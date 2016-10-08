ابن الشاعر “حجاب بن نحيت” ينفي وفاة والده

صحيفة المرصد:كشف عبدالله حجاب ، ابن الشاعر المعروف حجاب بن نحيت الحربي ، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وفاة والدة ، مؤكداً أنها مجرد شائعات وأن والده يمتمع بصحة جيدة .

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلاً : “السلام عليكم جميعاً ، لكل من سأل عن الوالد حفظة الله هو بأتم الصحة والعافية ولله الحمد حفظكم الله وحفظ من تحبون ” .