بالصور : المرصد تحقق إنجازاً وتحصد المركز الثاني متقدمةً على جميع الصحف الورقية و الإلكترونية

صحيفة المرصد: حقق موقع صحيفة المرصد إنجازا كبيرا بتفوقه على كافة المواقع الإلكترونية للصحف السعودية محققا المركز الثاني في الترتيب العام للمواقع الإخبارية العامة، وهو أفضل مركز تحققه “المرصد” على مدار تاريخها.
وبحسب موقع “Alexa.com” أو “أليكسا” وهو الموقع المتخصص في قياس نسب المشاهدات على المواقع الإلكترونية على مستوى العالم، فإن صحيفة المرصد أتت في المركز الثاني على مستوى الصحف السعودية بعد موقع “سبق”.
وجاءت صحيفة المرصد في المركز 41 على مستوى المواقع الأكثر زيارة في المملكة، حيث أتت في المقدمة مواقع التواصل الاجتماعي مثل “جوجل” و”يوتيوب” و”تويتر” “وفيسبوك” و”ياهو” ثم المواقع التابعة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.
وتأتي اهمية هذا التصنيف في أنه يساعد على استقطاب الشركات التي تريد تحديد الموقع الأكثر مشاهدة للإعلان فيه.
وإذ تنتهز صحيفة المرصد هذه المناسبة لتوجه الشكر لمتابعيها ورواد الموقع الذين لولاهم لما تحقق هذا الإنجاز، وتَعِد صحيفة المرصد متابعيها بالاستمرار في الريادة دائما من أجلهم.
وإليكم صور من موقع أليكسا تظهر مستوى التصنيف للمواقع والصحف:
موقع “سبق”
صحيفة “المرصد”
موقع “العربية.نت”
جريدة “الرياض”
موقع “تواصل”
موقع “الوئام”
موقع “صدى”
موقع “عاجل”
موقع “المواطن”
موقع جريدة “عكاظ”
موقع جريدة “المدينة”
موقع جريدة “الاقتصادية”
موقع جريدة “الجزيرة”
موقع جريدة “الحياة”
موقع جريدة “مكة”
موقع جريدة “الشرق”
تعليقات ( 54 )
عدد التعليقات:14217
عمر السميريمبروووك لصحيفتنا والى الامام دوما
شيهانة💤💧يلوموووني حبيبـــــي فيّــــك ؛ صراحة قمــــــة الروووووعة!
شيهانة💤💧هذا الإنجاز التاريخي يستحق الغزل دقيقة بس أشوف الأبيات المناسبة لهذه المناسبة السعيدة😊
بقايا مشاعرالمرصد اصبحت جزء لايتجزا من حياتنا ...على مدار الساعه فهي تجمع خلاصة الاخبار المهمه الف مبروك المرصد والى الامام ..
عدد التعليقات:5419
المنتصر باللهكلمات محمد أداء المنشد عبدالله الطواري ودعتك الله على اليوتيوب خلاص ماني بلك لا تلتفت صوبي ودعتك الله والتوبه هي التوبه إلى 🔒🔓🔏🔐👺
اتي 8بالتوفيق للمرصد والى الامام ونبارك لانفسنا متابيعين المرصد واخبارها اول باول المرصد يحترم جميع متابعيه وقراءه
خذني يقايا جروووحيستاهلون المزيد.. أفضل صحيفة الكترونية.. أتمنى لهم التوفيق والنجاح.
شيهانة💤💧أبسط تعريف لهذه "الجميــــلة" أنها ( ساااااحرة ) وتفوقها ع الصحف يؤكد كلامي لافرق بين المركز الأول والمركز الثاني وأنا أعتبرها الأول مكرر🌷🍃
عدد التعليقات:5419
المنتصر باللهدام عهود ماطل علانا المرصد مظلمه علم علم علم 👺
رحمه3سنوات وانا في المرصد والبعض صار له يومين يتغنى ويستهبل
رحمه👏👏👏👏👏👏👏 الى الامام يا المرصد
عدد التعليقات:5419
المنتصر باللهخلاص ماني بلك لا تلتفت صوبي ودعتك الله والتوبه هي التوبه كنت أقرب من زراري على ثوبي لكني ايديني على لاماك محجوبه والله إني أحبك وأنت محبوبي على اليوتي
شيهانة💤💧ف السنة عيدين وهذا الثالث { 💐آلُـِـِِـِِِـِِـِـمـْـْْـْرصُـ,ـڊ 💐}
عدد التعليقات:5431
بسمهالف الف مبروك من تميز لآخر مرصدنا..بالتوفيق يارب لك ولمتابعيك ❤️
صلاح محمدمن أفضل المواقع التي لايمكن يبدأ يومي الا بزيارة المرصد فعلا منوع وأخبار حديثة شكرا من الاعماق فريق المرصد الى الافضل دوما
زمان الصمتتستاهل المرصد والمفروض تكون هي اﻷولى ويجب على المرصد تكريم نجمها الجندي المجهول قلم الحقيقه . قاهر خفافيش الظلام ومحرق قلوبهم .
كبير المدققيننريد أن نتقاسم الكعكه مع المرصد نحن كقراء ( أين كعكتنا ياحبيبتنا المرصد )
اخو صيتهتستاهل المراكز الاوله
الزهرانيالف الف مبرووووك نتمنى اعطاء المتابع حرية التنسيق للنص مثلاً شعر او انزل سطر وكذلك زيادة عدد الحروف الى ٣٠٠
شيهانة💤💧أبي أقولك "كلمتين" وبـ إختصار شديــد** إن كان للزين ديرة فــ أنتي العاصـمـة!
الحقبانيعلم شكر شكر يستا ذي ان تتعلم منك علم المنتصر بالله الاخ العزيز الحقباني هو شمعة المرصد وحلاها ونحون نتابع تعليقه المبدع والجميل علم علم علم علم
ايمنبكل صراحه مايميز المرصد انها جريده الكترونيه ذكيه وجذابه في عناوينها ومتابعتها للحدث وماورائه 👍
↩🌟ريما Rima 🌟↩😡😡□■ خروج نهائي
ابو ناهضهل سبق هي سباق الهجن ؟
عدد التعليقات:135
فاااااهممبرووووك يالمرصد >>>> تستاهلين
شيهانة💤💧لاقالوا الناس حلــوة قولي إيش الجديــد؟ ** لاتفرحي ( قولي أدري ) روسكم ســالمـة!
عدد التعليقات:2023
توووووونسيةياريت فعلا يالمرصد تلبي طلبنا وتزيدو عدد الحروف من 300 حرف إلى 400 حرف وشكرا سلفا
ابو ناهضاول مره اسمع بي سبق
شيهانة💤💧"غصب" على الوصف لا جا صوب وصفك يبيد **وأنا الصراحة أعــذره ماني بــ لايـمه!
عدد التعليقات:5419
المنتصر باللهالاخ العزيز الحقباني هو شمعة المرصد وحلاها ونحون نتابع تعليقه المبدع والجميل علم علم علم علم علم علم
تحيه من القلبتستاهل المرصد المركز الاول لانها من الصحف المنوعة والمحترمة والمحافظة حيث ان صحيفة المرصد تحذف الألفاظ الخادشة ولا ترضى بعرض الصور الخادشة الى الامام👏🏼
عدد التعليقات:119
شقردي بطرانمبروك المرصد ولكل القائمين عليها الف مبروك تستاهل المرصد المزيد من النجاح الى الامام وأتمنى تعطينا المرصد زيادة في عدد الاحرف للاعضاء والتعديل الفوري
شيهانة💤💧ع طاري الجمال ي جميــــلة يقول الشـــــاعر:
عدد التعليقات:2023
توووووونسيةالمرصد قيمت على أساس صحيفة عربية وهذا المهم حتى لا يتطاول البعض ويقول شدخلك في صحيفتنا مرة أخرى الف مبروك يا المرصد أما سبق عمري ما دخلتها يكفي المرصد
عدد التعليقات:5419
المنتصر باللهالفضل يرجع إلى ذكاء وحنكه من شيهانه
ريما Rimaالمفروض انت يا✏تروح لصحافة ***
الحقبانيعلم ان تابعه صحيفة المرصد عن طريق فيس بوك وكذلك توتير وشارك تستهل صحفية محترام بس هل تعرف ان قديم ويرث ابنه هذه صحيفة محترام علم
عدد التعليقات:5419
المنتصر باللهلولا أسمي انا والقروب وأعوانهم لما وصلت المرصد رقم 2 وأن شاء الله سوف أبذل جهود ونأخذ المركز الأول 👺
لا للتعصبالف الف الف مبروك لصحيفة الشعب الاولى صحيفة المرصد المحايده والمتألقة
↩🌟ريما Rima 🌟↩الف مبروك ياصحيفة المرصد 🌻اما انا احط المرصد 1 □وسبق 2□ 🎂🎈🎁🎉💕💃
جاسر يوسف الضويحيالمفروض المرصد المركز للاول .. من خلال متابعتي اجد انها دائماً سباقة للاخبار والمنوعات قبل الصحف الاخرى . عموماً عقبال الاول قريباً
عدد التعليقات:2023
توووووونسيةالف مبروك لصحيفتنا المميزة نعم مميزة كيف لا وانا وغيري من الأقلام المميزة اختاروها لتكون منفسنا لما نريد التعبير عنه في ما يخص واقعنا الحاظر والقادم
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهألف مبروك لصحيفة المرصد هذا الانجاز الذي ليس غريبآ عليها وهي رائدة الصحف السعودية الالكترونية.ولايسعنا الا أن نهنىء رئيس تحريرها وكل العاملين بها.
ابو نورهيعني سبق هي الأولي غريبه. وش فيها سبق تكون الأولي. والله طلم. وعدم أنصاف
عادلمبروك لصحيفة المرصد ولكل القائمين عليها الف مبروك تستاهل المرصد المزيد من النجاح والتقدم الى الامام مرصدنا الجميلة
شيهانة💤💧ويش الجديد؟ من يومها والجميـــــــلة 🌹"ملكة جمال"🌹 الصُحـف.
ابو نورهوالله. تستاهلون. أنتم الأفضل الخفيفه وإتمني الاستمرار.
شجاع*** المرصد حقيقتا لاتقارن فهي عندي تأتي في المركز الاول بلامنازع المرصد والكل بعدها
متابع عن بعدتستاهل صحيفة المرصد . وإلى الأمام ..
العويدتستاهل المرصد كل خير