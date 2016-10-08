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ابن الشاعر “حجاب بن نحيت” ينفي وفاة والده

8 أكتوبر, 2016 , 20:38 م
ابن الشاعر “حجاب بن نحيت” ينفي وفاة والده
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صحيفة المرصد:كشف عبدالله حجاب ، ابن الشاعر المعروف حجاب بن نحيت الحربي ، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وفاة والدة ، مؤكداً أنها مجرد شائعات وأن والده يمتمع بصحة جيدة .

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلاً : “السلام عليكم جميعاً ، لكل من سأل عن الوالد حفظة الله هو بأتم الصحة والعافية ولله الحمد حفظكم الله وحفظ من تحبون ” .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    طلال الشمري

    منهوو ابن ***ذا واش السالفه يارب تغفرله وترحمه
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  2. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    حمدون

    منهووو بن نحيب ذا وش سالفته
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  3. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    سعد

    الله يطول في عمره على طاعته خيركم من طال عمره وحسن عمله
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  4. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    جلمود

    انتا يا ولده سويت الاشاعه ووانت رديت عليها الا احنا والله ما درينا عنك ولا عن هشايب الله يعطيه طولة العمر ... تبي الشايب يشتهر هههه لا ومسويله هاش تاق
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  5. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    الله يطول بعمره ويحفظه لاحبابه
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  6. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    الحقباني

    علم ا لحمدللله ان موت حق سوف يموت بكر اوبعد سنه ملوك ماتو الحمدلله مسلم في خير من رب رحيمه علم
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