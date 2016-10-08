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بالصور : المرصد تحقق إنجازاً وتحصد المركز الثاني متقدمةً على جميع الصحف الورقية و الإلكترونية

8 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
بالصور : المرصد تحقق إنجازاً وتحصد المركز الثاني متقدمةً على جميع الصحف الورقية و الإلكترونية
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صحيفة المرصد: حقق موقع صحيفة المرصد إنجازا كبيرا بتفوقه على كافة المواقع الإلكترونية للصحف السعودية محققا المركز الثاني في الترتيب العام للمواقع الإخبارية العامة، وهو أفضل مركز تحققه “المرصد” على مدار تاريخها.

وبحسب موقع “Alexa.com” أو “أليكسا” وهو الموقع المتخصص في قياس نسب المشاهدات على المواقع الإلكترونية على مستوى العالم، فإن صحيفة المرصد أتت في المركز الثاني على مستوى الصحف السعودية بعد موقع “سبق”.

وجاءت صحيفة المرصد في المركز 41 على مستوى المواقع الأكثر زيارة في المملكة، حيث أتت في المقدمة مواقع التواصل الاجتماعي مثل “جوجل” و”يوتيوب” و”تويتر” “وفيسبوك” و”ياهو” ثم المواقع التابعة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.

وتأتي اهمية هذا التصنيف في أنه يساعد على استقطاب الشركات التي تريد تحديد الموقع الأكثر مشاهدة للإعلان فيه.

وإذ تنتهز صحيفة المرصد هذه المناسبة لتوجه الشكر لمتابعيها ورواد الموقع الذين لولاهم لما تحقق هذا الإنجاز، وتَعِد صحيفة المرصد متابعيها بالاستمرار في الريادة دائما من أجلهم.

وإليكم صور من موقع أليكسا تظهر مستوى التصنيف للمواقع والصحف:

موقع “سبق”
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صحيفة “المرصد”
14cfe1b5fb6dee5cb9c177adc44f737af7176d74bb20e6c7f7pimgpsh_fullsize_distr

موقع “العربية.نت”
665444412222202000022555522

جريدة “الرياض”

موقع “تواصل”

موقع “الوئام”
974d12953138dec1112d574c6e853f98a286d1a8b4ff1f0586pimgpsh_fullsize_distr

موقع “صدى”
6aee342770f2d76ee9cbb1d9b4c30790a20f52a752abfaeb31pimgpsh_fullsize_distr

موقع “عاجل”
ajel552

موقع “المواطن”
almwaten52

موقع جريدة “عكاظ”
okaz20

موقع جريدة “المدينة”
almadina

موقع جريدة “الاقتصادية”
aleq65

موقع جريدة “الجزيرة”
aljazzera26

موقع جريدة “الحياة”
alhayat202

موقع جريدة “مكة”
makkah53

موقع جريدة “الشرق”
alsharq65



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 54
    8 أكتوبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:14217

    عمر السميري

    مبروووك لصحيفتنا والى الامام دوما
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  2. 53
    8 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    شيهانة💤💧

    يلوموووني حبيبـــــي فيّــــك ؛ صراحة قمــــــة الروووووعة!
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  3. 52
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    شيهانة💤💧

    هذا الإنجاز التاريخي يستحق الغزل دقيقة بس أشوف الأبيات المناسبة لهذه المناسبة السعيدة😊
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  4. 51
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    بقايا مشاعر

    المرصد اصبحت جزء لايتجزا من حياتنا ...على مدار الساعه فهي تجمع خلاصة الاخبار المهمه الف مبروك المرصد والى الامام ..
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  5. 50
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    والرخمة تقول والبعض ماله إلا يومين أحلى من اللي يحب ***ومتواجد 3 سنين اذا كان صدق 3 س المحبة تقية لكي تكتب ما تشاء
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  6. 49
    8 أكتوبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:5419

    المنتصر بالله

    كلمات محمد أداء المنشد عبدالله الطواري ودعتك الله على اليوتيوب خلاص ماني بلك لا تلتفت صوبي ودعتك الله والتوبه هي التوبه إلى 🔒🔓🔏🔐👺
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  7. 48
    8 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    ✏الشحذه ماتصلح 🎁
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  8. 47
    8 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    اتي 8

    بالتوفيق للمرصد والى الامام ونبارك لانفسنا متابيعين المرصد واخبارها اول باول المرصد يحترم جميع متابعيه وقراءه
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  9. 46
    8 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    خذني يقايا جروووح

    يستاهلون المزيد.. أفضل صحيفة الكترونية.. أتمنى لهم التوفيق والنجاح.
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  10. 45
    8 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    شيهانة💤💧

    أبسط تعريف لهذه "الجميــــلة" أنها ( ساااااحرة ) وتفوقها ع الصحف يؤكد كلامي لافرق بين المركز الأول والمركز الثاني وأنا أعتبرها الأول مكرر🌷🍃
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  11. 44
    8 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    يمدح نفسه قلم إيران أبو الخنابق مايتواجد إلا لأجل الجائزة ي***
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  12. 43
    8 أكتوبر, 2016 , 20:47 م
    عدد التعليقات:5419

    المنتصر بالله

    دام عهود ماطل علانا المرصد مظلمه علم علم علم 👺
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  13. 42
    8 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    رحمه

    3سنوات وانا في المرصد والبعض صار له يومين يتغنى ويستهبل
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  14. 41
    8 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    رحمه

    👏👏👏👏👏👏👏 الى الامام يا المرصد
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  15. 40
    8 أكتوبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:5419

    المنتصر بالله

    خلاص ماني بلك لا تلتفت صوبي ودعتك الله والتوبه هي التوبه كنت أقرب من زراري على ثوبي لكني ايديني على لاماك محجوبه والله إني أحبك وأنت محبوبي على اليوتي
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  16. 39
    8 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    شيهانة💤💧

    ف السنة عيدين وهذا الثالث { 💐آلُـِـِِـِِِـِِـِـمـْـْْـْرصُـ,ـڊ 💐}
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  17. 38
    8 أكتوبر, 2016 , 20:41 م
    عدد التعليقات:5431

    بسمه

    الف الف مبروك من تميز لآخر مرصدنا..بالتوفيق يارب لك ولمتابعيك ❤️
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 37
    8 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    صلاح محمد

    من أفضل المواقع التي لايمكن يبدأ يومي الا بزيارة المرصد فعلا منوع وأخبار حديثة شكرا من الاعماق فريق المرصد الى الافضل دوما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 36
    8 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    زمان الصمت

    تستاهل المرصد والمفروض تكون هي اﻷولى ويجب على المرصد تكريم نجمها الجندي المجهول قلم الحقيقه . قاهر خفافيش الظلام ومحرق قلوبهم .
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  20. 35
    8 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    كبير المدققين

    نريد أن نتقاسم الكعكه مع المرصد نحن كقراء ( أين كعكتنا ياحبيبتنا المرصد )
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 34
    8 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    اخو صيته

    تستاهل المراكز الاوله
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  22. 33
    8 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    الزهراني

    الف الف مبرووووك نتمنى اعطاء المتابع حرية التنسيق للنص مثلاً شعر او انزل سطر وكذلك زيادة عدد الحروف الى ٣٠٠
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 32
    8 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    شيهانة💤💧

    أبي أقولك "كلمتين" وبـ إختصار شديــد** إن كان للزين ديرة فــ أنتي العاصـمـة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    الحقباني

    علم شكر شكر يستا ذي ان تتعلم منك علم المنتصر بالله الاخ العزيز الحقباني هو شمعة المرصد وحلاها ونحون نتابع تعليقه المبدع والجميل علم علم علم علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    ايمن

    بكل صراحه مايميز المرصد انها جريده الكترونيه ذكيه وجذابه في عناوينها ومتابعتها للحدث وماورائه 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😡😡□■ خروج نهائي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  27. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    ابو ناهض

    هل سبق هي سباق الهجن ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 20:32 م
    عدد التعليقات:135

    فاااااهم

    مبرووووك يالمرصد >>>> تستاهلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    شيهانة💤💧

    لاقالوا الناس حلــوة قولي إيش الجديــد؟ ** لاتفرحي ( قولي أدري ) روسكم ســالمـة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 20:32 م
    عدد التعليقات:2023

    توووووونسية

    ياريت فعلا يالمرصد تلبي طلبنا وتزيدو عدد الحروف من 300 حرف إلى 400 حرف وشكرا سلفا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  31. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    ابو ناهض

    اول مره اسمع بي سبق
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  32. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    شيهانة💤💧

    "غصب" على الوصف لا جا صوب وصفك يبيد **وأنا الصراحة أعــذره ماني بــ لايـمه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 20:29 م
    عدد التعليقات:5419

    المنتصر بالله

    الاخ العزيز الحقباني هو شمعة المرصد وحلاها ونحون نتابع تعليقه المبدع والجميل علم علم علم علم علم علم
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  34. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    تحيه من القلب

    تستاهل المرصد المركز الاول لانها من الصحف المنوعة والمحترمة والمحافظة حيث ان صحيفة المرصد تحذف الألفاظ الخادشة ولا ترضى بعرض الصور الخادشة الى الامام👏🏼
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  35. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 20:27 م
    عدد التعليقات:119

    شقردي بطران

    مبروك المرصد ولكل القائمين عليها الف مبروك تستاهل المرصد المزيد من النجاح الى الامام وأتمنى تعطينا المرصد زيادة في عدد الاحرف للاعضاء والتعديل الفوري
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  36. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    شيهانة💤💧

    ع طاري الجمال ي جميــــلة يقول الشـــــاعر:
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  37. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:2023

    توووووونسية

    المرصد قيمت على أساس صحيفة عربية وهذا المهم حتى لا يتطاول البعض ويقول شدخلك في صحيفتنا مرة أخرى الف مبروك يا المرصد أما سبق عمري ما دخلتها يكفي المرصد
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  38. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
    عدد التعليقات:5419

    المنتصر بالله

    الفضل يرجع إلى ذكاء وحنكه من شيهانه
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  39. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    ريما Rima

    المفروض انت يا✏تروح لصحافة ***
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  40. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    الحقباني

    علم ان تابعه صحيفة المرصد عن طريق فيس بوك وكذلك توتير وشارك تستهل صحفية محترام بس هل تعرف ان قديم ويرث ابنه هذه صحيفة محترام علم
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  41. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 20:23 م
    عدد التعليقات:5419

    المنتصر بالله

    لولا أسمي انا والقروب وأعوانهم لما وصلت المرصد رقم 2 وأن شاء الله سوف أبذل جهود ونأخذ المركز الأول 👺
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  42. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    لا للتعصب

    الف الف الف مبروك لصحيفة الشعب الاولى صحيفة المرصد المحايده والمتألقة
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  43. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الف مبروك ياصحيفة المرصد 🌻اما انا احط المرصد 1 □وسبق 2□ 🎂🎈🎁🎉💕💃
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  44. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    جاسر يوسف الضويحي

    المفروض المرصد المركز للاول .. من خلال متابعتي اجد انها دائماً سباقة للاخبار والمنوعات قبل الصحف الاخرى . عموماً عقبال الاول قريباً
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 20:20 م
    عدد التعليقات:2023

    توووووونسية

    الف مبروك لصحيفتنا المميزة نعم مميزة كيف لا وانا وغيري من الأقلام المميزة اختاروها لتكون منفسنا لما نريد التعبير عنه في ما يخص واقعنا الحاظر والقادم
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  46. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    مفروض المرصد بالمركز الاول لان صاحبة المركز الاول ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    ألف مبروك لصحيفة المرصد هذا الانجاز الذي ليس غريبآ عليها وهي رائدة الصحف السعودية الالكترونية.ولايسعنا الا أن نهنىء رئيس تحريرها وكل العاملين بها.
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  48. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    ابو نوره

    يعني سبق هي الأولي غريبه. وش فيها سبق تكون الأولي. والله طلم. وعدم أنصاف
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  49. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    عادل

    مبروك لصحيفة المرصد ولكل القائمين عليها الف مبروك تستاهل المرصد المزيد من النجاح والتقدم الى الامام مرصدنا الجميلة
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  50. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    شيهانة💤💧

    ويش الجديد؟ من يومها والجميـــــــلة 🌹"ملكة جمال"🌹 الصُحـف.
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  51. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    ابو نوره

    والله. تستاهلون. أنتم الأفضل الخفيفه وإتمني الاستمرار.
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  52. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    شجاع

    *** المرصد حقيقتا لاتقارن فهي عندي تأتي في المركز الاول بلامنازع المرصد والكل بعدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    متابع عن بعد

    تستاهل صحيفة المرصد . وإلى الأمام ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    العويد

    تستاهل المرصد كل خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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