تغريدة مذيع قطري تشعل صراعاً على تويتر بين جماهير الهلال والأهلي حول تجنيس “السومة”

صحيفة المرصد: أشعلت تغريدة مذيع قناة “بي إن سبورت”، محمد سعدون الكواري، عن تجنيس اللاعبين في المنتخب القطري لكرة القدم، صراعا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين جماهير الهلال السعودي وجماهير أهلي جدة.

وكتب الكواري في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “عشرات المجنسين والملايين والنتيجة = صفر ‏يعطيكم العافية على الاجتهاد، خلونا نكمّل التصفيات بـ”عيالنا” وراضين بالمركز الأخير”.

وقال حساب سعودي تحت اسم “رايق #الهلال”: “والله انك صادق رساله الى كل من يطالب بتجنيس اللاعبين للعب مع المنتخب”.

وقال حساب آخر مؤيد لنادي الهلال تحت اسم “ماستر #لندن”: “رساله لكل واحد يطالب بتجنيس السومة”.

و ردّت جماهير الأهلي بتغريدات تمجد في السومة وأن تجنيسه مطلب جماهيري، بينما ردّ آخرون على جماهير الهلال بردود مثل: “السومه رافع ظغطك ههههه سمعني صياحك ي طاقيه”.

وقال آخر مؤيد لنادي الأهلي ردا على تغريدات جماهير الهلال: “اعذروه يخوان خايف السومه يمحي ارقام سامي”.

عشرات المجنسين و الملايين و النتيجة = صفر

يعطيكم العافية على الاجتهاد

خلونا نكمّل التصفيات ب”عيالنا” و راضيين بالمركز الأخير 🇶🇦 — محمد سعدون الكواري (@Ms3don) October 6, 2016

@Ms3don والله انك صادق رساله الى كل من يطالب بتجنيس اللاعبين للعب مع المنتخب — رايق #الهلال (@saqr_rasheedi) October 6, 2016