أنجيلينا جولي خانت “زوجها “ووقعت في حب ملياردير من الشرق الأوسط وهذه أوصافه!

صحيفة المرصد : فجرت صحيفة “ستار” الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، بعد نشرها تقريرا تحدثت فيه عن وقوع النجمة الأمريكية أنجيلينا جولي في غرام ملياردير يعيش في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي تسبب بانفصالها عن النجم الأمريكي براد بيت.
وقالت الصحيفة إن أنجيلينا كانت تقابل الملياردير الخمسيني قبل أن تقدم على الطلاق بأسبوع، مشيرة إلى أن النجمة الأمريكية اعترفت لزوجها براد بيت بالأمر في الطائرة، وهو الأمر الذي صعقه وجعله يفقد أعصابه ويعتدي على أولاده.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنجلينا جولي طلبت الطلاق من براد بيت، بعد أن “أقرت بحبها لشخص آخر والتقيا لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن ثروة هذا الملياردير تقدر بمليار دولار ودرس في جامعة أكسفورد، ومتزوج.
وبحسب الصحيفة فإن هذا الشخص رائد في الأعمال الخيرية، وهو الأمر الذي تقوم به أنجيلينا جولي.
وأضاف أنه “وسيم متين ومن أصل شرق أوسطي – على الرغم من أنه تلقى تعليمه في بريطانيا، في جامعة أكسفورد – وكان عامل الجذب له”.
وقدمت جولي في 19 أيلول/ سبتمبر، طلبا من أجل الانفصال عن الممثل براد بيت، وذلك من أجل “مصحلة العائلة”، بحسب ما صرح محاميها.
وتضاربت الأنباء حول سبب الانفصال بين النجمين الكبيرين، وانتشرت إشاعات أن بيت هو من أقدم على خيانة جولي مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار.
تعليقات ( 35 )
Ymni mahbobتذكر انك في هذه الدنيا ليس لك صديق ......
Ymni mahbobيقولون انه طلقها لانها كانت تحب الدواعش لعنهم الله فلذا كانا رجل صالح يحب الخير ورفض ***لما فبه اذى ......
مسماركل واحد يبتز باللي يملكه وهي ابتزت باللي تملكه مكسبها وراس مالها
مشــعلفلوس ونشيط ؟ مطلب نسائي
مشــعلتذكرت حنوك **جدتي الله يرحمها
يوسفيقولون بن براد طلقها علشان ريحة فمها
مشــعلمالقى الملياردير غير ****
ليش لاممكن حصلت فرق
ناقد مش حاقدويبقى المال القوة التي لا يستطيع احد مقاومتها (؛ بلا جمال بلا ثقافة بلا بطيخ
طلالفضحتوني *** ايش دراكم عن قصتي أنا وانجلينا لاتكون هي اللي فضحتني 🤔🤔
ابو جلمبووالماخوذة تقول انه متين لا يكون ****خخخخخخخ.
[email protected]الدراهم ، الفلوس ، الخرده ، البيزات ، المصاري، الاوبيق، القروش ،،، كلها تعني المال ، وللاسف يبقى المال سيد الموقف
روزان عسيريبالله ذي وحدة صاحية بالله ذي وحدة فيها عقل ؟الله يخلفش... على عقلش شلوك من قديع الارض هبلة احد يكب النعمة بزبالة !!.
يالطيفوذولا ميشبعون من الفلوس بكرة تطلب الطلاق وننهب نصف ثروته لاحول انا ي المسكين مافيه غنيه طاحت بحبي الي القاهم ترقم وشحنلي بطاقه سواء طيب اناطفران
هند مشعلفي احد يخون براد بيت والله لو انه زوجي استحي احط عيني في عينه وكل يوم يصحى وانا طابخة ومدلعة له ويش تبغين انتي يا انجلينا ماتقدري النعمة .
مفقودانجلينا جولي, كيف تحب؟ لقد فضحت اهلها, وسودت وجيههم لين صارت مثل عبايتها
عدد التعليقات:5426
بسمهالخيانة مالها بلد ولا جنس ولالون ولا مستوى اجتماعي ..كٌله يلعب على كٌله ..ع الاقل طلبت الانفصال من زوجها بدال الاستمرار بخيانته !!
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
:(شكلها حبت سعودي والله اعلم
عدد التعليقات:14244
قلم الحقيقهبعض السعوديات الله يحميهم جمال وشياكة وسيادة وظيفة مرموقة وراتب مغري تشوت المتصحر شوت من أمامها.والبعض الآخرعكسها تمامآ ماصبرها على متصحرها غير فلوسه.
محمد الشهريالشخص اللي أحبة مستحيل اخونةً بس يوجد الحب أولا
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرحدث ان ملياردير من عندنا وكيل احد الشركات للسيارات الراقيه حصلت طليقته على ١٠٠ مليون دولار ثم توفى بعد ذلك الان امريكا بكبرها تطلع قوانيين للتحاليل
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرويمكن خطه للتحاليل على الملياردير بتنسيق مع زوجها تتزوج هذا الملياردير ثم تختلق له قضيه وتطلق وتاخذ نص الثروه حسب القانون واذا مات تاخذ الثروه كلهاههه
وتلك الايام....اقول يا ***ارجعي **زوجك ...بتوع الشرق الاوسط شايفك منديل يستعملك ويرميك ويرجع لام عياله .....لكن الفلوس تعمي النفوس........
سبهللالخيانة الزوجية طريق الانفصال وخراب البيوت وان بقيت في السر أياما فسوف تنكشف
صالحهذا هن الاجنبيات يموتون بالفلوس مستعدة تبيع اهلها وبلدها من اجل الفلوس . وهذا سر حبهن للرجل الخليجي من اجل المال فقط .
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهذه العلاقات والزواجات الغير منضبطه بالدين والاخلاق يحدث فيها مثل هذه الامور ،، الغرب منحل اخلاقيا والنسل مختلط ومجمتع مادي مفكك اسريا واجتماعيا
مناور الحد الجنوبيوقت بحب الفلوس وبس والا براد بيت ويش ناقصه وسامة وجسم وطول وفلوس بس ذاك رزه اكثر من رز براد بيت .
بندرلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يكفينا وياكم شر ***اللي ما وراها غير خراب البيوت مره هو خانها ومره هي قصص لا تنتهي وننتظر القادم،