صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة ومرعبة لطائرة “بوينغ 737” وهي تصارع الرياح أثناء هبوطها في مطار براغ، وكان بينها وبين التحطم مجرد ثوان.ويظهر المقطع الرياح العنيفة وهي تدفع طائرة الركاب العملاقة إلى مدرج المطار بينما كانت تحاول الهبوط.ولكن تمكن قائد الطائرة إلى الإقلاع بالطائرة العملاقة مجددا،وحمياتها من سقوط ,و فعل ذلك ببراعة بالغة رغم الرياح الشديدة التي كانت تعصف بالمطار.
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شاهد..لحظات مرعبة لطائرة ركاب تصارع الرياح كادت أن تتحطم فوق المدرج
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تعليقات ( 12 )
ابببببااااايبغو يشفطون ريغه.
أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسهالله يستر بستره والله العظيم إنها خطيرة جدآجدآجدآ
سعد1ﻻيظهران الرياح قويه لدرجة عدم التحكم بالهبوط وذلك بمتابعت الاشجارﻻتتحرك بقوه ويبدو ان الطيار ليس بتلك الخبره فاقلع وعاودالهبوط بنجاح رغم نفس اﻻجواء
معلم متقاعدهذه مناورة استعراضية فيما يبدو
B737 ليست عملاقةالطائرة تعد من الحجم الصغير المتوسط اما الرياح فسرعتها 13 عقدة وإتجاهها ملائم جدا للهبوط لكن يبدو دوخولها بما يسمى ويند شير.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفر الله وأتوب اليه
رحمهاللهم لك الحمد على الحر اجواءنا افضل اجواء الدنيا وعندهم اعاصير وثلوج وامطار غزيره وهباب اللهم لك الحمد
مفقودلو ان من صنع الطائرة اكتفى بحفظ التراث واصبح من عبدته لرأيته الان امام احدهم ينفث في وجهه ويضربه بحجة خروج الجن
كبير المدققينالحمد لله على سلامه الجميع
طيارهالطياره عباره عن المنيوم وفيبر جلاس الاعاصير والصواعق والمطبات الهوائيه والامطار تسبب خطر عليها لاحد يسافر وقت الرياح والامطار
عدد التعليقات:14244
قلم الحقيقهسبحانه الله هو وحده الحافظ وهو الذي حماها من التحطم في مدرج المطار.كاد جناحيها أن يلامسا الأرض ولو حصل لتحطمت فورآ لكن براعة قبطانها أنقذها من كارثة.