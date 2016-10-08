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تغريدة مذيع قطري تشعل صراعاً على تويتر بين جماهير الهلال والأهلي حول تجنيس “السومة”

8 أكتوبر, 2016 , 17:56 م
تغريدة مذيع قطري تشعل صراعاً على تويتر بين جماهير الهلال والأهلي حول تجنيس “السومة”
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صحيفة المرصد: أشعلت تغريدة مذيع قناة “بي إن سبورت”، محمد سعدون الكواري، عن تجنيس اللاعبين في المنتخب القطري لكرة القدم، صراعا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين جماهير الهلال السعودي وجماهير أهلي جدة.

وكتب الكواري في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “عشرات المجنسين والملايين والنتيجة = صفر ‏يعطيكم العافية على الاجتهاد، خلونا نكمّل التصفيات بـ”عيالنا” وراضين بالمركز الأخير”.

وقال حساب سعودي تحت اسم “رايق #الهلال”: “والله انك صادق رساله الى كل من يطالب بتجنيس اللاعبين للعب مع المنتخب”.

وقال حساب آخر مؤيد لنادي الهلال تحت اسم “ماستر #لندن”: “رساله لكل واحد يطالب بتجنيس السومة”.

و ردّت جماهير الأهلي بتغريدات تمجد في السومة وأن تجنيسه مطلب جماهيري، بينما ردّ آخرون على جماهير الهلال بردود مثل: “السومه رافع ظغطك ههههه سمعني صياحك ي طاقيه”.

وقال آخر مؤيد لنادي الأهلي ردا على تغريدات جماهير الهلال: “اعذروه يخوان خايف السومه يمحي ارقام سامي”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    عصامي

    التجنيس يكون لمن يضيف شيئا مفيدا طول حياته للوطن.. اما اللاعب فعمرة لا يتعدى 10 سنوات كحد نهائي وبعد ينتهي.
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  2. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:5426

    بسمه

    16// عمر السومة لاعب صغير جدة كان سجل بالاسيوية بما انه مهاجم علشان يصير اشهر من رأس عبدالله الزوري الظهير الايسر في الاسيوية😂 ...🙃لااااا للتعصب 👌🏻
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  3. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    البشري الجنوبي

    لا للتجنيس اذا ابنا بلدك مارفعو راسك لا تتوقع احد يرفع راسك الجنسيه يعني يستغني عنك وعن اعبك ويسير ياعب بالفلوس لاللتجنيس والجنسيه ليست بهذا الرخص
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  4. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    تعليق لا لتعصب من انت عشان تقيم الاندية انت ***في عالم الكورة من هو السومه عشان تقارنة في سامي السومه فاول امام المرمى اوضربة جزاء غير كذا ماعن
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  5. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    لا للتعصب

    عمر السومه لاعب اهلي جدة اشهر من الهلال السعودي برمته اقليميا وعالميا
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  6. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    الحقباني

    علم ا تمن عدم تجنس أي مخلوق الانه في شي اسمه امن وهذه سوريه او غير سوف يلعب موقت ثم يخرب علم
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  7. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    لا للتعصب

    اهلي جدة مسيطر سيطرة كاملة على الهلال ( السعودي )
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  8. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    شيهانة💤💧

    لي ضلوعٍ غير (حُبـك) ما ملاها ,. ولي شعورٍ يستحي من زود طيّبك § دامني لك (وأنت لي روح ومداها ) ,, عن جميع الناس قلبي❤️#مكتفي_بك !
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  9. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    الشاعر

    أولاً : تجنيس السومة من عدمه يعود للسلطات العليا في الدولة وهي المعنية بهذا الشأن دون سواها، ثانياً : الخبر يقول الهلال السعودي وأهلي جده.****
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  10. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    والله ما شفت اسخف

    من قناة ام بي سي اكشن قبل شوي تتكلم عن ابو سن بكلام غير مقبول ،، المشكلة هذي القناة ***قناة اجل ويش يقولون عن برنامج اكشن يا عيال ؟
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  11. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    مفقود

    لمن لا يعلم, الهلال سبق وان جنس******
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  12. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    ظامي اليل

    مبزره بلا حدود.
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  13. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    ظامي اليل

    مبزره بلا حدود.
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  14. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    الهلال لم يجنس لاعبا واحدا والاهلي سبعة

    وهنا وجه الفرق فالأهلاويون إعتادوا التجنيس بدون ذكر اسامي لكن لنسمع منهم لاعب هلالي واحد تم تجنيسه اثناء لعبه للهلال. كرة القدم لم تعد المبرر للتجنيس.
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  15. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:5426

    بسمه

    كلامه صحيح بعيد عن الهلال والاهلي معليييش حتى الكورة تجنيس مايكفينا ماكلين البلد رايح جاي ..واذا السومه عاجب الاهلاويه وشايفينه ايقونتهم احنااا مالنا✋🏻
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  16. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    يالطيف

    يناس انتم من يحطم الكوادر السعوديه ٣٠مليون مواطن لم تجدو من هم كفائات حتى تهرولون وراتجنيس من تجاوز عمرة ٣٠
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  17. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    يالطيف

    طيب لو انتهىت لبافته هل تسحب ااجنسيه ولا تبقى معه ونصير نعاني كما عانيننا من هم قبله هل ابناء ااوطن ليس فيهم فايدة هل اصبحو يطلبون اللسعودة بالنوادي
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  18. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    معليش لا احد يزعل

    السومه لو فيه خير كان راح يوقف مع رجال حلب الأبطال ، لكن ويش نسوي ؟؟!!
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  19. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    حفراوي

    فديت قطر وأهلها الكرام وشيوخها شيوخ العرب والفخر والعز
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  20. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    أقول انتو ويش وضعكم

    حاشرين الهلال في كل كبيره وصغيره ، وبعدين الحركات هذا ما تمشي علينا ، كلمة نجنس السومه أو غيره مرفوض من الشعب ، اجنس السومه ليش ، ما فيه مواطنين ؟؟؟
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