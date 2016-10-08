الموت يغيب الشاعر “محمد بن مصلح الزهراني”

صحيفة المرصد:انتقل إلى رحمة الله الشاعر” محمد بن مصلح الزهراني” ليل أمس بعد معاناة طويله مع المرض عن عمر قارب ٨٦ عاماً . ونعى المغردون عبر تويتر الفقيد الذي كان من أعلام شعر العرضة في المنطقة الجنوبية .

حيث كان الشاعر ابن مصلح منوّم في مستشفى الملك فهد بالباحة، فيما تقرّر أن تكون الصلاة عليه بعد العصر في جامع بني سار بالباحة.