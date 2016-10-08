تغريدة مذيع قطري تشعل صراعاً على تويتر بين جماهير الهلال والأهلي حول تجنيس “السومة”

صحيفة المرصد: أشعلت تغريدة مذيع قناة “بي إن سبورت”، محمد سعدون الكواري، عن تجنيس اللاعبين في المنتخب القطري لكرة القدم، صراعا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين جماهير الهلال السعودي وجماهير أهلي جدة.
وكتب الكواري في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “عشرات المجنسين والملايين والنتيجة = صفر يعطيكم العافية على الاجتهاد، خلونا نكمّل التصفيات بـ”عيالنا” وراضين بالمركز الأخير”.
وقال حساب سعودي تحت اسم “رايق #الهلال”: “والله انك صادق رساله الى كل من يطالب بتجنيس اللاعبين للعب مع المنتخب”.
وقال حساب آخر مؤيد لنادي الهلال تحت اسم “ماستر #لندن”: “رساله لكل واحد يطالب بتجنيس السومة”.
و ردّت جماهير الأهلي بتغريدات تمجد في السومة وأن تجنيسه مطلب جماهيري، بينما ردّ آخرون على جماهير الهلال بردود مثل: “السومه رافع ظغطك ههههه سمعني صياحك ي طاقيه”.
وقال آخر مؤيد لنادي الأهلي ردا على تغريدات جماهير الهلال: “اعذروه يخوان خايف السومه يمحي ارقام سامي”.
عشرات المجنسين و الملايين و النتيجة = صفر
يعطيكم العافية على الاجتهاد
خلونا نكمّل التصفيات ب”عيالنا” و راضيين بالمركز الأخير 🇶🇦
— محمد سعدون الكواري (@Ms3don) October 6, 2016
@Ms3don والله انك صادق رساله الى كل من يطالب بتجنيس اللاعبين للعب مع المنتخب
— رايق #الهلال (@saqr_rasheedi) October 6, 2016
@Ms3don
رساله لكل واحد يطالب بتجنيس السومة
— ماستر #لندن (@Masterk101) October 6, 2016
تعليقات ( 20 )
عصاميالتجنيس يكون لمن يضيف شيئا مفيدا طول حياته للوطن.. اما اللاعب فعمرة لا يتعدى 10 سنوات كحد نهائي وبعد ينتهي.
عدد التعليقات:5426
بسمه16// عمر السومة لاعب صغير جدة كان سجل بالاسيوية بما انه مهاجم علشان يصير اشهر من رأس عبدالله الزوري الظهير الايسر في الاسيوية😂 ...🙃لااااا للتعصب 👌🏻
البشري الجنوبيلا للتجنيس اذا ابنا بلدك مارفعو راسك لا تتوقع احد يرفع راسك الجنسيه يعني يستغني عنك وعن اعبك ويسير ياعب بالفلوس لاللتجنيس والجنسيه ليست بهذا الرخص
لا للتعصبعمر السومه لاعب اهلي جدة اشهر من الهلال السعودي برمته اقليميا وعالميا
الحقبانيعلم ا تمن عدم تجنس أي مخلوق الانه في شي اسمه امن وهذه سوريه او غير سوف يلعب موقت ثم يخرب علم
لا للتعصباهلي جدة مسيطر سيطرة كاملة على الهلال ( السعودي )
شيهانة💤💧لي ضلوعٍ غير (حُبـك) ما ملاها ,. ولي شعورٍ يستحي من زود طيّبك § دامني لك (وأنت لي روح ومداها ) ,, عن جميع الناس قلبي❤️#مكتفي_بك !
الشاعرأولاً : تجنيس السومة من عدمه يعود للسلطات العليا في الدولة وهي المعنية بهذا الشأن دون سواها، ثانياً : الخبر يقول الهلال السعودي وأهلي جده.****
والله ما شفت اسخفمن قناة ام بي سي اكشن قبل شوي تتكلم عن ابو سن بكلام غير مقبول ،، المشكلة هذي القناة ***قناة اجل ويش يقولون عن برنامج اكشن يا عيال ؟
مفقودلمن لا يعلم, الهلال سبق وان جنس******
ظامي اليلمبزره بلا حدود.
ظامي اليلمبزره بلا حدود.
الهلال لم يجنس لاعبا واحدا والاهلي سبعةوهنا وجه الفرق فالأهلاويون إعتادوا التجنيس بدون ذكر اسامي لكن لنسمع منهم لاعب هلالي واحد تم تجنيسه اثناء لعبه للهلال. كرة القدم لم تعد المبرر للتجنيس.
عدد التعليقات:5426
بسمهكلامه صحيح بعيد عن الهلال والاهلي معليييش حتى الكورة تجنيس مايكفينا ماكلين البلد رايح جاي ..واذا السومه عاجب الاهلاويه وشايفينه ايقونتهم احنااا مالنا✋🏻
يالطيفيناس انتم من يحطم الكوادر السعوديه ٣٠مليون مواطن لم تجدو من هم كفائات حتى تهرولون وراتجنيس من تجاوز عمرة ٣٠
يالطيفطيب لو انتهىت لبافته هل تسحب ااجنسيه ولا تبقى معه ونصير نعاني كما عانيننا من هم قبله هل ابناء ااوطن ليس فيهم فايدة هل اصبحو يطلبون اللسعودة بالنوادي
معليش لا احد يزعلالسومه لو فيه خير كان راح يوقف مع رجال حلب الأبطال ، لكن ويش نسوي ؟؟!!
حفراويفديت قطر وأهلها الكرام وشيوخها شيوخ العرب والفخر والعز
أقول انتو ويش وضعكمحاشرين الهلال في كل كبيره وصغيره ، وبعدين الحركات هذا ما تمشي علينا ، كلمة نجنس السومه أو غيره مرفوض من الشعب ، اجنس السومه ليش ، ما فيه مواطنين ؟؟؟