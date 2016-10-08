بالفيديو.. مريم حسين تصوّر زوجها فيصل أثناء خضوعه لعمليات تجميل في وجهه

صحيفة المرصد: نشرت الممثلة العراقية، مريم حسين، مقاطع فيديو على حسابها بتطبيق “سناب شات” تظهر تصويرها لزوجها فيصل الفيصل أثناء إجرائه عمليات تجميلية في وجهه.

ويبدو أن فيصل مجبر على هذه العمليات خضوعا لرغبة زوجته، فالفيديو يظهر إجابته عليها حين سألته: “وش تسوي اليوم”، فأجاب: “والله ما أدري انتي ملمّة بالموضوع”.

وأظهرت مقاطع الفيديو مريم حسين مع زوجها في أحد مراكز التجميل، حيث خضع فيصل لعمليات العناية بالبشرة ومعالجتها بالخلايا الجذعية، وجلسات للتدليك والمساج.

وقالت مريم في الفيديو: “من عاشر القوم 40 يوماً يصير منهم ومثلهم تماماً”.