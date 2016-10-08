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سفارة المملكة في كوريا تكشف تفاصيل جديدة عن الفتاتين الهاربتين

8 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
سفارة المملكة في كوريا تكشف تفاصيل جديدة عن الفتاتين الهاربتين
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صحيفة المرصد:أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية دخول إحدى الفتاتين لكوريا فيما زال العمل جاريا على تحديد مكان تواجدها.

وذكر السفير حسبما نقلت “الإخبارية” اليوم السبت “تأكدنا من دخول إحدى الفتاتين لكوريا.. ونعمل على تحديد مكان تواجدها، ولم تصلنا معلومات مؤكدة عن ما إذا كان هناك فتاة أخرى هاربة.. وجاري التحقق مع جهات الاختصاص”.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    ابو صبا

    الحمدالله عاى نعمت الاسلام الله يكون بعون اهلهم
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  2. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    ريناد

    حتى الممثلين والمغنيين الكوريين يمدحو بالسعوديات وبجمالهم شوفو مقاطعهم باليوتيوب مالومهم شافو لسان الكوريين ينقط عسل ويحترم المرأة راحت له طايرة ههههه
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  3. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    MOTHOR

    بركات تهميش دور المحرم في حياة المرأة ، وجعل كل من هب ودب ،ونقص فقهه ، وعقله ، يخوض فيه...
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  4. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    شايم

    قلعت ودران لاخير يرجاء منهن
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  5. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:5431

    بسمه

    مساكين اهاليهم الله يعينهم وبسسس💔
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  6. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    رايح فيها

    ابحث عنها في السفارات الاوربيه ربما كان لها اصدقاء في العمل من الجنسيبه البنانيه وتم تنصيرهم ودخلوا كوريا فقط لان الدخول اليها بدون فيزا
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  7. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    زائرابوفواز

    اكيد كويري يتميلح في وسائل التوصل مابي زواج كوريه بنت عمي يبي زواج سعويه عشان عيون كبيره وربعنا صدقو على طول حزمو الشناط قبل يقصون التذاكر
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  8. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    روزان عسيري

    من عمايل الكبت ومايفعل ....
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  9. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    فيصل

    ليتهن غلطن ورحن كوريا الشمالية
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  10. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 20:35 م
    عدد التعليقات:119

    شقردي بطران

    الله يردهن لاهاليهن سالمات المستغرب ما لهدف من الاقدم على تلك الخطوة والسفر لدوله بالطائره 11 ساعه طيران ؟ ويشغلوا بال اهليهن ويجعلوهم في قلق وتوجس
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  11. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    متابع عن بعد

    أتوقع إنهن لسن من بنات جزيرة العرب . بل متسعودات والدم ما تأقلم مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية...
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  12. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    رازان سعود

    الله لا يبلانا وربي أحفر قبري بيدي بالصحراء ولا أجيب العار لأهلي الله يرجعهن لأهلهن من السالمين
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  13. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    ريناد

    كفشتهم الخشوم طويلة والعيون وسيعة مووووو مثل الكوريين خشم افطس وعيون صغيرة حسافة ماتهنو بالسفرة الجايات احسن 😊
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  14. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    اني لكم من الناصحين

    اخواني اخواتي زوّار وقرّاء المرصد اتقوا الله فيما تكتبون .. تأملوا في قوله تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) .. وتذكروا ان لكم اخوات وبنات.
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  15. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    ماجد

    الله يردهن سالمات لأهلهم كيف يبن يعيشن بدوله مايعرفن عنها الا المسلسلات راح ينصدمن بالواقع هناك الله يستر عليهن عبالهن رايحات لجدة غباء!
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  16. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    شجاع

    هذا الذي يريدة ويتمناه من يطنطنون على اسقاط الولايه انهم كما قال الامير نايف رحمه الله يريدون حريه الوصول الى المرأة وهذا ديدنهم في كل زمان
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