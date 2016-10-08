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الموت يغيب الشاعر “محمد بن مصلح الزهراني”

8 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص
الموت يغيب الشاعر “محمد بن مصلح الزهراني”
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صحيفة المرصد:انتقل إلى رحمة الله الشاعر” محمد بن مصلح الزهراني” ليل أمس بعد معاناة طويله مع المرض عن عمر قارب ٨٦ عاماً . ونعى المغردون عبر تويتر الفقيد الذي كان من أعلام شعر العرضة في المنطقة الجنوبية .

حيث كان الشاعر ابن مصلح منوّم في مستشفى الملك فهد بالباحة، فيما تقرّر أن تكون الصلاة عليه بعد العصر في جامع بني سار بالباحة.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    8 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    الازدي

    ابن مصلح يقول ماعادبي الاالخلايق يتلفون. واناقابلتلي فالدرب ناس عواصي واتلفوني.. والخطل مازعلنا من هروجه ولا تلافا يده
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  2. 33
    8 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    لاننسى العزاء لاصدقاءابن مصلح من شعراء العجمان وال مره يام نجران وعتيبه وقحطان وحرب وبلي الخ القبايل وايضا شاعرمنطقة الباحه عبدالله بن سويلم الغامدي
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  3. 32
    8 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    بقايا مشاعر

    رحم الله بن مصلح شاعر وعلم من اعلام زهران اذكر قصيدة في جماعه منقسمين يقول؛لوجمعتم واحد.ن.عن مية رجال...نعلبو البيعه وراس.ن..نشا بها....
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  4. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    الازدي

    رحمت الله عليك ياابن مصلح ياملك العرضه والشعر الجنوبي الحقيقي موسس لن تنساك الاجيال الله يغرلك ويرحمك
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  5. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    (((((((((((((((((((((انا للله وانا اليه راجعون )))))))))
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  6. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    مات وبقي شعره حي لازال ذكره حي بشعره اللذي لايموت شعره باقي رحمه الله رحمة واسعه حفيدالملك مالك ابن فهم الدوسي وحفيد قادة القادسيه من الاءزدالقحطانيه
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  7. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    فهد بن سعد

    رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس من الجنة وأحسن الله عزاء ذويه خاصة وزهران عامة ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون
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  8. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    الله يرحمه
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  9. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    !!!!

    الله يغفر له ويرحمه ويجعل آخر مثواه الجنة ويبدله دار خير من داره واهل خير من الهل كان محب للناس خفيف الضل وين ماحل حللت الوناسة
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  10. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    رعم الله ابن مصلح الي جنة الخلدانشاء الله والعزاءموصول لاقاربه بمنطقة الباحه وبقية المناطق والخليج عامه علم بارز ومعروف لدي الجميع وشعراء الحماس قاطبه
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  11. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    الزهرانى

    رحمه الله تعالى احسن الله عزانا جمعيا في مجدد الشعر وبيرق العرضه الجنوبيه طور وجدد واسس اركان التجديد مع الشاعر الفذ الغويد احسن الله عزاء العرضه
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  12. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    ابو مشعاب

    ان غيبك الموت يابن مصلح فقصائدك باقية للاجيال رحمك الله
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  13. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    الزهراني

    رحم الله شاعر زهران محمدبن مصلح رحمك الله رحمة الابرار
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  14. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    خالد الشهري

    رحم الله الشاعر بن مصلح واسكنه فسيح جناته اللهم انك كريم فأكرمه ورحيم فأرحمه وتواب فتوب عليه أحسن عزاكم ياقبايل زهران وعزاء أهله وجميع قرايبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص
    عدد التعليقات:14229

    قلم الحقيقه

    رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
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  16. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    محمد بن مسفر

    وإنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجرك ، رحمك الله يا بن مصلح
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  17. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    مناحي الشهيب

    الله يرحمه ويلهم اهله الصبر جمهوره كبير في بني سعد وميسان اتقدم باحر التعازي لزهران في فقيدهم
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  18. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    رحم الله ابن مصلح الشاعرالبطل الحماسي علم من أعلأم زهران والجنوب عامه طيب الذكر الي جنة الخلدياحفيد ابوهريره الدوسي الصحابي وحفيد مالك ابن فهم الدوسي
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  19. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    صريح في زمن المجاملات

    رحم الله الشاعر محمد بن مصلح وغفر له ولم يبقى من خضارم شعار العرضه الا الغويد الله يطول عمره
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  20. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    ابونادر

    رحمه الله رحمة واسعه.. مدرسة في الشعر والرجولة والكاريزما و قوة الحضور ... مبدع من طراز لا يتكرر.. رحمه الله رحمة واسعه
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  21. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    ابو فايز مرعي العمري

    ابن مصلح مات ولم يمت ذكره باالخير وقد كنا نعلم انه سيموت وسيخلد اسمه للاجيال فرحم الله بن مصلح واسكنه الجنه الشاعر الذي لاتمل شعره والشيخ الذي لاتمله
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  22. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    حسن الكناني

    رحمك الله يابن مصلح أعزي نفسي اولا وأعزي أهله وأعزي قبائل زهران وأعزي شعراء السعودية في وفاتك ياعميد الشعراء
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  23. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    ياما تحت العمائم قمائم

    رحمك الله واسكنك فسيح جناته .. فكم له من قصيد أخرس به اذناب ايران وفضحهم ...رحمك الله رحمة واسعه
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  24. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    888

    الله يرحمك ويغفرلك والله محد درى عنك غير الي حواليك
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  25. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    عبدالله

    الله يرحمك ياشاعر الجنوب والله خسارة كبير على زهران وعلى الجنوب
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  26. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    مشعل الحارثي

    انا لله وانا اليه راجعون وعزائي لاهله وذويه ولقبيلة زهران كآفه في فقد شاعر وعلم بقامة ابن مصلح ولله الامر من قبل ومن بعد
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  27. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    عبدالرحمن الشهري

    الله يرحمه ويتجاوز عنه كان علم من إعلام زهران والجنوب وأحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة زهران وكل من عرف هذه الشخصيه
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  28. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:4323

    أنفااس مشتااق

    الله يرحمك يا ابن مصلح
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  29. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    ولد زهران

    الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويرحم موتانا وأموت المسلمين امين يارب والله العظيم انه خسسساره على زهران عامه وبنى سار خاصه الله رحمه
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  30. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    غمد عطاف

    رحمك الله يا شيخ محمد و غفر لك و يا كم أمتعت أسماعنا و صنعت من شعرك ما أمتعنا و عزائي لأبنائه و ذويه و إنا لله و إنا اليه راجعون.
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  31. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    ابو عناد

    الله يرحمك يا بن مصلح وعزائنا لأهله ولزهران كافه
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  32. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    رشدي

    اللهم ارحم عبدك الضعيف واغفر له فهو الان بين يديك ورحمتك وسعت كل شئ
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  33. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    الزهراني

    يقول بن مصلح عضامي ونيه// تعبت مالدكتور والصيدليه//وكل يوم اسوي العامليه// مافات شي وكل مطرود ملحوق
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  34. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    الزهراني

    الله يرحمك يابو دخيل الله ويجعل مثواك الجنة كم ابدعت وصدحت بصوتك الجميل عزائنا لاهله وذويه
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