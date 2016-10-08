بالصور : المرصد تحقق إنجازاً وتحصد المركز الثاني متقدمةً على جميع الصحف الورقية و الإلكترونية

صحيفة المرصد: حقق موقع صحيفة المرصد إنجازا كبيرا بتفوقه على كافة المواقع الإلكترونية للصحف السعودية محققا المركز الثاني في الترتيب العام للمواقع الإخبارية العامة، وهو أفضل مركز تحققه “المرصد” على مدار تاريخها.

وبحسب موقع “Alexa.com” أو “أليكسا” وهو الموقع المتخصص في قياس نسب المشاهدات على المواقع الإلكترونية على مستوى العالم، فإن صحيفة المرصد أتت في المركز الثاني على مستوى الصحف السعودية بعد موقع “سبق”.

وجاءت صحيفة المرصد في المركز 41 على مستوى المواقع الأكثر زيارة في المملكة، حيث أتت في المقدمة مواقع التواصل الاجتماعي مثل “جوجل” و”يوتيوب” و”تويتر” “وفيسبوك” و”ياهو” ثم المواقع التابعة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.

وتأتي اهمية هذا التصنيف في أنه يساعد على استقطاب الشركات التي تريد تحديد الموقع الأكثر مشاهدة للإعلان فيه.

وإذ تنتهز صحيفة المرصد هذه المناسبة لتوجه الشكر لمتابعيها ورواد الموقع الذين لولاهم لما تحقق هذا الإنجاز، وتَعِد صحيفة المرصد متابعيها بالاستمرار في الريادة دائما من أجلهم.

وإليكم صور من موقع أليكسا تظهر مستوى التصنيف للمواقع والصحف:

موقع “سبق”



صحيفة “المرصد”



موقع “العربية.نت”



جريدة “الرياض”



موقع “تواصل”



موقع “الوئام”



موقع “صدى”



موقع “عاجل”



موقع “المواطن”



موقع جريدة “عكاظ”



موقع جريدة “المدينة”



موقع جريدة “الاقتصادية”



موقع جريدة “الجزيرة”



موقع جريدة “الحياة”



موقع جريدة “مكة”



موقع جريدة “الشرق”

