، وهكذا مشيرين إلى أن أغلب العمالة الوافدة التي كانت تعمل في المحلات قبل التوطين تقوم بشراء الهواتف المستعملة من العملاء ومن ثم بيعها للمحلات بربح يصل إلى 100 ريال، وتتفق هذه المحلات معهم على إحضار الهواتف المستعملة لديهم بسعر متفق عليه سابقًا.
تعليقات ( 91 )
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااق**** اول ما بدو في التجارة بأجهزة تلفزيونات صينيه و في خلال ١٠ سنوات أصبحو من اهل الملايين في لمحة البصر الله يوفقهم كنت أشتري منهم لحلاتي
زائرصلفحه لا أنت راضي تعالج نفسك ولا أنت مخلي غيرك يسعى في مساعدتك على علاج نفسك والصراخ على قد ..... ( أكمل الفراغ ) 😭😎 رح لأحد الخزعبلاتي يمكن عنده علاج
عدد التعليقات:1
ابن الوطنهههه ولد صعده ارحل ارحل صعده تناديك يا ***
(منصف)الاخ ابو مصلفح حياك الله بين اهلك واخوانك من عشرات السنين والبلد مفتوح للجميع.. لكن توطين المهن ا امر استراتيجي للدولة ..
عدد التعليقات:1
ابن الوطنمخالف للنشر
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااق****تاجر و صايغ لذهب له عدة فروع في الخليج ليسوق بضاعته فيها ...
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقاذا بغيت تنجح السعودة فعلى وزارة التجارة سعودة الموزعين للبضايع و المسوقين من التجار بكذا تنجح السعودة صح
أبو مصلفح الرياضابن الوطن أنا ما أرحل إلا بقرار ملكي ياضعيف أنا ولد الوطن مثلك وأزود بعد يوم يجي قرار بترحيل قسري وقتها بنوكل الله وبنروح لو سعودتوا الهوا حتى قاعدين
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقيتبع و فتحت محلات كثر و من يتحكم بالسوق هم الأجانب برفع الأسعار على السعودي و يبيعون لبني جلدتهم ببخس الأثمان حتى نجحو في ذلك ...
عدد التعليقات:1
ابن الوطنههههه قال دبي الامارات ارض الخليجي العربي شعارها ممنوع دخول **
أبو مصلفح الرياضوالله ياجبال سدير خلك في الكليجة وراااه الرميزان أكبر تاجر هنا شف وين محلاته هذا ****من ربعك أغلب محلاه في الامارات هذا اسم واحد وسعودي منكم وفيكم
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقانا اعلمك لماذا فشل سعودة الخضار ،،،، سعودو بيع التجزئة فقط و المورد اجنبي يحتكر انتاج المزارع مثل ابو الروس السوداني و غيرة ، ترى اشتغلت ايام السعوده
أبو مصلفح الرياضأنفاس مشتاق الله يرحم والديك جماعتنا والله كلهم ذهب الذهب اللي عندك يجي من جملته في دبي ولا يكون شغل بحريني في سوق محدود له جملة هنا بحلة القصمان
عدد التعليقات:1
ابن الوطنينتكس السوق ما ينتكس ما هو شغلك لا مكان ****هنأ ارحل ارحل
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكأولا قبل كم سنة سعودو أسواق الخضار والفواكه ولا استمر الحال بل رجعو الاجانب1000%وكمايعلم الجميع أن مكاسب الخضار والفواكه يصل إلى 300%ولا حسيب ولا رقيب
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقو اكثر الذهب لديهم على التصريف ،، خف يا ابو مصلفح نحن فاهمين الحركااات صح بحكم مزاولتها
عدد التعليقات:1
ابن الوطنلا يحلم *** بالعمل في فوق ارضنا
جبال سديرابو مصلفح سوق الذهب في دبي مسيطرين علية الهنود ولايوطوطون فية*******
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقيا ابو مصلفح المحلات التي تبيع ذهب لا يصيغون ذهب بل يأتيهم جاهز لحد المحل و هم فقط يبيعون و يشترون المستعمل و من ثم يلمعوه و يبيعونه من جديد بسعر الجد
عدد التعليقات:1
ابن الوطنمصلفحه لا وطن لك ارحل لبلدك المتهالك
كل شى له طريقه١- الرقابه يجب الا يكون لهم وقت ٢- غرامه صارمه لصاحب المحل المخالف للقرار وحرمانه من هاذى التجاره
أبو مصلفح الرياضعموما الكلام الفاضي ماله داعي والله بينتكس سوق الجوالات وأصلا هو منتكس وانتوا تدرون بس للآن تحطون حرتكم ع الأجانب وهذا هو الفشل بعينه لاتكابروا
العمدهلابارك الله في من يتستر عليهم. بذات الزيود والله لايرزق من يلعب من وراء النظام
أبو مصلفح الرياضوقبلها على مستوى الشرق الأوسط كان مركز الذهب السعودية فخسرت كثير بسبب ان السوق تحول إلى دبي ولا لاقالوا سعودة هناك ولا شيء التجار الكبار غيروا البوصلة
أبو مصلفح الرياضكانت في السعودية ورش ذهب كثيرة بحكم معرفتي فيها وأكثر ربعنا ***في الذهب يوم جت السعودة الإلزامية قبل 12 سنة جابها ****تحول مركز الذهب لدبي
عدد التعليقات:1
ابن الوطنمخالف للنشر
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااق👈👈على قدك و سوف ترى المال ينهال عليك ،،،،
يمني جنتلخروج مافيه
عفاف اللحيانيأكبر مشكله تواجه الوطن من بعض المواطنين المرتزقه من يخون وطنه ويتستر على الأجانب مقابل مبلغ تافه إذا قضينا على هذي الشرذمه من المواطنين راح تنظف البلد
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقنصيحة أخوية يا شبااب الوطن الخير كل الخير في البيع و الشراء اقسم برب البيت و انه افضل من الوظائف و لا يترتب على ذلك مبالغ مالية كثيرة بل ابدا على قدم👈
جبال سديرهل تعلمون ان اغلب محطات البنزين كلها تستر في تستر مقابل 10000 عشرة الاف في الشهر واغلب المتسترين من منطقة معينة في المملكة
محمود بن سعيدت 49 منصف نعم كلامك صصصصصصصصصح
عدد التعليقات:1
ابن الوطنلعن الله من يشغل بني حوثي او يكفله
جبال سديرمادام الهيئة ماعندها شغل زي اول سلموهم ملف السعودة بدل ماهم جالسين وياخذون رواتب شهر واحد ويضبطون الوضع والسعودي المتستر يعاقب ليكون عضة لغيرة
ابو صباوالله انتم الي جبتوهم وخليتوهم يستوطنوا في هذه البلد مستحيل بين يوم وليله تقوله روح على بلدك والي مواليد هنا والي متزوج من سعوديه وعنده اطفال منها
من جبل عسيرصح. في ابها محل جوالات كان داخل المحل 2 سعودي وخارج المحل اجنبي وكان يدل على موقع الطلب وهو من يوفق على السعر النهائي للقطعة. المشكلة بعض شبابنا سذج.
صباح الخيرالصراحه مكنت متوقع ان ينجح هاذا القرار وانبهرت يوم شفت المحلات كلها سعوده وبجد وحماس يعملون واللهم لك الحمد والله فرحت لهم والله يرزقهم
يمني عاشق الدماممامعكم شيء بس فشل ههههههههه
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقفهد العرماني صدقت بل الكثير من اليمنين هنا يدعمون الحوثي سواى برضاهم او بالقوة يدفع جزية ،،
الحب في اللهلاحول ولا قوة الابالله
(منصف)ليس ذكاء من الوافد ولكن غباء من المواطن اللي يعيش على الفتات ويتستر عليهم
عبدالله الحربي ...من يصر على تحدي الأنظمه يجب أن يحاكم وبعد محكوميته رأسا يسفّر لبلده . أما السعودي الذي خان الأمانه ضعيف النفس يجب أن يحاسب والحساب عسيرا .
زائرالحل القوى والرادع هو ان الرقابه تكث في الصباح مرتين إلا ثلاث مرات والمساء نفس عدد تفقدهم فى الصباح وخلو عنكم التبطح هاذا وقتكم ووقفتكم
فهد العرمانيالمفروض هذي الامور تكون ادارة وزارة الداخليه لان الوضع مفلوت. مئات المليارات تتحول للخارج ،يارب يقراء تعليقي احد المسؤلين ويصحصح
الأجانب الغير نظاميين فساد **2- 95% من الأجانب غير متجريين بشهادات حتى الدبلوم ويسلمتوا راتب اكثر من الحريج السعودي وتخصصات موجوده منها الكهرباء التسويق المحاسبه للاسف
فهد العرمانيتصحيح يكسبون باليوم على الاقل ٣٠٠٠ ريال صافي والحوثي تجية الفلوس لحده ويحاربنا فيها؟!!!! يحاربنا بفلوسنا!!!!!!!
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقالعفو جبال سدير ،،،، من حرسي على أبناء الوطن
الأجانب الغير نظاميين فساد ا***للاسف الخراب ومشاكل الفساد عدنا في الاسواق منها الأجانب الغير نظاميين الذين يلعبوا علينا في خيرات البلد للاسف لا يشموا مع النظام لان كان متساهل لديهم
فهد العرمانيالاجانب بمحلات الذهب يجمعون آلاف الريالات ويحولونها للحوثيين حسب ما سمعت لانهم يربحون باليوم الواحد بمعدل ٣٠٠٠٠ ريال اي ٩٠ الف ريال بالشهور كم محل!!!!
أبو مصلفح الرياضرقع يامرقع اللي الله كاتبه بيصير والله لو رزقي ولا رزق غيري في هذا المجال ولا غيره والله ماراح تاخذه عموما خطط السعودة ماهي من اليوم لكم 15 سنة فيها
فهد العرمانيرسالة الى ملكنا المفدى طول الله بعمرة، ادمج وزارة العمل مع وزارة التجارة وخلهم يؤدون القسم على الاخلاص بالعمل علشان تكتمل رؤية ٢٠٣٠
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااق👈👈 أصريت عليه ليفتح محلات له تجزئة ليبيع القطع بأسعار جدا مناسبه و مربحة فأصبح الأن لستورد و يدعم محلاته و يكسب مبالغ تفوق الخيال و ترك بيع الجمله
أبو مصلفح الرياضياحظكم سعوديين جميلين الله يوفق الجميع ياجماعة البلد فيها خير وتتسع للجميع المهم اثبتوا وجودكم بارك الله فيكم واكسبوا ثقة الزباين لا أوصيكم بلاش تميلح
فهد العرمانيمن يذكر سعودة محلات الذهب؟ الان اللي ماسكين محلات و صياغة الذهب هم اليمنين .
سعودي نتالقرار ضد التوطين من البداية واخذوا سياسة الشدة في البداية والاهمال في النهاية حتى يوهموا النانس ان السعودي لا يعمل وحتى لا يطالب في المستقبل
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقلي صديق تاجر سعودي يستورد ملابس من فرنسا بأسعار كا لا تتجاوز ١٢٠ و ماركة و يبيع بالجملة و سعر بيعها بالتفريد بالمحال لدى الوافدين تتجاوز ٧٠٠ ريال 👈👈👈
احمد رشيدإذا لم نواجه تلاعب بالسوق لإفشال خططنا بحزم وقوه فقدنا المصداقيه ولا داعي لبقية الخطط لأن الكل سيتجراء علينا ضاعفو العقوبه ونفذوها لتكون رادعا
حنشلانا رايتهم بام عيني في البطحاء بالقرب من سوق الذهب يغلقون الابواب وهم بداخله وتحركاتهم غريبه
جبال سديرشكرا لك ياانفاس مشتاق على وطنيتك وغيرتك وحميتك لابناء وشباب الوطن يجب ان يكون سمننا في دقيقنا
احمد رشيدإذا تهاونا في أول مشاريعنا لإصلاح خلل الاسواق وسيطرة الأجانب عليها فقدنا المصداقيه وتجراء الكل علينا والله يخلف على باقي الخطط ا
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقعلى فكرة أنا ما أتكلم من فراغ بل من تجربه تجارية و حريص على ابن البلد ،،،
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااق👈👈 أسعار الأكسسوارات الجولات بالهلل و تباع بمفرد باسعار يتجاوز ٣٠٠٠ في المية ،،،، شاحن ١،٥ جمله و يباع تفريد بسبعين ريال ،،،،، احسبو المربح ...
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ..اوكما قال صلى الله عليه وسلم
جبال سديرابو مصلفح رح عند حقاني في قبرص حتى تنال بركتة مثل سيدك الجفري ويوظفك في احد مزاراتة لتتبرك بها
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقمن لديه محلات اتصالات و يرفضون الموزعين تنزيل له بضايع فعليه استيرادها من دبي او من الصين سجل ١٠٠٠ ريال و مبلغ رأس مال لا يتجاوز ١٥٠ الف يغرق البلد 👈👈
لي صاحبن كنت احبهرؤيه ٢٠٣٠ لا وجود للاجنبي بيننا وكل سعودي هو فهد هذا وعد
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقت ١٩ ،، تاجر و لدي محلات كثر و أمارس التجارة منذ القدم و أتكلم من واقع تجربة في التجارة و مدخولاتها الشهرية التي تفوق الخيال من مبالغ ماليه ،،،،
أبو مصلفح الرياضأنا أريد وأنت تريد والله يفعل مايريد اللي يضيق على الناس بأرزاقهم الله ...... في ....... كل ماجات بظنكم انها تصيب خابت ماهي لك ياعناد راحت عليك أفلح
انشر التعليقسؤال مهم اين المباحث الادارية من هذا/ اليس التراخي في تنفيذ توجيهات ولي الامر من الفساد الاداري
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقلدي محل لبيع الزهور إيجار المحل في السنه ٣٥ الف و راتب العاملين ٤ الف و كهرباء في الشهر لا يقل عن ٦ ميه و مع ذلك الصافي لي في الشهر لا يقل عن ١٣ الف
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقالأن أكثر من ١٧ مهنة بيع للتجزئة للسعودة الخير قادم لكم يا شباب الوطن ،، شمرو عن سواعدكم ،، البيع و التجارة مدخولها يدر ألووف في الشهر ،، من مجرب
عنادمحلات الجوال عليها عروض ودعم من الموردين للسعودين ومع ذلك مطنشين
شكرًا لصحيفة المرصدلتسليطها الضوء على هذا الموضوع والذي تتحمله كل الجهات المعنية بتوطين الاتصالات ، سبق ونبّهنا لهذا الموضوع لكن ويش نسوي خلاص تعودو على التستر والفساد .
سعد1صدقوني ﻻنكذب على بعض..اﻻشكال والبﻻء فينا يالمواطنين! المحل باسم مواطن والمقيم على كفالة مواطن..يعني نحن من خالف النظام بالدرجه اﻻولى..وين الحس الوطني؟
غريبةانا ماني مستغرب من العماله انا مستغرب من السعودي الي يتعاون وياهم الحكومة تساعده وهو يساعد العمال صدق بعض الناس ماله خاتمه
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقيد بيد ضد الوافدين خير بلادي أولى به المواطن لا تنجرون خلف الدعايات المغرضة التي يطلقها الوافدين بأسما مواطنين ،،،، التكاتف بيننا المنشود مطلب ،،،،
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقكاذب يا من يدعي شريحة البيانات سعرها غالي قبل اسبوعين ماخذ شريحة ٣٠ قيقا بمائة و ثلاثون ريال و كل المحلات مسعرها فيها بهذا السعر ،، بلاش تطبيل يا وافد
sar-al-saهذا مؤشر على ان الاسويين والافارقه في دول الخليج الا كوري جنوبي وياباني وفلبيني احتياليون وضرره اكبر بكثير من نفعهم
اسمرعبربالرياض حي ام الحمام جميع محلات الاتصالات تعمل مساء بعمالة يمنية
عدد التعليقات:4319
أنفااس مشتااقيجب تقليص عدد العمالة الوافدة البلد ليس بحاجة للكم الهائل لهولاء ،،، من الطبيعي يحاربون أبن الوطن بشتى الوسائل المتاحة لهم ،، من واقع تجربه ؟
بصراحه خبر مضحكهههههههههه الله يسعدكم على الصبح
مواطن ولكن ،،،،لان فيه خونه ،، يبيع ذمته بثمن بخس ،، والا ليش مايبلغ وهؤلاء هم اعداء السعوده اكثر من العماله
المجال مفتوح للمواطنفالنهتم بتطوير عجلة اقناعه بهذا المجال و الوقوف معه ..بأخبار مشجعه . أما قصص الإحباط هذه غير مفيدة ... و هي مراقبة إشكال و سلبيات فقط .
محمدعبيدليس غريبًا التلاعب، بل سوف يعود غير السعوديين إلى سوق الاتصالات بعد أن تخف حملة متابعة السعودة، كما حدث مع حملة محلات سوق الخضروات.