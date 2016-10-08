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هروب طالبتين إلي كوريا في ظروف غامضة!

8 أكتوبر, 2016 , 12:30 م
هروب طالبتين إلي كوريا في ظروف غامضة!
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صحيفة المرصد:هربت فتاتان تدرسان في إحدى الجامعات عن أسرتيهما وسافرتا إلى كوريا الجنوبية.

ووفقاً لموقع”عكاظ”قال والد إحدى الفتاتين (ب): إن ابنته(20 عام) خرجت كعادتها في الصباح في طريقها للجامعة وتأخرت في العودة ولم يستغرب أحد كونها تعمل بعد دراستها في الفترة المسائية في إحدى الأسواق، إلا أنه ببلوغ الساعة الـ11 قلقت الأسرة.

وأضاف «راجعنا مقر عملها ولم نجدها لنسارع بإبلاغ الشرطة وبعد البحث والتحري والرجوع إلى برنامج أبشر اتضح أنها غادرت السعودية برفقة إحدى زميلاتها إلى كوريا الجنوبية الساعة ١٢:١٥ظهر الخميس  الماضي.

ويعتقد والد الفتاة أن ابنته «سرقت جواله ودخلت على حسابه في «أبشر» دون علمه وأصدرت موافقة سفر لنفسها»، لكن الأب استغرب عدم تلقيه رسالة لاحقة من «أبشر» تفيد بمغادرتها السعودية.

ونفى الأب ملاحظة أي تغييرات في تصرفات ابنته، مبينا أنه لاحظ حبها الشديد في السفر وتعلقها بكل شيء له علاقة بكوريا، إلا أنه لم يستغرب ذلك «لأن هذه ظاهرة منتشرة بين الفتيات في الفترة الأخيرة»، معبرا عن صدمته من هذا التصرف، مضيفا «لا أكاد أصدق وأمها منهارة، نافيا تلقيه أي اتصال من أي جهة يفيد بسبب هروب ابنته».

وأقر أخو الطالبة الثانية (م) بسفر اخته إلى كوريا الجنوبية، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات هروبها، الذي وصفه بالغامض.وبين أنها خرجت من الجامعة بطريقة غير معروفة.

وعند سؤال سائق الحافلة التي تنقلها إلى المنزل تضاربت أقواله، إذ أكد توصيلها للمنزل في التوقيت نفسه الذي أثبتت التحريات أنها خرجت فيه من البلاد.

وكشفت المصادر أن الفتاتين لا يمكن أن تغادرا إلى كوريا دون أن يكون هناك من ينسق لهما أو ربما استعانتا بإحدى شركات السفر والسياحة.



تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    8 أكتوبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:14173

    عمر السميري

    لا طعم للحياة اذا صارت بهائميه لا دين فيها ولا خلق
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  2. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    عبدالله

    اَي والله احمدو ربكم الذي عافاكم
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  3. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    منطقي

    البنات اصابهم الملل من القيود والقمع الممارسه عليهم من الاهل والمجتمع تخيلو معي لو كان الذكر يمارس عليه نفس القيود التي تُمارس على الانثى ماذا سيفعل؟!
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  4. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:14173

    عمر السميري

    لا شيئ يهذب السلوك كالتمسك بشرع الله القويم
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  5. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 12:58 م
    عدد التعليقات:14173

    عمر السميري

    ربوا ابناءكم وبناتكم تربية اسلاميه علموهم الحلال وحذروهم من الحرام منذو نعومة اظفارهم
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  6. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    بندروف

    هذي بركات الجوالات والمسلسلات التركيه والكوريه والذكر ع باله انه مدلع بنته وهوه ي.......
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  7. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    شايف العجائب

    الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا ممن خلق تفضيلا
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  8. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    صرخة صمت

    كل انسان يخطأ والواحد يخطأ عشان يتعلم من خطئه الله يستر عليهم ، اتمنى درس واستفادو منه وان يحافظو على نفسهم ترى البنت سمعه اذا خسرت سمعتها خسرت كل شيء
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  9. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:65

    مفقود

    عمرك 20 عاما ولست طفلة, اذهبي وسافري وحلقي في اجواء التقدم ونسمات الحرية واتركي خلفك السواد والقيود
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:14173

    عمر السميري

    كان الله في عون اسرتيهما
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  11. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    عفاف اللحياني

    لا حول ولا قوة إلا بالله . الله يهدي شباب وبنات السعوديه من شر الفتن ماظهر منها وما بطن . بصراحه أنا مستغربه من جرائتهم كيف يسافرون للخراج الوحدهم !!!
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  12. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:14173

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  13. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    صرخة صمت

    كوريا بلد جميلة وسياحية ، وهما اخطأو خطأ كبير هذا عيب وسمعة الله يهديهم ويصلح حالهم ، بس اتمنى من اهلهم اذا حسو بناتهم بالذنب ان يسامحو كل انسان يخطأ
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  14. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:3

    That Man

    نتائج المسلسلات الكوريه وضعف الرقابه يبحثن عن الرومنسيه الكوريه دائما المسلسلات لاتحكي عن الشارع الحقيقي ولكن تخلف وغباء نسائنا يصدقن كل شي
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  15. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    ااببووححمموودد

    أشوى .. حسبت الهروب .. إلى كوريا الشمالية .. كوري الجنوبية ما يخالف !!
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  16. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:65

    مفقود

    سوف يخرج لنا من يضع اللوم على الانترنت والجوال ويصفهما بادوات الشيطان ويطالب بوقفها, الم اقل لكم انها الظلامية والرجعية
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  18. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    سعود

    خل عمل بنتك بالليل ينفعك يا******
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  19. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:65

    مفقود

    وربما ان هاتين الفتاتين قد سئمتا القيود والاغلال والولاية المتسلطة وذهبن بحثا عن الحرية
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  21. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:1468

    بلادي زوينا

    درب يودي ما يرد أن شاء الله ،،، يبحثن عن حبيب كيم جو و لي هو ،،، طارت الطيارة طارت طارت
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  22. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    ابونواف

    الله يعافيهم ولا يبلانا هذي نتاج الاهمال اجل من الصباح طالعة والى11 باليل توهم ينتبهون الله يستر عليهم ...الانفتاح الزايد مشكلة
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  23. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    ابي اهاجر

    السعودين هم السبب يسبون ويشتمون في بنات بلدهم - البنات خلاص يبون الهجرة للخارج يبون يعيشون حياة طبيعية مافيها كبت وتشدد وسوء ظن ونظرة دونية للمراة
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  24. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:65

    مفقود

    اعتقد ان الظلاميين وعبدة التراث قد ***الفتاتين وخططوا لسفرهماا الى مايسمى ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    نظام أبشر فيه ثغره واستغلتها الفتاتين ؟؟؟
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  26. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  27. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    زائر

    إحمدوا ربكم على العافية والسلامة ،فهذا ابتلاء ، الله لايبتلينا في مثل هالمصائب ،
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  28. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    تذكير

    افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تسمونه محرم او كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم
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  29. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    عرفتوا ليه احنا السعوديات ماينفع لنا سواقه او اسقاط الولايه او اختلاط في العمل الله يسترعلينا وعلى بناتنا من القادم هذي الحريه وماتجنيه استغفرالله
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  30. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    بدر

    ما خلصنا من المسلسلات التركيه ومهند طلع لنا مسلسلات كوريه ***من التركيه والبنات ماغير جنون وهوس بها الله يستر لا يطلع لنا أفلام أفريقيه بكره ثم هههه
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  31. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    رهف

    الدلع والمسلسلات الكرويه وضعف العقل هذه نتيجتها ، الحمدلله والشكر له
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  32. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    ابو نوره

    الله يحفظهم يارب ويرجعه بالسلامه
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