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بالفيديو.. مريم حسين تصوّر زوجها فيصل أثناء خضوعه لعمليات تجميل في وجهه

8 أكتوبر, 2016 , 20:24 م
بالفيديو.. مريم حسين تصوّر زوجها فيصل أثناء خضوعه لعمليات تجميل في وجهه
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صحيفة المرصد: نشرت الممثلة العراقية، مريم حسين، مقاطع فيديو على حسابها بتطبيق “سناب شات” تظهر تصويرها لزوجها فيصل الفيصل أثناء إجرائه عمليات تجميلية في وجهه.

ويبدو أن فيصل مجبر على هذه العمليات خضوعا لرغبة زوجته، فالفيديو يظهر إجابته عليها حين سألته: “وش تسوي اليوم”، فأجاب: “والله ما أدري انتي ملمّة بالموضوع”.

وأظهرت مقاطع الفيديو مريم حسين مع زوجها في أحد مراكز التجميل، حيث خضع فيصل لعمليات العناية بالبشرة ومعالجتها بالخلايا الجذعية، وجلسات للتدليك والمساج.

وقالت مريم في الفيديو: “من عاشر القوم 40 يوماً يصير منهم ومثلهم تماماً”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    ريناد

    شكل مريييييييوم ***الين قال بس وتغيرت ملامحة ههههههههه لييييه يخضع لعملية تجميل
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  2. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:5431

    بسمه

    لييييشششششش😭
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  3. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ارجو التوضيح هل فعلاً هذا زوجها
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  4. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م
    عدد التعليقات:5431

    بسمه

    مخالف للنشر
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  5. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    الحقباني

    علم شكر علي الا طراء والذي الايقول الافليسوف علم البركان اذا مافهم الحقباني وهو احد الدهاة الربعه مين يفهم عليك حركااااات يالسكري علم بس خله ناس تفهم
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  6. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    باختصار شديد

    الله يشفيهم ولا يبتلينا .
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  7. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    منطقي

    البعض يمارس الولاية والقوامة على اهله وبنات بلده...لكن مع الاجنبية يصبح حمل وديع ومخليها على راحتها تكشف تسوق تصور تلبس ماتشاء تسافر بدون محرم وتختلط
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  8. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    D.r

    طيب والمطلوب
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  9. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    ناصر

    يااخوي وش هالغلاثه والشفاحه يعني محد تزوج فهالدنيا الا انتم ترا والله عندنا خير وزين بس حنا ناس مستوريين ونحب الستر ولا نحب البهرجه والفشخره الكذابه
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  10. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    وتلك الايام....

    غرتها الدنيا بعد تموتين ويأكلك الدود....وتبقي فيديوهاتك شاهده عليك .....الله لا يبلانا.....
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  11. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    البركان

    اذا مافهم الحقباني وهو احد الدهاة الربعه مين يفهم عليك حركااااات يالسكري هههههه
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  12. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    هههههههه بكره يشتركون ***
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  13. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    موجود

    اشوى احسبه اثناء خضوعه ***هههه
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  14. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    مخالف للنشر
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  15. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    البركان

    اصبحة هي وياه في طبق واحد من وده يتعشاهم
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  16. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    الحقباني

    علم وضح بلز يصديقي علم البركان الى الحقباني خبرك عتيق وفي رايك ماصورتها الين الحين وصورة المضاربه مستحيل علم
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  17. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    البركان

    اكيد تم التصوير وبالصياح ايضآ
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  18. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    البركان

    الى الحقباني خبرك عتيق وفي رايك ماصورتها الين الحين وصورة المضاربه مستحيل
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  19. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    الحقباني

    علم ان خاف بكر تصور غرفة النوم محدث فيه علم هذه جريئه علم
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