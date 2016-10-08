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وزير التعليم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «التدريب التقني»

8 أكتوبر, 2016 , 17:59 م
وزير التعليم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «التدريب التقني»
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صحيفة المرصد: اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك بربط رئيس مجلس إدراتها بوزير التعليم.

ووفقا لصحيفة الرياض تضمن القرار “تعميم” و تلقته عدد من الجهات ذات العلاقة بان يقوم وزير التعليم باستكمال تفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل, وان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق بما تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بمراجعة الانظمة والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بذلك واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة، الجدير بالذكر أن المؤسسة في تنظيمها السابق يراس مجلس ادارتها وزير العمل.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    شيهانة💤💧

    حتى المساء يكون في طلتك غير § الله زرع بك روح وشعور وآحساس ..لا قلت أنت😘بس مسيت بالخير § يعني مسااائي خير من بين هالناس🍃🌷
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  2. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    شيهانة💤💧

    آآررررحب ي وزيرنا وحـيّ هالطلـة🌹
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  3. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    سعد

    مخالف للنشر
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  4. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    كبير المدققين

    تعليم كاليابان وكوريا وغير ذلك لا جدوى منه
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  5. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    يالطيف

    مخالف للنشر
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  6. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    عبادي

    كويس ***
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  7. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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