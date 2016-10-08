هروب طالبتين إلي كوريا في ظروف غامضة!

صحيفة المرصد:هربت فتاتان تدرسان في إحدى الجامعات عن أسرتيهما وسافرتا إلى كوريا الجنوبية.
ووفقاً لموقع”عكاظ”قال والد إحدى الفتاتين (ب): إن ابنته(20 عام) خرجت كعادتها في الصباح في طريقها للجامعة وتأخرت في العودة ولم يستغرب أحد كونها تعمل بعد دراستها في الفترة المسائية في إحدى الأسواق، إلا أنه ببلوغ الساعة الـ11 قلقت الأسرة.
وأضاف «راجعنا مقر عملها ولم نجدها لنسارع بإبلاغ الشرطة وبعد البحث والتحري والرجوع إلى برنامج أبشر اتضح أنها غادرت السعودية برفقة إحدى زميلاتها إلى كوريا الجنوبية الساعة ١٢:١٥ظهر الخميس الماضي.
ويعتقد والد الفتاة أن ابنته «سرقت جواله ودخلت على حسابه في «أبشر» دون علمه وأصدرت موافقة سفر لنفسها»، لكن الأب استغرب عدم تلقيه رسالة لاحقة من «أبشر» تفيد بمغادرتها السعودية.
ونفى الأب ملاحظة أي تغييرات في تصرفات ابنته، مبينا أنه لاحظ حبها الشديد في السفر وتعلقها بكل شيء له علاقة بكوريا، إلا أنه لم يستغرب ذلك «لأن هذه ظاهرة منتشرة بين الفتيات في الفترة الأخيرة»، معبرا عن صدمته من هذا التصرف، مضيفا «لا أكاد أصدق وأمها منهارة، نافيا تلقيه أي اتصال من أي جهة يفيد بسبب هروب ابنته».
وأقر أخو الطالبة الثانية (م) بسفر اخته إلى كوريا الجنوبية، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات هروبها، الذي وصفه بالغامض.وبين أنها خرجت من الجامعة بطريقة غير معروفة.
وعند سؤال سائق الحافلة التي تنقلها إلى المنزل تضاربت أقواله، إذ أكد توصيلها للمنزل في التوقيت نفسه الذي أثبتت التحريات أنها خرجت فيه من البلاد.
وكشفت المصادر أن الفتاتين لا يمكن أن تغادرا إلى كوريا دون أن يكون هناك من ينسق لهما أو ربما استعانتا بإحدى شركات السفر والسياحة.
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:14173
عمر السميريلا طعم للحياة اذا صارت بهائميه لا دين فيها ولا خلق
عبداللهاَي والله احمدو ربكم الذي عافاكم
منطقيالبنات اصابهم الملل من القيود والقمع الممارسه عليهم من الاهل والمجتمع تخيلو معي لو كان الذكر يمارس عليه نفس القيود التي تُمارس على الانثى ماذا سيفعل؟!
عدد التعليقات:14173
عمر السميريلا شيئ يهذب السلوك كالتمسك بشرع الله القويم
عدد التعليقات:14173
عمر السميريربوا ابناءكم وبناتكم تربية اسلاميه علموهم الحلال وحذروهم من الحرام منذو نعومة اظفارهم
بندروفهذي بركات الجوالات والمسلسلات التركيه والكوريه والذكر ع باله انه مدلع بنته وهوه ي.......
شايف العجائبالحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا ممن خلق تفضيلا
صرخة صمتكل انسان يخطأ والواحد يخطأ عشان يتعلم من خطئه الله يستر عليهم ، اتمنى درس واستفادو منه وان يحافظو على نفسهم ترى البنت سمعه اذا خسرت سمعتها خسرت كل شيء
عدد التعليقات:65
مفقودعمرك 20 عاما ولست طفلة, اذهبي وسافري وحلقي في اجواء التقدم ونسمات الحرية واتركي خلفك السواد والقيود
عدد التعليقات:14173
عمر السميريكان الله في عون اسرتيهما
عفاف اللحيانيلا حول ولا قوة إلا بالله . الله يهدي شباب وبنات السعوديه من شر الفتن ماظهر منها وما بطن . بصراحه أنا مستغربه من جرائتهم كيف يسافرون للخراج الوحدهم !!!
عدد التعليقات:14173
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
صرخة صمتكوريا بلد جميلة وسياحية ، وهما اخطأو خطأ كبير هذا عيب وسمعة الله يهديهم ويصلح حالهم ، بس اتمنى من اهلهم اذا حسو بناتهم بالذنب ان يسامحو كل انسان يخطأ
عدد التعليقات:3
That Manنتائج المسلسلات الكوريه وضعف الرقابه يبحثن عن الرومنسيه الكوريه دائما المسلسلات لاتحكي عن الشارع الحقيقي ولكن تخلف وغباء نسائنا يصدقن كل شي
ااببووححممووددأشوى .. حسبت الهروب .. إلى كوريا الشمالية .. كوري الجنوبية ما يخالف !!
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عدد التعليقات:65
مفقودسوف يخرج لنا من يضع اللوم على الانترنت والجوال ويصفهما بادوات الشيطان ويطالب بوقفها, الم اقل لكم انها الظلامية والرجعية
سعودخل عمل بنتك بالليل ينفعك يا******
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عدد التعليقات:65
مفقودوربما ان هاتين الفتاتين قد سئمتا القيود والاغلال والولاية المتسلطة وذهبن بحثا عن الحرية
عدد التعليقات:1468
بلادي زوينادرب يودي ما يرد أن شاء الله ،،، يبحثن عن حبيب كيم جو و لي هو ،،، طارت الطيارة طارت طارت
ابونوافالله يعافيهم ولا يبلانا هذي نتاج الاهمال اجل من الصباح طالعة والى11 باليل توهم ينتبهون الله يستر عليهم ...الانفتاح الزايد مشكلة
ابي اهاجرالسعودين هم السبب يسبون ويشتمون في بنات بلدهم - البنات خلاص يبون الهجرة للخارج يبون يعيشون حياة طبيعية مافيها كبت وتشدد وسوء ظن ونظرة دونية للمراة
عدد التعليقات:65
مفقوداعتقد ان الظلاميين وعبدة التراث قد ***الفتاتين وخططوا لسفرهماا الى مايسمى ***
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
زائرإحمدوا ربكم على العافية والسلامة ،فهذا ابتلاء ، الله لايبتلينا في مثل هالمصائب ،
تذكيرافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تسمونه محرم او كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم
بدرما خلصنا من المسلسلات التركيه ومهند طلع لنا مسلسلات كوريه ***من التركيه والبنات ماغير جنون وهوس بها الله يستر لا يطلع لنا أفلام أفريقيه بكره ثم هههه
رهفالدلع والمسلسلات الكرويه وضعف العقل هذه نتيجتها ، الحمدلله والشكر له
ابو نورهالله يحفظهم يارب ويرجعه بالسلامه