  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

8 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
  • 332
  • 7
  • حجم الخط

1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

3

الجزيرة-منال محمد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-محمود الهمزاني

7

الجزيرة-عبد الله المرزوق

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-الكاريكاتير

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    الى تعليق 2 شايف العجائب

    هل ترضى على **** ماتكتب غزل وكلام ** مجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:7156

    الحرمان

    الشعر يجلي همومك اخصصصص عندك هموم منت بسيط وش همومك كيف مهموم لاتقول تحب ومين سعيده الحظ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    الى تعليق 2 شايف العجائب

    انوثه طاغيه كيف شفتها وكيف حكمت عليها الثرثه وكلام سامج لايزيد الناس الا كرها فيك وماتكتب اي سخف هذا اتق الله في ماتكتب وتقول استحى من الله اولا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:7156

    الحرمان

    اصبحنا واصبح الملك لله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    شايف العجائب

    أين كان ذلك مختفيا يامنال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    شايف العجائب

    البنت منال ،، تكشف عن وجهٍ جميل ،، يتفجر نثرا رائعا ،، وأنؤثةٌ طاغيةٌ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    شايف العجائب

    والله لولا الشعر يجلى همومي ،، في ساعةٍ تكثر علي الهواجيس ،، لااصيح بالشارع وانطل هدومي ،، وادخل بوسط شهار مجنون بالقيس .....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم