شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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تعليقات ( 7 )
الى تعليق 2 شايف العجائبهل ترضى على **** ماتكتب غزل وكلام ** مجتمع
عدد التعليقات:7156
الحرمانالشعر يجلي همومك اخصصصص عندك هموم منت بسيط وش همومك كيف مهموم لاتقول تحب ومين سعيده الحظ
الى تعليق 2 شايف العجائبانوثه طاغيه كيف شفتها وكيف حكمت عليها الثرثه وكلام سامج لايزيد الناس الا كرها فيك وماتكتب اي سخف هذا اتق الله في ماتكتب وتقول استحى من الله اولا
عدد التعليقات:7156
الحرماناصبحنا واصبح الملك لله.
شايف العجائبأين كان ذلك مختفيا يامنال .
شايف العجائبالبنت منال ،، تكشف عن وجهٍ جميل ،، يتفجر نثرا رائعا ،، وأنؤثةٌ طاغيةٌ .
شايف العجائبوالله لولا الشعر يجلى همومي ،، في ساعةٍ تكثر علي الهواجيس ،، لااصيح بالشارع وانطل هدومي ،، وادخل بوسط شهار مجنون بالقيس .....(شايف)