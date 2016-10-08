  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أنجيلينا جولي خانت “زوجها “ووقعت في حب ملياردير من الشرق الأوسط وهذه أوصافه!

8 أكتوبر, 2016 , 17:21 م
أنجيلينا جولي خانت “زوجها “ووقعت في حب ملياردير من الشرق الأوسط وهذه أوصافه!
  • 3٬498
  • 35
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : فجرت صحيفة “ستار” الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، بعد نشرها تقريرا تحدثت فيه عن وقوع النجمة الأمريكية أنجيلينا جولي في غرام ملياردير يعيش في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تسبب بانفصالها عن النجم الأمريكي براد بيت.

وقالت الصحيفة إن أنجيلينا كانت تقابل الملياردير الخمسيني قبل أن تقدم على الطلاق بأسبوع، مشيرة إلى أن النجمة الأمريكية اعترفت لزوجها براد بيت بالأمر في الطائرة، وهو الأمر الذي صعقه وجعله يفقد أعصابه ويعتدي على أولاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنجلينا جولي طلبت الطلاق من براد بيت، بعد أن “أقرت بحبها لشخص آخر والتقيا لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن ثروة هذا الملياردير تقدر بمليار دولار ودرس في جامعة أكسفورد، ومتزوج.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الشخص رائد في الأعمال الخيرية، وهو الأمر الذي تقوم به أنجيلينا جولي.

وأضاف أنه “وسيم متين ومن أصل شرق أوسطي – على الرغم من أنه تلقى تعليمه في بريطانيا، في جامعة أكسفورد – وكان عامل الجذب له”.

وقدمت جولي في 19 أيلول/ سبتمبر، طلبا من أجل الانفصال عن الممثل براد بيت، وذلك من أجل “مصحلة العائلة”، بحسب ما صرح محاميها.

وتضاربت الأنباء حول سبب الانفصال بين النجمين الكبيرين، وانتشرت إشاعات أن بيت هو من أقدم على خيانة جولي مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار.



تعليقات ( 35 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 35
    8 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    Ymni mahbob

    تذكر انك في هذه الدنيا ليس لك صديق ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 34
    8 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    Ymni mahbob

    يقولون انه طلقها لانها كانت تحب الدواعش لعنهم الله فلذا كانا رجل صالح يحب الخير ورفض ***لما فبه اذى ......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 33
    8 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    مسمار

    كل واحد يبتز باللي يملكه وهي ابتزت باللي تملكه مكسبها وراس مالها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 32
    8 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    مشــعل

    فلوس ونشيط ؟ مطلب نسائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    مشــعل

    تذكرت حنوك **جدتي الله يرحمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    يوسف

    يقولون بن براد طلقها علشان ريحة فمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    مشــعل

    مالقى الملياردير غير ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    ليش لا

    ممكن حصلت فرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    ناقد مش حاقد

    ويبقى المال القوة التي لا يستطيع احد مقاومتها (؛ بلا جمال بلا ثقافة بلا بطيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    طلال

    فضحتوني *** ايش دراكم عن قصتي أنا وانجلينا لاتكون هي اللي فضحتني 🤔🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    ابو جلمبوو

    الماخوذة تقول انه متين لا يكون ****خخخخخخخ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    [email protected]

    الدراهم ، الفلوس ، الخرده ، البيزات ، المصاري، الاوبيق، القروش ،،، كلها تعني المال ، وللاسف يبقى المال سيد الموقف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    روزان عسيري

    بالله ذي وحدة صاحية بالله ذي وحدة فيها عقل ؟الله يخلفش... على عقلش شلوك من قديع الارض هبلة احد يكب النعمة بزبالة !!.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    يالطيف

    وذولا ميشبعون من الفلوس بكرة تطلب الطلاق وننهب نصف ثروته لاحول انا ي المسكين مافيه غنيه طاحت بحبي الي القاهم ترقم وشحنلي بطاقه سواء طيب اناطفران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    هند مشعل

    في احد يخون براد بيت والله لو انه زوجي استحي احط عيني في عينه وكل يوم يصحى وانا طابخة ومدلعة له ويش تبغين انتي يا انجلينا ماتقدري النعمة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  16. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    مفقود

    انجلينا جولي, كيف تحب؟ لقد فضحت اهلها, وسودت وجيههم لين صارت مثل عبايتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:5426

    بسمه

    الخيانة مالها بلد ولا جنس ولالون ولا مستوى اجتماعي ..كٌله يلعب على كٌله ..ع الاقل طلبت الانفصال من زوجها بدال الاستمرار بخيانته !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    الخيانه الزوجيه عند المسلمين تاتي اذا ذهب الوازع الديني اولا والاهمال من احد الزوجين ولاكن هناك رجال ونساء لم تكن لهم علاقات غير مشروعه وهم بدون ازواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    الرجل بطبعه عندنا يحب ام عياله لااله الاالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    لا استقرار في الحياة الزوجية على الطريقة الغربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    ت 11 لا ما هو سعودي . هذا دارس بجامعة اكسفورد . الملياردية اللي عندنا اطلق واحد فيهم عنده شهادة الكفاءة والا الابتدائي . المتعلمين عندنا طفارى....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    عندنا اسيل ولوجين واحلام و اختها ومريم حسين وووو..... الخ ما يكفون ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    يعني ما يكفينا البلاوي اللي عندنا جايبين لنا مشاكل براد وانجلينا؟!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    :(

    شكلها حبت سعودي والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:14244

    قلم الحقيقه

    بعض السعوديات الله يحميهم جمال وشياكة وسيادة وظيفة مرموقة وراتب مغري تشوت المتصحر شوت من أمامها.والبعض الآخرعكسها تمامآ ماصبرها على متصحرها غير فلوسه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  27. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    محمد الشهري

    الشخص اللي أحبة مستحيل اخونةً بس يوجد الحب أولا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    حدث ان ملياردير من عندنا وكيل احد الشركات للسيارات الراقيه حصلت طليقته على ١٠٠ مليون دولار ثم توفى بعد ذلك الان امريكا بكبرها تطلع قوانيين للتحاليل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ويمكن خطه للتحاليل على الملياردير بتنسيق مع زوجها تتزوج هذا الملياردير ثم تختلق له قضيه وتطلق وتاخذ نص الثروه حسب القانون واذا مات تاخذ الثروه كلهاههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    وتلك الايام....

    اقول يا ***ارجعي **زوجك ...بتوع الشرق الاوسط شايفك منديل يستعملك ويرميك ويرجع لام عياله .....لكن الفلوس تعمي النفوس........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    سبهلل

    الخيانة الزوجية طريق الانفصال وخراب البيوت وان بقيت في السر أياما فسوف تنكشف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    صالح

    هذا هن الاجنبيات يموتون بالفلوس مستعدة تبيع اهلها وبلدها من اجل الفلوس . وهذا سر حبهن للرجل الخليجي من اجل المال فقط .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هذه العلاقات والزواجات الغير منضبطه بالدين والاخلاق يحدث فيها مثل هذه الامور ،، الغرب منحل اخلاقيا والنسل مختلط ومجمتع مادي مفكك اسريا واجتماعيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    مناور الحد الجنوبي

    وقت بحب الفلوس وبس والا براد بيت ويش ناقصه وسامة وجسم وطول وفلوس بس ذاك رزه اكثر من رز براد بيت .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    بندر

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يكفينا وياكم شر ***اللي ما وراها غير خراب البيوت مره هو خانها ومره هي قصص لا تنتهي وننتظر القادم،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم