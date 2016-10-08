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شاهد..لحظات مرعبة لطائرة ركاب تصارع الرياح كادت أن تتحطم فوق المدرج

8 أكتوبر, 2016 , 17:23 م
شاهد..لحظات مرعبة لطائرة ركاب تصارع الرياح كادت أن تتحطم فوق المدرج
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة ومرعبة لطائرة “بوينغ 737” وهي تصارع الرياح أثناء هبوطها في مطار براغ، وكان بينها وبين التحطم مجرد ثوان.ويظهر المقطع الرياح العنيفة وهي تدفع طائرة الركاب العملاقة إلى مدرج المطار بينما كانت تحاول الهبوط.ولكن تمكن قائد الطائرة إلى الإقلاع بالطائرة العملاقة مجددا،وحمياتها من سقوط ,و فعل ذلك ببراعة بالغة رغم الرياح الشديدة التي كانت تعصف بالمطار.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    اببببباااااي

    بغو يشفطون ريغه.
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  2. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    أبومنكوس في بيته دائمآ منكوس على راسه

    الله يستر بستره والله العظيم إنها خطيرة جدآجدآجدآ
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  3. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    سعد1

    ﻻيظهران الرياح قويه لدرجة عدم التحكم بالهبوط وذلك بمتابعت الاشجارﻻتتحرك بقوه ويبدو ان الطيار ليس بتلك الخبره فاقلع وعاودالهبوط بنجاح رغم نفس اﻻجواء
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  4. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    معلم متقاعد

    هذه مناورة استعراضية فيما يبدو
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  5. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    1- القبطان للسفن والكابتن للطائرات عموما 737 ليست من الاساطيل الضخمه انها عباره عن طائره صغيره من ايام السبعينات ولقد تم ايقافها ع الخدمه من سنوات عده
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  6. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    B737 ليست عملاقة

    الطائرة تعد من الحجم الصغير المتوسط اما الرياح فسرعتها 13 عقدة وإتجاهها ملائم جدا للهبوط لكن يبدو دوخولها بما يسمى ويند شير.
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  7. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفر الله وأتوب اليه
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  8. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    رحمه

    اللهم لك الحمد على الحر اجواءنا افضل اجواء الدنيا وعندهم اعاصير وثلوج وامطار غزيره وهباب اللهم لك الحمد
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  9. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    مفقود

    لو ان من صنع الطائرة اكتفى بحفظ التراث واصبح من عبدته لرأيته الان امام احدهم ينفث في وجهه ويضربه بحجة خروج الجن
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  10. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    كبير المدققين

    الحمد لله على سلامه الجميع
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  11. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    طياره

    الطياره عباره عن المنيوم وفيبر جلاس الاعاصير والصواعق والمطبات الهوائيه والامطار تسبب خطر عليها لاحد يسافر وقت الرياح والامطار
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  12. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:14244

    قلم الحقيقه

    سبحانه الله هو وحده الحافظ وهو الذي حماها من التحطم في مدرج المطار.كاد جناحيها أن يلامسا الأرض ولو حصل لتحطمت فورآ لكن براعة قبطانها أنقذها من كارثة.
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