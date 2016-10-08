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تفاصيل مشروعي القرارين الروسي و الفرنسي بشأن حلب

8 أكتوبر, 2016 , 17:12 م
تفاصيل مشروعي القرارين الروسي و الفرنسي بشأن حلب
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صحيفة المرصد-سكاي نيوز: يصوت مجلس الأمن الدولي، السبت، على مشروعي قرارين أحدهما روسي والآخر فرنسي بشأن حلب. ورغم تشابه القرارين في معظم بنودهما إلا أن هناك فارقا أساسيا بينهما.
وورد في مسودة مشروعي القرارين الدوليين أنهما يجتمعان على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات في سوريا.

كما يطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد “باتخاذ إجراءات إضافية” في حال عدم التزام “أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا.”

و من جهته يركز مشروع قرار موسكو على اتفاق توصلت إليه روسيا وأميركا لوقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر الماضي لكنه انهار بشكل سريع. وكان ينص على وقف للقتال يستثني الجماعات الإرهابية.

و يكمن الاختلاف الرئيسي بين مشروعي القرارين الفرنسي والروسي في الغارات الجوية على مدينة حلب. ففي حين يطالب القرار الفرنسي بوقف الغارات والطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة، لا يتضمن القرار الروسي أي إشارة إلى وقف تلك الغارات.

و من المتوقع إلى درجة كبيرة أن تستخدم موسكو حق النقض “الفيتو” على مشروع القرار الفرنسي بسبب مطالبته “كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا.”



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفر الله وأتوب اليه
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  2. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    حماك الله ياوطني

    الاسبوع المقبل محمل بالاحداث قد نرى زعزعة لنظام الحوثي في اليمن ان شاء الله
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  3. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    حماك الله ياوطني

    ارجو من المرصد تتبنى رأيي بتأخير الهدنه لنرى ما سيحدث يوم غدا بعد نزول اليمنيين للتظاهر ضد الحوثيين
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  4. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    على العالم الاسلامي حكومات وشعوب أن يكونوا يداً واحده في طرد الاستعمار الاسرائيلي ( الارهاب الاسرائيلي هو سبب الفوضى في الشرق الاوسط والعالم اجمع )
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  5. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    حماك الله ياوطني

    ثورة في اليمن ستبدأ فريب على الحوثيين بسبب عدم صرف الرواتب الحذر من الهدنه والا هربت لهم اموال وصرفو الرواتب فرصة لا تعوض الحذر من الهدنة
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  6. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:14216

    عمر السميري

    اللهم عليك بالروس والمجوس فانهم لا يعجزونك
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  7. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:14216

    عمر السميري

    اللهم انصر اهل السنه في حلب
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  8. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    حماك الله ياوطني

    ثورة الجياع في اليمن على وشك ان تبدأ نرجو من صناع القرار في اليمن بان يتأخرون قليلا بشأن الهدنه التي طالب بها ابن الشيخ والا بدأنا من جديد
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