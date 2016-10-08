شاهد..فيديو نادر يجمع 5ملوك من بينهم الملك سلمان خلال آدائهم لعرضة

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر لقطات مميزة لـ5 ملوك من أبناء الملك عبدالعزيز الذين حكموا المملكة أثناء أدائهم العرضة، وهم الملوك “فيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله”، بجانب الملك سلمان.

ووفقاً لموقع”أخبار24” انتشر الفيديو على نطاق واسع ونال استحسان المغردين مترحمين على الملوك الأربعة “فيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله” , داعين بدوام الصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.