شاهد..فيديو نادر يجمع 5ملوك من بينهم الملك سلمان خلال آدائهم لعرضة

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لقطات مميزة لـ5 ملوك من أبناء الملك عبدالعزيز الذين حكموا المملكة أثناء أدائهم العرضة، وهم الملوك “فيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله”، بجانب الملك سلمان.
ووفقاً لموقع”أخبار24” انتشر الفيديو على نطاق واسع ونال استحسان المغردين مترحمين على الملوك الأربعة “فيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله” , داعين بدوام الصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تعليقات ( 6 )
سعودي وافتخرملائكه الارض هم سبب بقاءنا وتلاحمنا وامننا واستقرارنا الله يرحم من رحل للجنه ويوفق من بقاء انتم سندنا في هذه الحياة التطور في مملكتنا معجزها صنعتوها
تذكيرافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم
جلمودرحمكم الله بواسع رحمته .. فمازالت آثار انعلكم في وجه الخميني وعبيده المعممين المجوس واذنابهم لا يستطيعون أن يزيلوها .. رحمكم الله يا اسود السنه
ياما ***رحمكم الله رحمة واسعه .... هذه الصوره يرتجف منها المعممين أذناب المجوس وكل من في قلبه زيغ ..
عاشق سرابويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
سعد بن فهدالله يرحمهم ويغفرلهم ويحفظ الملك سلمان