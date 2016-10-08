سفارة المملكة في كوريا تكشف تفاصيل جديدة عن الفتاتين الهاربتين

صحيفة المرصد:أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية دخول إحدى الفتاتين لكوريا فيما زال العمل جاريا على تحديد مكان تواجدها.

وذكر السفير حسبما نقلت “الإخبارية” اليوم السبت “تأكدنا من دخول إحدى الفتاتين لكوريا.. ونعمل على تحديد مكان تواجدها، ولم تصلنا معلومات مؤكدة عن ما إذا كان هناك فتاة أخرى هاربة.. وجاري التحقق مع جهات الاختصاص”.