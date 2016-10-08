وزير التعليم رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «التدريب التقني»

صحيفة المرصد: اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك بربط رئيس مجلس إدراتها بوزير التعليم.

ووفقا لصحيفة الرياض تضمن القرار “تعميم” و تلقته عدد من الجهات ذات العلاقة بان يقوم وزير التعليم باستكمال تفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل, وان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق بما تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بمراجعة الانظمة والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بذلك واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة، الجدير بالذكر أن المؤسسة في تنظيمها السابق يراس مجلس ادارتها وزير العمل.