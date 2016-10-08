جنرال أمريكي : قوانين غروزني تسري بحلب وهذه أهداف الأسد

صحيفة المرصد:قال الجنرال المتقاعد، ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن الهدف الذي يسعى وراءه نظام بشار الأسد وأعوانه في حلب وخصوصا شرقها هو إخلاء شرق المدينة من سكانها.

حيث قال: “اعتقد أن نظام بشار الأسد ومن يعاونه من روسيا وإيران وحزب الله يتعمدون خطة إخلاء شرق حلب من سكانها البالغ عددهم بين 250 و275 ألفا، حيث قاموا بقصف المستشفيات والمواقع المدنية والوضع هناك مروع ومن الواضح أنهم سيقومون بتدمير هذا الجزء من المدينة إذا لزم الأمر في سبيل إخلائه من السكان.”

ولفت الجنرال الأمريكي المتقاعد قائلا: “هناك نوع من قوانين غروزني يجري هنا (في حلب) والهدف الساعي للدمار ظاهر وفظيع.”

وأضاف: “لا يمكن البت بأن المتواجدين في شرق حلب هم من المتشددين الإسلاميين فقط، بالطبع نحن وروسيا وكل العالم نواجه الإسلام المتشدد وتنظيم داعش وجبهة فتح الشام فرع تنظيم القاعدة في سوريا وبالطبع نحن ننوي هزمهم ولكن نريد أن نقوم بذلك بمستوى تنسيقي مع روسيا.”

وتابع بتريوس قائلا: “ما تقوم به روسيا في شرق حلب لا يمكن القول بأنه ينحصر فقط على ملاحقة المتشددين الإسلاميين أو فرع تنظيم القاعدة بل هو ملاحقة السكان العالقين في ذلك الجزء من المدينة.”

CNN