سنة العراق: مساجدنا صارت حسينيات

صحيفة المرصد:قال الشيخ صلاح الطه، إمام أحد المساجد الكبيرة في مدينة سامراء شمال بغداد، إن المدينة لم تعد مدينته وأن ميليشيات شيعية سيطرت عليها وهجَّرت سكانها السنة.
وبدلًا من التكافل السابق في هذه المدينة، حيث كان السنة يستقبلون الشيعة من زوار الحضرة العسكرية بتوفير الفنادق والمطاعم وغيرها من التسهيلات، أصبحت سامراء اليوم مدينة منقسمة إلى شطرين: شطر من السنة المهجرين إلى أطرافها، وشطر داخل المدينة يسيطر عليه خليط من الميليشيات الشيعية.
ووفقاً لموقع “إيلاف”طُرد الشيوخ السنة الذي كانوا قيّمين على الحضرة العسكرية، ولم يعد الشباب السنة يمارسون وقفتهم التقليدية أمام أبواب المرقد المزخرفة في يوم زفافهم. ويقول عضو في مجلس مدينة سامراء: “نريد التحرر من الاحتلال العسكري”.
صور آيات الله
تعكس أوضاع السنة في سامراء ما آلت إليه أحوال السنة في عموم العراق منذ الحرب الاميركية على العراق في عام 2003. فباسم اجتثاث البعث، حُل الجيش العراقي، وبجرة قلم من الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، أصبح ضباطه عاطلين عن العمل بلا مصدر رزق لإطعام اطفالهم. وباسم اجتثاث البعث، أُقيل مئات الموظفين والمهنيين السنة من جهاز الدولة الاداري.
بعدما كانت صور صدام وتماثيله تلاحق العراقيين بنظراته في أنحاء العراق، حلت محلها صور آيات الله، وليس هناك وجه سني واحد بينها، كما لاحظ مراسل مجلة إيكونومست البريطانية.
وباسم مكافحة الارهاب، هجرت ميليشيات شيعية وكردية سكان مناطق سنية من أراضيهم، أولًا في الجنوب والشمال ثم في الوسط. وتضع نقاط السيطرة والتفتيش السنة المهجرين تحت حصار شيعي، وتمنع عودتهم الجماعية إلى ديارهم. ونقلت مجلة إيكونومست عن ضابط كردي قوله إن العرب “هُجروا من قراهم بتسميتهم داعش”.
تعليقات ( 31 )
مزاجي رايق ⭐🌟⭐أصبحت العراق محافظة إيرانية مجوسيه باعها أهلها لمعممهم الولي السفيه الذي ضحك عليهم وكأنهم صبية صغار أين عقول الناس الشريفة أين وأين وأين!!!!!!
عدد التعليقات:14205
عمر السميريوالآن حينما تمكن الصفويون أصبح القتل ع الهويه في كل مدينه من مدن العراق
..اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين..الشيعة يتحالفون مع أمريكاومع اليهودالصهاينه ومع أعداءالعرب المسلمين المؤمنين
عدد التعليقات:14205
عمر السميريحينما كان الحكم في العراق بيد أهل السنه لم نسمع عن القتل ع الهويه او التصفيات الطائفيه
عدد التعليقات:14242
قلم الحقيقهماذا يفعل الأخونجي الداعشي والأخواني في سوريا والعراق وماذا يفعل معه الصفوي أيضآ في سوريا والعراق.جميعهم عملاء ارهابيين والضحياشعوب ومواطني هذه الدول.
عدد التعليقات:14205
عمر السميريانه الحقد الطائفي البغيض
اذكار الصباح والمساءهل قرأت اليوم شيئا من كتاب الله لاتهجر القران
عدد التعليقات:14205
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
..اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين..(( ماهم بإمة أحمدٍ لأ والذي فطر السماء ماهم بإمة خير خلق الله بدأً وأنتهاء ))
عدد التعليقات:14242
قلم الحقيقهالأخونجي الارهابي والصفوي الايراني وجهان قبيحان لعملة واحدة. لافرق بينهم مايمارسه الصفوي في العراق كان سيمارسه الأخونجي من ارهاب لو أعطيت له الفرصة.
شمس و قمرالعراق وسوريه ولبنان اوت ... بعد ما سمحوا ل انهاء صدام الخيانه والان يتباكو على اللبن المسكوب
..اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين..{وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}.ولم يذكر الله الحسينية ولم يذكرها آل البيت
عدد التعليقات:14242
قلم الحقيقهفعندما دخل الارهابيين العراق وسوريالم يصبحون عونآ للسنة بل مارسو عليهم ارهابهم وذبحهم وقتلهم وكأنهم شيعة صفويين مع مجوس ايران ضدهم.فلاتتباكى يالأخونجي
عدد التعليقات:11041
برق الحرمــــــــــــــ(((((((((((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)))))))))ــــــــــــ
عدد التعليقات:11041
برق الحرم((((((( اين انتم يا أسود الرافدين ......... لانرى يعوث في بغداد الا حمير يهود وسياط عبيدهم ....... أين قبائلكم ...... من كبلها )))))
عدد التعليقات:14242
قلم الحقيقهبركات الأخونجية الارهابيين. لاهم الذين ناصرو السنة ودافعو عنهم بعد سقوط العراق بل على العكس ذبحو منهم أكثر مما ذبحهم أعدائهم من الصفويين.وهذه النتيجة.
الله أشفي كل مسكينمنصف نحن لا نزعل إلا على السذج الذين لايفكرون بعقولهم ويعرفون الحق ولكن تأخذهم العزة بالأثم . ولكن إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أله الطاهرين وصحابته أجمعينآل بيت الرسول سلام الله عليهم هم براء من قول وفعل شيعة الروافض هؤلاء
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أله الطاهرين وصحابته أجمعينمن يقول أن شيعة الخميني سيستاني مسلمين مؤمنين فهو كاذب أو جاهل وأتحداه
ضابط ايقاعاعذرونا يا سنة العراق لا حول لنا ولاقوة , الا الدعاء لكم بأن ينصركم ويثبت اقدامكم وان ويعز الاسلام والمسلمين
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أله الطاهرين وصحابته أجمعينمليشيات عصابات شيعة الرافضة للحق يدافعون عن معابد اليهود والمشركين ويهدمون بيوت الله
مفقودلا فرق بين المسجد او الحسينية, طالما النوايا صافية وبعيد عن العنصرية الطائفية
دروجباخنبوقه اخرس الله لسانك وشل اركانك وجمد الدماء في عروقك
زائريامريض المرصد النفسي أين أنت ؟ الله يشغلك بنفسك قل آمين
منصفايش المشكلة ال البيت والقران هما الثقلين يعني مزعلك اسم امير المؤمنين وخليفة رسول الله لواء الامام علي !!
مسمارماحك جلدك كما ظفرك!! اين المقاومه السنيه العراقيه كما المقاومه السوريه لماذا لانرى ابطال مقاومه عراقيه يرفظون الظلم والعدوان الم تيأسو بعد من التشكي؟
دروجبااتحداك ياخنبوقه تبين موقفك من هذا الخبر ***