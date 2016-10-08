شاهد..لحظات مرعبة لطائرة ركاب تصارع الرياح كادت أن تتحطم فوق المدرج

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة ومرعبة لطائرة “بوينغ 737” وهي تصارع الرياح أثناء هبوطها في مطار براغ، وكان بينها وبين التحطم مجرد ثوان.ويظهر المقطع الرياح العنيفة وهي تدفع طائرة الركاب العملاقة إلى مدرج المطار بينما كانت تحاول الهبوط.ولكن تمكن قائد الطائرة إلى الإقلاع بالطائرة العملاقة مجددا،وحمياتها من سقوط ,و فعل ذلك ببراعة بالغة رغم الرياح الشديدة التي كانت تعصف بالمطار.