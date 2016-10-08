  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو.. عبدالحميد العمري: انهيار العقار قادم.. وموعدنا 25 أكتوبر المقبل

8 أكتوبر, 2016 , 20:48 م
فيديو.. عبدالحميد العمري: انهيار العقار قادم.. وموعدنا 25 أكتوبر المقبل
  • 880
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للخبير العقارى “عبد الحميد العمرى” يتوقع هبوط أسعار العقارات خلال أقل من شهر.

وقال العمري: “الكلام للناس أهم شيء نستمر على المقاطعة”، وأضاف: “بعد يوم 25 أكتوبر إذا شفتوا أحد تجار العقار يصيح في الشارع فاحمدوا الله عز وجل”، وتابع موجهاً كلامه إلى تجار العقار: “موعدنا يوم 25 أكتوبر مع نزول الرواتب وستكون بداية مسرحيتكم الحزينة”.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    ابو نوره

    كلام فاضي. حرم عليك تعلق. الفقراء بالامل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 20:57 م
    عدد التعليقات:119

    شقردي بطران

    كل الود لراي الاقتصادي عبدالحميد العمري وامسي عليه بالخير لكن الملاحظ تماسك الأسعار واخرها ارض في الملقا مبيوع المتر ب3400 ريال الخميس الماضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    جميل

    العقار مثله مثل أي سلعه أخرى يعتمد على العرض والطلب. . والطلب عليه كبير بسبب الانفجار السكاني الكبير في البلد قولي كيف بينزل 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    معشي الذيب

    بودي ان عبدالحميد لم يصرح بمثل هذا التصريح لانه بذلك وضع مصداقيته على المحك وكان المفروض الا يحدد تاريخاً معين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    سعد

    هذا عقار ياعبد الحميد مش اسهم يسمونه الابن البار الوعد قدام ونشوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    معشي الذيب

    اخوي سليمان قل الله يستجيب لك ولا تقول الله يسمع منك لان المولى عز وجل من اسماؤه السميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    علي

    الله المستعان الرزق بيد الله ولايجوز ان نسخر من احد او نتشمت فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    جميل

    العقار في ركود نعم ولكن لايوجد نزول. .خل العالم تشتري ابرك من هياط بياعين الكلام هؤلا 😊
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  9. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    ان شاء الله يارب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    جميل

    كلام فاضي ياعبدالحميد وبحث عن الشهره على حساب البسطاء 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    سليمان

    نقول ان شالله وربي يسمع منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    الحقباني

    علم كلامه هذه العمري غير صحيح في راض في الاحساء الاتستطع سياره تميش فيه مساحه 400 = 140 ريال يعني كلام فاض علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم