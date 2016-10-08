سفارة المملكة في كوريا تكشف تفاصيل جديدة عن الفتاتين الهاربتين

صحيفة المرصد:أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية دخول إحدى الفتاتين لكوريا فيما زال العمل جاريا على تحديد مكان تواجدها.
وذكر السفير حسبما نقلت “الإخبارية” اليوم السبت “تأكدنا من دخول إحدى الفتاتين لكوريا.. ونعمل على تحديد مكان تواجدها، ولم تصلنا معلومات مؤكدة عن ما إذا كان هناك فتاة أخرى هاربة.. وجاري التحقق مع جهات الاختصاص”.
تلقت السفارة اتصالاً من ذوي مواطنتين سعوديتين بشأن مغادرتهن المملكة دون علم ذويهن إلى جمهورية كوريا.
— السفارة في سيئول (@KSAembassyKorea) October 8, 2016
تعليقات ( 16 )
ابو صباالحمدالله عاى نعمت الاسلام الله يكون بعون اهلهم
رينادحتى الممثلين والمغنيين الكوريين يمدحو بالسعوديات وبجمالهم شوفو مقاطعهم باليوتيوب مالومهم شافو لسان الكوريين ينقط عسل ويحترم المرأة راحت له طايرة ههههه
MOTHORبركات تهميش دور المحرم في حياة المرأة ، وجعل كل من هب ودب ،ونقص فقهه ، وعقله ، يخوض فيه...
شايمقلعت ودران لاخير يرجاء منهن
عدد التعليقات:5431
بسمهمساكين اهاليهم الله يعينهم وبسسس💔
رايح فيهاابحث عنها في السفارات الاوربيه ربما كان لها اصدقاء في العمل من الجنسيبه البنانيه وتم تنصيرهم ودخلوا كوريا فقط لان الدخول اليها بدون فيزا
زائرابوفوازاكيد كويري يتميلح في وسائل التوصل مابي زواج كوريه بنت عمي يبي زواج سعويه عشان عيون كبيره وربعنا صدقو على طول حزمو الشناط قبل يقصون التذاكر
روزان عسيريمن عمايل الكبت ومايفعل ....
فيصلليتهن غلطن ورحن كوريا الشمالية
عدد التعليقات:119
شقردي بطرانالله يردهن لاهاليهن سالمات المستغرب ما لهدف من الاقدم على تلك الخطوة والسفر لدوله بالطائره 11 ساعه طيران ؟ ويشغلوا بال اهليهن ويجعلوهم في قلق وتوجس
متابع عن بعدأتوقع إنهن لسن من بنات جزيرة العرب . بل متسعودات والدم ما تأقلم مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية...
رازان سعودالله لا يبلانا وربي أحفر قبري بيدي بالصحراء ولا أجيب العار لأهلي الله يرجعهن لأهلهن من السالمين
رينادكفشتهم الخشوم طويلة والعيون وسيعة مووووو مثل الكوريين خشم افطس وعيون صغيرة حسافة ماتهنو بالسفرة الجايات احسن 😊
اني لكم من الناصحيناخواني اخواتي زوّار وقرّاء المرصد اتقوا الله فيما تكتبون .. تأملوا في قوله تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) .. وتذكروا ان لكم اخوات وبنات.
ماجدالله يردهن سالمات لأهلهم كيف يبن يعيشن بدوله مايعرفن عنها الا المسلسلات راح ينصدمن بالواقع هناك الله يستر عليهن عبالهن رايحات لجدة غباء!
شجاعهذا الذي يريدة ويتمناه من يطنطنون على اسقاط الولايه انهم كما قال الامير نايف رحمه الله يريدون حريه الوصول الى المرأة وهذا ديدنهم في كل زمان