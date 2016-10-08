بالفيديو.. مريم حسين تصوّر زوجها فيصل أثناء خضوعه لعمليات تجميل في وجهه

صحيفة المرصد: نشرت الممثلة العراقية، مريم حسين، مقاطع فيديو على حسابها بتطبيق “سناب شات” تظهر تصويرها لزوجها فيصل الفيصل أثناء إجرائه عمليات تجميلية في وجهه.
ويبدو أن فيصل مجبر على هذه العمليات خضوعا لرغبة زوجته، فالفيديو يظهر إجابته عليها حين سألته: “وش تسوي اليوم”، فأجاب: “والله ما أدري انتي ملمّة بالموضوع”.
وأظهرت مقاطع الفيديو مريم حسين مع زوجها في أحد مراكز التجميل، حيث خضع فيصل لعمليات العناية بالبشرة ومعالجتها بالخلايا الجذعية، وجلسات للتدليك والمساج.
وقالت مريم في الفيديو: “من عاشر القوم 40 يوماً يصير منهم ومثلهم تماماً”.
تعليقات ( 19 )
رينادشكل مريييييييوم ***الين قال بس وتغيرت ملامحة ههههههههه لييييه يخضع لعملية تجميل
عدد التعليقات:5431
بسمهلييييشششششش😭
عدد التعليقات:5431
بسمهمخالف للنشر
الحقبانيعلم شكر علي الا طراء والذي الايقول الافليسوف علم البركان اذا مافهم الحقباني وهو احد الدهاة الربعه مين يفهم عليك حركااااات يالسكري علم بس خله ناس تفهم
باختصار شديدالله يشفيهم ولا يبتلينا .
منطقيالبعض يمارس الولاية والقوامة على اهله وبنات بلده...لكن مع الاجنبية يصبح حمل وديع ومخليها على راحتها تكشف تسوق تصور تلبس ماتشاء تسافر بدون محرم وتختلط
D.rطيب والمطلوب
ناصريااخوي وش هالغلاثه والشفاحه يعني محد تزوج فهالدنيا الا انتم ترا والله عندنا خير وزين بس حنا ناس مستوريين ونحب الستر ولا نحب البهرجه والفشخره الكذابه
وتلك الايام....غرتها الدنيا بعد تموتين ويأكلك الدود....وتبقي فيديوهاتك شاهده عليك .....الله لا يبلانا.....
البركاناذا مافهم الحقباني وهو احد الدهاة الربعه مين يفهم عليك حركااااات يالسكري هههههه
موجوداشوى احسبه اثناء خضوعه ***هههه
البركاناصبحة هي وياه في طبق واحد من وده يتعشاهم
الحقبانيعلم وضح بلز يصديقي علم البركان الى الحقباني خبرك عتيق وفي رايك ماصورتها الين الحين وصورة المضاربه مستحيل علم
البركاناكيد تم التصوير وبالصياح ايضآ
البركانالى الحقباني خبرك عتيق وفي رايك ماصورتها الين الحين وصورة المضاربه مستحيل
الحقبانيعلم ان خاف بكر تصور غرفة النوم محدث فيه علم هذه جريئه علم