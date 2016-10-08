الموت يغيب الشاعر “محمد بن مصلح الزهراني”

صحيفة المرصد:انتقل إلى رحمة الله الشاعر” محمد بن مصلح الزهراني” ليل أمس بعد معاناة طويله مع المرض عن عمر قارب ٨٦ عاماً . ونعى المغردون عبر تويتر الفقيد الذي كان من أعلام شعر العرضة في المنطقة الجنوبية .
حيث كان الشاعر ابن مصلح منوّم في مستشفى الملك فهد بالباحة، فيما تقرّر أن تكون الصلاة عليه بعد العصر في جامع بني سار بالباحة.
تعليقات ( 34 )
الازديابن مصلح يقول ماعادبي الاالخلايق يتلفون. واناقابلتلي فالدرب ناس عواصي واتلفوني.. والخطل مازعلنا من هروجه ولا تلافا يده
بقايا مشاعررحم الله بن مصلح شاعر وعلم من اعلام زهران اذكر قصيدة في جماعه منقسمين يقول؛لوجمعتم واحد.ن.عن مية رجال...نعلبو البيعه وراس.ن..نشا بها....
الازديرحمت الله عليك ياابن مصلح ياملك العرضه والشعر الجنوبي الحقيقي موسس لن تنساك الاجيال الله يغرلك ويرحمك
فهد بن سعدرحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس من الجنة وأحسن الله عزاء ذويه خاصة وزهران عامة ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون
!!!!الله يغفر له ويرحمه ويجعل آخر مثواه الجنة ويبدله دار خير من داره واهل خير من الهل كان محب للناس خفيف الضل وين ماحل حللت الوناسة
الزهرانىرحمه الله تعالى احسن الله عزانا جمعيا في مجدد الشعر وبيرق العرضه الجنوبيه طور وجدد واسس اركان التجديد مع الشاعر الفذ الغويد احسن الله عزاء العرضه
ابو مشعابان غيبك الموت يابن مصلح فقصائدك باقية للاجيال رحمك الله
الزهرانيرحم الله شاعر زهران محمدبن مصلح رحمك الله رحمة الابرار
خالد الشهريرحم الله الشاعر بن مصلح واسكنه فسيح جناته اللهم انك كريم فأكرمه ورحيم فأرحمه وتواب فتوب عليه أحسن عزاكم ياقبايل زهران وعزاء أهله وجميع قرايبه
عدد التعليقات:14229
قلم الحقيقهرحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
محمد بن مسفروإنا لله وإنا إليه راجعون أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجرك ، رحمك الله يا بن مصلح
مناحي الشهيبالله يرحمه ويلهم اهله الصبر جمهوره كبير في بني سعد وميسان اتقدم باحر التعازي لزهران في فقيدهم
صريح في زمن المجاملاترحم الله الشاعر محمد بن مصلح وغفر له ولم يبقى من خضارم شعار العرضه الا الغويد الله يطول عمره
ابونادررحمه الله رحمة واسعه.. مدرسة في الشعر والرجولة والكاريزما و قوة الحضور ... مبدع من طراز لا يتكرر.. رحمه الله رحمة واسعه
ابو فايز مرعي العمريابن مصلح مات ولم يمت ذكره باالخير وقد كنا نعلم انه سيموت وسيخلد اسمه للاجيال فرحم الله بن مصلح واسكنه الجنه الشاعر الذي لاتمل شعره والشيخ الذي لاتمله
حسن الكنانيرحمك الله يابن مصلح أعزي نفسي اولا وأعزي أهله وأعزي قبائل زهران وأعزي شعراء السعودية في وفاتك ياعميد الشعراء
ياما تحت العمائم قمائمرحمك الله واسكنك فسيح جناته .. فكم له من قصيد أخرس به اذناب ايران وفضحهم ...رحمك الله رحمة واسعه
888الله يرحمك ويغفرلك والله محد درى عنك غير الي حواليك
عبداللهالله يرحمك ياشاعر الجنوب والله خسارة كبير على زهران وعلى الجنوب
مشعل الحارثيانا لله وانا اليه راجعون وعزائي لاهله وذويه ولقبيلة زهران كآفه في فقد شاعر وعلم بقامة ابن مصلح ولله الامر من قبل ومن بعد
عبدالرحمن الشهريالله يرحمه ويتجاوز عنه كان علم من إعلام زهران والجنوب وأحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة زهران وكل من عرف هذه الشخصيه
عدد التعليقات:4323
أنفااس مشتااقالله يرحمك يا ابن مصلح
ولد زهرانالله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويرحم موتانا وأموت المسلمين امين يارب والله العظيم انه خسسساره على زهران عامه وبنى سار خاصه الله رحمه
غمد عطافرحمك الله يا شيخ محمد و غفر لك و يا كم أمتعت أسماعنا و صنعت من شعرك ما أمتعنا و عزائي لأبنائه و ذويه و إنا لله و إنا اليه راجعون.
ابو عنادالله يرحمك يا بن مصلح وعزائنا لأهله ولزهران كافه
رشدياللهم ارحم عبدك الضعيف واغفر له فهو الان بين يديك ورحمتك وسعت كل شئ
الزهرانييقول بن مصلح عضامي ونيه// تعبت مالدكتور والصيدليه//وكل يوم اسوي العامليه// مافات شي وكل مطرود ملحوق
الزهرانيالله يرحمك يابو دخيل الله ويجعل مثواك الجنة كم ابدعت وصدحت بصوتك الجميل عزائنا لاهله وذويه