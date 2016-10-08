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أجانب يعودون لمحلات بيع “الجوال” مساء .. وهذه كلمة السر !

8 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص
أجانب يعودون لمحلات بيع “الجوال” مساء .. وهذه كلمة السر !
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية عودة تدريجية للأجانب إلى المحلات والعمل بها، خلال الفترة المسائية بعيدًا عن أعين الرقابة التي يرون أن اللجنة المكلفة بمتابعة توطين قطاع الاتصالات لا تفتش على المحلات إلا في الفترة الصباحية.
وقالت صحيفة المدينة, هناك أجانب يعملون أمام الفاترينات، مع وجود موظف سعودي خلفها تحسُّباً للتفتيش المفاجئ، وعند حضور العميل ويطلب قطعة يشير الأجنبي للمواطن لإحضارها ومن ثم قبض الثمن، وآخرون يمسكون بمكنسة أو «منشفة» وإرشاد الموظف السعودي للقطعة التي يريدها العميل، وعند حضور اللجنة يختفي هؤلاء، أو يقوم الأجنبي بكنس الأرض على أنه عامل نظافة وليس بائعًا.
ويتفق كل من محسن النجراني، وعلي اليامي، ومفلح الزهراني «عاملون في السوق» على أن ألاعيب العمالة الوافدة كثيرة ومبتكرة لبقائهم في المحلات، منها إيهام العميل وأعضاء اللجنة بأنهم عمال نظافة أو عملاء عاديين، ولا يعملون في المحل أو وجود مخبرين لهم لإبلاغهم بوجود أعضاء اللجنة في السوق فإما يغلقون المحل أو يتركونه للموظف السعودي، وهكذا مشيرين إلى أن أغلب العمالة الوافدة التي كانت تعمل في المحلات قبل التوطين تقوم بشراء الهواتف المستعملة من العملاء ومن ثم بيعها للمحلات بربح يصل إلى 100 ريال، وتتفق هذه المحلات معهم على إحضار الهواتف المستعملة لديهم بسعر متفق عليه سابقًا.

 



تعليقات ( 91 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 91
    8 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    **** اول ما بدو في التجارة بأجهزة تلفزيونات صينيه و في خلال ١٠ سنوات أصبحو من اهل الملايين في لمحة البصر الله يوفقهم كنت أشتري منهم لحلاتي
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  2. 90
    8 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    زائر

    صلفحه لا أنت راضي تعالج نفسك ولا أنت مخلي غيرك يسعى في مساعدتك على علاج نفسك والصراخ على قد ..... ( أكمل الفراغ ) 😭😎 رح لأحد الخزعبلاتي يمكن عنده علاج
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  3. 89
    8 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    هههه ولد صعده ارحل ارحل صعده تناديك يا ***
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  4. 88
    8 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    (منصف)

    الاخ ابو مصلفح حياك الله بين اهلك واخوانك من عشرات السنين والبلد مفتوح للجميع.. لكن توطين المهن ا امر استراتيجي للدولة ..
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  5. 87
    8 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
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  6. 86
    8 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    ****تاجر و صايغ لذهب له عدة فروع في الخليج ليسوق بضاعته فيها ...
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  7. 85
    8 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    اذا بغيت تنجح السعودة فعلى وزارة التجارة سعودة الموزعين للبضايع و المسوقين من التجار بكذا تنجح السعودة صح
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  8. 84
    8 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ابن الوطن أنا ما أرحل إلا بقرار ملكي ياضعيف أنا ولد الوطن مثلك وأزود بعد يوم يجي قرار بترحيل قسري وقتها بنوكل الله وبنروح لو سعودتوا الهوا حتى قاعدين
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  9. 83
    8 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    يتبع و فتحت محلات كثر و من يتحكم بالسوق هم الأجانب برفع الأسعار على السعودي و يبيعون لبني جلدتهم ببخس الأثمان حتى نجحو في ذلك ...
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  10. 82
    8 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ههههه قال دبي الامارات ارض الخليجي العربي شعارها ممنوع دخول **
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  11. 81
    8 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    أبو مصلفح الرياض

    والله ياجبال سدير خلك في الكليجة وراااه الرميزان أكبر تاجر هنا شف وين محلاته هذا ****من ربعك أغلب محلاه في الامارات هذا اسم واحد وسعودي منكم وفيكم
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  12. 80
    8 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    انا اعلمك لماذا فشل سعودة الخضار ،،،، سعودو بيع التجزئة فقط و المورد اجنبي يحتكر انتاج المزارع مثل ابو الروس السوداني و غيرة ، ترى اشتغلت ايام السعوده
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  13. 79
    8 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أنفاس مشتاق الله يرحم والديك جماعتنا والله كلهم ذهب الذهب اللي عندك يجي من جملته في دبي ولا يكون شغل بحريني في سوق محدود له جملة هنا بحلة القصمان
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  14. 78
    8 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ينتكس السوق ما ينتكس ما هو شغلك لا مكان ****هنأ ارحل ارحل
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  15. 77
    8 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    أولا قبل كم سنة سعودو أسواق الخضار والفواكه ولا استمر الحال بل رجعو الاجانب1000%وكمايعلم الجميع أن مكاسب الخضار والفواكه يصل إلى 300%ولا حسيب ولا رقيب
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  16. 76
    8 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    و اكثر الذهب لديهم على التصريف ،، خف يا ابو مصلفح نحن فاهمين الحركااات صح بحكم مزاولتها
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  17. 75
    8 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    لا يحلم *** بالعمل في فوق ارضنا
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  18. 74
    8 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    جبال سدير

    ابو مصلفح سوق الذهب في دبي مسيطرين علية الهنود ولايوطوطون فية*******
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  19. 73
    8 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    يا ابو مصلفح المحلات التي تبيع ذهب لا يصيغون ذهب بل يأتيهم جاهز لحد المحل و هم فقط يبيعون و يشترون المستعمل و من ثم يلمعوه و يبيعونه من جديد بسعر الجد
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  20. 72
    8 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مصلفحه لا وطن لك ارحل لبلدك المتهالك
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  21. 71
    8 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    كل شى له طريقه

    ١- الرقابه يجب الا يكون لهم وقت ٢- غرامه صارمه لصاحب المحل المخالف للقرار وحرمانه من هاذى التجاره
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  22. 70
    8 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عموما الكلام الفاضي ماله داعي والله بينتكس سوق الجوالات وأصلا هو منتكس وانتوا تدرون بس للآن تحطون حرتكم ع الأجانب وهذا هو الفشل بعينه لاتكابروا
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  23. 69
    8 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    العمده

    لابارك الله في من يتستر عليهم. بذات الزيود والله لايرزق من يلعب من وراء النظام
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  24. 68
    8 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    أبو مصلفح الرياض

    وقبلها على مستوى الشرق الأوسط كان مركز الذهب السعودية فخسرت كثير بسبب ان السوق تحول إلى دبي ولا لاقالوا سعودة هناك ولا شيء التجار الكبار غيروا البوصلة
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  25. 67
    8 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    أبو مصلفح الرياض

    كانت في السعودية ورش ذهب كثيرة بحكم معرفتي فيها وأكثر ربعنا ***في الذهب يوم جت السعودة الإلزامية قبل 12 سنة جابها ****تحول مركز الذهب لدبي
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  26. 66
    8 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 65
    8 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    👈👈على قدك و سوف ترى المال ينهال عليك ،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 64
    8 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    يمني جنتل

    خروج مافيه
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  29. 63
    8 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    عفاف اللحياني

    أكبر مشكله تواجه الوطن من بعض المواطنين المرتزقه من يخون وطنه ويتستر على الأجانب مقابل مبلغ تافه إذا قضينا على هذي الشرذمه من المواطنين راح تنظف البلد
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  30. 62
    8 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    هناك دول عندما تصدر الاوامر فأن الجميع يعرف ان اي مخالفه اوتمويه تعرضه لااشدواقسى العقوبات بل لدرجة الطردوالابعادمن الدوله وحناللاسف العكس وهناالمشكله
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  31. 61
    8 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    نصيحة أخوية يا شبااب الوطن الخير كل الخير في البيع و الشراء اقسم برب البيت و انه افضل من الوظائف و لا يترتب على ذلك مبالغ مالية كثيرة بل ابدا على قدم👈
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  32. 60
    8 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    جبال سدير

    هل تعلمون ان اغلب محطات البنزين كلها تستر في تستر مقابل 10000 عشرة الاف في الشهر واغلب المتسترين من منطقة معينة في المملكة
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  33. 59
    8 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    محمود بن سعيد

    ت 49 منصف نعم كلامك صصصصصصصصصح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 58
    8 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    لعن الله من يشغل بني حوثي او يكفله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 57
    8 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    جبال سدير

    مادام الهيئة ماعندها شغل زي اول سلموهم ملف السعودة بدل ماهم جالسين وياخذون رواتب شهر واحد ويضبطون الوضع والسعودي المتستر يعاقب ليكون عضة لغيرة
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  36. 56
    8 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    ابو صبا

    والله انتم الي جبتوهم وخليتوهم يستوطنوا في هذه البلد مستحيل بين يوم وليله تقوله روح على بلدك والي مواليد هنا والي متزوج من سعوديه وعنده اطفال منها
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  37. 55
    8 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    من جبل عسير

    صح. في ابها محل جوالات كان داخل المحل 2 سعودي وخارج المحل اجنبي وكان يدل على موقع الطلب وهو من يوفق على السعر النهائي للقطعة. المشكلة بعض شبابنا سذج.
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  38. 54
    8 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    صباح الخير

    الصراحه مكنت متوقع ان ينجح هاذا القرار وانبهرت يوم شفت المحلات كلها سعوده وبجد وحماس يعملون واللهم لك الحمد والله فرحت لهم والله يرزقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 53
    8 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    يمني عاشق الدمام

    مامعكم شيء بس فشل ههههههههه
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  40. 52
    8 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    مافهمت شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 51
    8 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    فهد العرماني صدقت بل الكثير من اليمنين هنا يدعمون الحوثي سواى برضاهم او بالقوة يدفع جزية ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 50
    8 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    الحب في الله

    لاحول ولا قوة الابالله
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  43. 49
    8 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    (منصف)

    ليس ذكاء من الوافد ولكن غباء من المواطن اللي يعيش على الفتات ويتستر عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 48
    8 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    عبدالله الحربي ...

    من يصر على تحدي الأنظمه يجب أن يحاكم وبعد محكوميته رأسا يسفّر لبلده . أما السعودي الذي خان الأمانه ضعيف النفس يجب أن يحاسب والحساب عسيرا .
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  45. 47
    8 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    زائر

    الحل القوى والرادع هو ان الرقابه تكث في الصباح مرتين إلا ثلاث مرات والمساء نفس عدد تفقدهم فى الصباح وخلو عنكم التبطح هاذا وقتكم ووقفتكم
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  46. 46
    8 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص

    فهد العرماني

    المفروض هذي الامور تكون ادارة وزارة الداخليه لان الوضع مفلوت. مئات المليارات تتحول للخارج ،يارب يقراء تعليقي احد المسؤلين ويصحصح
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  47. 45
    8 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    الأجانب الغير نظاميين فساد **

    2- 95% من الأجانب غير متجريين بشهادات حتى الدبلوم ويسلمتوا راتب اكثر من الحريج السعودي وتخصصات موجوده منها الكهرباء التسويق المحاسبه للاسف
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  48. 44
    8 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    فهد العرماني

    تصحيح يكسبون باليوم على الاقل ٣٠٠٠ ريال صافي والحوثي تجية الفلوس لحده ويحاربنا فيها؟!!!! يحاربنا بفلوسنا!!!!!!!
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  49. 43
    8 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    العفو جبال سدير ،،،، من حرسي على أبناء الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 42
    8 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    الأجانب الغير نظاميين فساد ا***

    للاسف الخراب ومشاكل الفساد عدنا في الاسواق منها الأجانب الغير نظاميين الذين يلعبوا علينا في خيرات البلد للاسف لا يشموا مع النظام لان كان متساهل لديهم
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  51. 41
    8 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    فهد العرماني

    الاجانب بمحلات الذهب يجمعون آلاف الريالات ويحولونها للحوثيين حسب ما سمعت لانهم يربحون باليوم الواحد بمعدل ٣٠٠٠٠ ريال اي ٩٠ الف ريال بالشهور كم محل!!!!
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  52. 40
    8 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    أبو مصلفح الرياض

    رقع يامرقع اللي الله كاتبه بيصير والله لو رزقي ولا رزق غيري في هذا المجال ولا غيره والله ماراح تاخذه عموما خطط السعودة ماهي من اليوم لكم 15 سنة فيها
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  53. 39
    8 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    فهد العرماني

    رسالة الى ملكنا المفدى طول الله بعمرة، ادمج وزارة العمل مع وزارة التجارة وخلهم يؤدون القسم على الاخلاص بالعمل علشان تكتمل رؤية ٢٠٣٠
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 38
    8 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    👈👈 أصريت عليه ليفتح محلات له تجزئة ليبيع القطع بأسعار جدا مناسبه و مربحة فأصبح الأن لستورد و يدعم محلاته و يكسب مبالغ تفوق الخيال و ترك بيع الجمله
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  55. 37
    8 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياحظكم سعوديين جميلين الله يوفق الجميع ياجماعة البلد فيها خير وتتسع للجميع المهم اثبتوا وجودكم بارك الله فيكم واكسبوا ثقة الزباين لا أوصيكم بلاش تميلح
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  56. 36
    8 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    فهد العرماني

    من يذكر سعودة محلات الذهب؟ الان اللي ماسكين محلات و صياغة الذهب هم اليمنين .
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  57. 35
    8 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    سعودي نت

    القرار ضد التوطين من البداية واخذوا سياسة الشدة في البداية والاهمال في النهاية حتى يوهموا النانس ان السعودي لا يعمل وحتى لا يطالب في المستقبل
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  58. 34
    8 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    لي صديق تاجر سعودي يستورد ملابس من فرنسا بأسعار كا لا تتجاوز ١٢٠ و ماركة و يبيع بالجملة و سعر بيعها بالتفريد بالمحال لدى الوافدين تتجاوز ٧٠٠ ريال 👈👈👈
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  59. 33
    8 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    احمد رشيد

    إذا لم نواجه تلاعب بالسوق لإفشال خططنا بحزم وقوه فقدنا المصداقيه ولا داعي لبقية الخطط لأن الكل سيتجراء علينا ضاعفو العقوبه ونفذوها لتكون رادعا
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  60. 32
    8 أكتوبر, 2016 , 10:10 ص

    حنشل

    انا رايتهم بام عيني في البطحاء بالقرب من سوق الذهب يغلقون الابواب وهم بداخله وتحركاتهم غريبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    جبال سدير

    شكرا لك ياانفاس مشتاق على وطنيتك وغيرتك وحميتك لابناء وشباب الوطن يجب ان يكون سمننا في دقيقنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    احمد رشيد

    إذا تهاونا في أول مشاريعنا لإصلاح خلل الاسواق وسيطرة الأجانب عليها فقدنا المصداقيه وتجراء الكل علينا والله يخلف على باقي الخطط ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    على فكرة أنا ما أتكلم من فراغ بل من تجربه تجارية و حريص على ابن البلد ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    👈👈 أسعار الأكسسوارات الجولات بالهلل و تباع بمفرد باسعار يتجاوز ٣٠٠٠ في المية ،،،، شاحن ١،٥ جمله و يباع تفريد بسبعين ريال ،،،،، احسبو المربح ...
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  65. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ..اوكما قال صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    جبال سدير

    ابو مصلفح رح عند حقاني في قبرص حتى تنال بركتة مثل سيدك الجفري ويوظفك في احد مزاراتة لتتبرك بها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    من لديه محلات اتصالات و يرفضون الموزعين تنزيل له بضايع فعليه استيرادها من دبي او من الصين سجل ١٠٠٠ ريال و مبلغ رأس مال لا يتجاوز ١٥٠ الف يغرق البلد 👈👈
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  68. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    لي صاحبن كنت احبه

    رؤيه ٢٠٣٠ لا وجود للاجنبي بيننا وكل سعودي هو فهد هذا وعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 9:56 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    ت ١٩ ،، تاجر و لدي محلات كثر و أمارس التجارة منذ القدم و أتكلم من واقع تجربة في التجارة و مدخولاتها الشهرية التي تفوق الخيال من مبالغ ماليه ،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أنا أريد وأنت تريد والله يفعل مايريد اللي يضيق على الناس بأرزاقهم الله ...... في ....... كل ماجات بظنكم انها تصيب خابت ماهي لك ياعناد راحت عليك أفلح
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  71. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    انشر التعليق

    سؤال مهم اين المباحث الادارية من هذا/ اليس التراخي في تنفيذ توجيهات ولي الامر من الفساد الاداري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    لدي محل لبيع الزهور إيجار المحل في السنه ٣٥ الف و راتب العاملين ٤ الف و كهرباء في الشهر لا يقل عن ٦ ميه و مع ذلك الصافي لي في الشهر لا يقل عن ١٣ الف
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  73. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 9:46 ص

    انفاس مشتاق !! انت تتكلم كأنك تعرف انا وين في الغربية او الوسطى او الشرقية ؟ شمال جنوب ؟؟؟ !! ضحكتني على هالصباح ههههه
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  74. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    الأن أكثر من ١٧ مهنة بيع للتجزئة للسعودة الخير قادم لكم يا شباب الوطن ،، شمرو عن سواعدكم ،، البيع و التجارة مدخولها يدر ألووف في الشهر ،، من مجرب
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  75. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    عناد

    محلات الجوال عليها عروض ودعم من الموردين للسعودين ومع ذلك مطنشين
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  76. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    شكرًا لصحيفة المرصد

    لتسليطها الضوء على هذا الموضوع والذي تتحمله كل الجهات المعنية بتوطين الاتصالات ، سبق ونبّهنا لهذا الموضوع لكن ويش نسوي خلاص تعودو على التستر والفساد .
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  77. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    سعد1

    صدقوني ﻻنكذب على بعض..اﻻشكال والبﻻء فينا يالمواطنين! المحل باسم مواطن والمقيم على كفالة مواطن..يعني نحن من خالف النظام بالدرجه اﻻولى..وين الحس الوطني؟
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  78. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    غريبة

    انا ماني مستغرب من العماله انا مستغرب من السعودي الي يتعاون وياهم الحكومة تساعده وهو يساعد العمال صدق بعض الناس ماله خاتمه
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  79. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    يد بيد ضد الوافدين خير بلادي أولى به المواطن لا تنجرون خلف الدعايات المغرضة التي يطلقها الوافدين بأسما مواطنين ،،،، التكاتف بيننا المنشود مطلب ،،،،
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  80. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    كاذب يا من يدعي شريحة البيانات سعرها غالي قبل اسبوعين ماخذ شريحة ٣٠ قيقا بمائة و ثلاثون ريال و كل المحلات مسعرها فيها بهذا السعر ،، بلاش تطبيل يا وافد
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  81. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 9:29 ص

    الي خلاني اضحك اني مع كل محل ادخله اسأل عن قيمة شريحة البيانات مع كل محل يزيد السعر قلت في نفسي لو اكمل طريقي لآخر الشارع بتوصل قيمة الشريحة 500 ريال
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  82. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    sar-al-sa

    هذا مؤشر على ان الاسويين والافارقه في دول الخليج الا كوري جنوبي وياباني وفلبيني احتياليون وضرره اكبر بكثير من نفعهم
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  83. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    اسمرعبر

    بالرياض حي ام الحمام جميع محلات الاتصالات تعمل مساء بعمالة يمنية
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  84. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    فعلى شان تنحل هالمشكلة يجب الملاحظة المستمره على الأسعار ؟ والله شفت شي يخجل مره رحت آخذ لي شريحة بيانات 30 غيغا موبايلي ومن محل الى محل يزيد السعر !!
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  85. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص
    عدد التعليقات:4319

    أنفااس مشتااق

    يجب تقليص عدد العمالة الوافدة البلد ليس بحاجة للكم الهائل لهولاء ،،، من الطبيعي يحاربون أبن الوطن بشتى الوسائل المتاحة لهم ،، من واقع تجربه ؟
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  86. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    بصراحه خبر مضحك

    هههههههههه الله يسعدكم على الصبح
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  87. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    الحاجة السلبية والي مع الأسف شاهدتها على ارض الواقع هو ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ؟ والسبب حسب ظني هو ان السعودي الربح الي يطمح له مو مثل الاجنبي
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  88. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    شوفوا انا اقولها لكم بكل صراحة عملية التوطين لقطاع الاتصالات رغم ايجابياتها انها توظف أبناء البلد وتفيدهم وهذا نسعى له بلا شك لكن في جانب ثاني سلبي؟
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  89. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    مواطن ولكن ،،،،

    لان فيه خونه ،، يبيع ذمته بثمن بخس ،، والا ليش مايبلغ وهؤلاء هم اعداء السعوده اكثر من العماله
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  90. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    المجال مفتوح للمواطن

    فالنهتم بتطوير عجلة اقناعه بهذا المجال و الوقوف معه ..بأخبار مشجعه . أما قصص الإحباط هذه غير مفيدة ... و هي مراقبة إشكال و سلبيات فقط .
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  91. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    محمدعبيد

    ليس غريبًا التلاعب، بل سوف يعود غير السعوديين إلى سوق الاتصالات بعد أن تخف حملة متابعة السعودة، كما حدث مع حملة محلات سوق الخضروات.
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