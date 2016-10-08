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سنة العراق: مساجدنا صارت حسينيات

8 أكتوبر, 2016 , 16:32 م
سنة العراق: مساجدنا صارت حسينيات
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صحيفة المرصد:قال الشيخ صلاح الطه، إمام أحد المساجد الكبيرة في مدينة سامراء شمال بغداد، إن المدينة لم تعد مدينته وأن ميليشيات شيعية سيطرت عليها وهجَّرت سكانها السنة.

وبدلًا من التكافل السابق في هذه المدينة، حيث كان السنة يستقبلون الشيعة من زوار الحضرة العسكرية بتوفير الفنادق والمطاعم وغيرها من التسهيلات، أصبحت سامراء اليوم مدينة منقسمة إلى شطرين: شطر من السنة المهجرين إلى أطرافها، وشطر داخل المدينة يسيطر عليه خليط من الميليشيات الشيعية.

ووفقاً لموقع “إيلاف”طُرد الشيوخ السنة الذي كانوا قيّمين على الحضرة العسكرية، ولم يعد الشباب السنة يمارسون وقفتهم التقليدية أمام أبواب المرقد المزخرفة في يوم زفافهم. ويقول عضو في مجلس مدينة سامراء: “نريد التحرر من الاحتلال العسكري”.

صور آيات الله

تعكس أوضاع السنة في سامراء ما آلت إليه أحوال السنة في عموم العراق منذ الحرب الاميركية على العراق في عام 2003. فباسم اجتثاث البعث، حُل الجيش العراقي، وبجرة قلم من الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، أصبح ضباطه عاطلين عن العمل بلا مصدر رزق لإطعام اطفالهم. وباسم اجتثاث البعث، أُقيل مئات الموظفين والمهنيين السنة من جهاز الدولة الاداري.

بعدما كانت صور صدام وتماثيله تلاحق العراقيين بنظراته في أنحاء العراق، حلت محلها صور آيات الله، وليس هناك وجه سني واحد بينها، كما لاحظ مراسل مجلة إيكونومست البريطانية.

وباسم مكافحة الارهاب، هجرت ميليشيات شيعية وكردية سكان مناطق سنية من أراضيهم، أولًا في الجنوب والشمال ثم في الوسط. وتضع نقاط السيطرة والتفتيش السنة المهجرين تحت حصار شيعي، وتمنع عودتهم الجماعية إلى ديارهم. ونقلت مجلة إيكونومست عن ضابط كردي قوله إن العرب “هُجروا من قراهم بتسميتهم داعش”.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

     أصبحت العراق محافظة إيرانية مجوسيه باعها أهلها لمعممهم الولي السفيه الذي ضحك عليهم وكأنهم صبية صغار أين عقول الناس الشريفة أين وأين وأين!!!!!!
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  2. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:14205

    عمر السميري

    والآن حينما تمكن الصفويون أصبح القتل ع الهويه في كل مدينه من مدن العراق
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  3. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    ..اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين..

    الشيعة يتحالفون مع أمريكاومع اليهودالصهاينه ومع أعداءالعرب المسلمين المؤمنين
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  4. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:14205

    عمر السميري

    حينما كان الحكم في العراق بيد أهل السنه لم نسمع عن القتل ع الهويه او التصفيات الطائفيه
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  5. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:14242

    قلم الحقيقه

    ماذا يفعل الأخونجي الداعشي والأخواني في سوريا والعراق وماذا يفعل معه الصفوي أيضآ في سوريا والعراق.جميعهم عملاء ارهابيين والضحياشعوب ومواطني هذه الدول.
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  6. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:14205

    عمر السميري

    انه الحقد الطائفي البغيض
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  7. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    اذكار الصباح والمساء

    هل قرأت اليوم شيئا من كتاب الله لاتهجر القران
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  8. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 16:58 م
    عدد التعليقات:14205

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  9. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    ..اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين..

    (( ماهم بإمة أحمدٍ لأ والذي فطر السماء ماهم بإمة خير خلق الله بدأً وأنتهاء ))
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  10. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:14242

    قلم الحقيقه

    الأخونجي الارهابي والصفوي الايراني وجهان قبيحان لعملة واحدة. لافرق بينهم مايمارسه الصفوي في العراق كان سيمارسه الأخونجي من ارهاب لو أعطيت له الفرصة.
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  11. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    شمس و قمر

    العراق وسوريه ولبنان اوت ... بعد ما سمحوا ل انهاء صدام الخيانه والان يتباكو على اللبن المسكوب
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  12. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    ..اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين..

    {وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}.ولم يذكر الله الحسينية ولم يذكرها آل البيت
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  13. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:14242

    قلم الحقيقه

    فعندما دخل الارهابيين العراق وسوريالم يصبحون عونآ للسنة بل مارسو عليهم ارهابهم وذبحهم وقتلهم وكأنهم شيعة صفويين مع مجوس ايران ضدهم.فلاتتباكى يالأخونجي
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  14. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:11041

    برق الحرم

    ــــــــــــــ(((((((((((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)))))))))ــــــــــــ
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  15. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:11041

    برق الحرم

    ((((((( اين انتم يا أسود الرافدين ......... لانرى يعوث في بغداد الا حمير يهود وسياط عبيدهم ....... أين قبائلكم ...... من كبلها )))))
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  16. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:14242

    قلم الحقيقه

    بركات الأخونجية الارهابيين. لاهم الذين ناصرو السنة ودافعو عنهم بعد سقوط العراق بل على العكس ذبحو منهم أكثر مما ذبحهم أعدائهم من الصفويين.وهذه النتيجة.
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  17. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    الله أشفي كل مسكين

    منصف نحن لا نزعل إلا على السذج الذين لايفكرون بعقولهم ويعرفون الحق ولكن تأخذهم العزة بالأثم . ولكن إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
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  18. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    خامني ايران يستعد بعد ايام لاحتفال اللطم وادعاء المظلومية يمكن عشان يتكاثرون عشوائي
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  19. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أله الطاهرين وصحابته أجمعين

    آل بيت الرسول سلام الله عليهم هم براء من قول وفعل شيعة الروافض هؤلاء
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  20. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  21. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  22. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أله الطاهرين وصحابته أجمعين

    من يقول أن شيعة الخميني سيستاني مسلمين مؤمنين فهو كاذب أو جاهل وأتحداه
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  23. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم
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  24. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    ضابط ايقاع

    اعذرونا يا سنة العراق لا حول لنا ولاقوة , الا الدعاء لكم بأن ينصركم ويثبت اقدامكم وان ويعز الاسلام والمسلمين
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  25. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أله الطاهرين وصحابته أجمعين

    مليشيات عصابات شيعة الرافضة للحق يدافعون عن معابد اليهود والمشركين ويهدمون بيوت الله
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  26. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    مفقود

    لا فرق بين المسجد او الحسينية, طالما النوايا صافية وبعيد عن العنصرية الطائفية
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  27. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    دروجبا

    خنبوقه اخرس الله لسانك وشل اركانك وجمد الدماء في عروقك
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  28. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    زائر

    يامريض المرصد النفسي أين أنت ؟ الله يشغلك بنفسك قل آمين
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  29. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    منصف

    ايش المشكلة ال البيت والقران هما الثقلين يعني مزعلك اسم امير المؤمنين وخليفة رسول الله لواء الامام علي !!
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  30. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    مسمار

    ماحك جلدك كما ظفرك!! اين المقاومه السنيه العراقيه كما المقاومه السوريه لماذا لانرى ابطال مقاومه عراقيه يرفظون الظلم والعدوان الم تيأسو بعد من التشكي؟
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  31. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    دروجبا

    اتحداك ياخنبوقه تبين موقفك من هذا الخبر ***
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