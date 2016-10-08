فيديو.. عبدالحميد العمري: انهيار العقار قادم.. وموعدنا 25 أكتوبر المقبل

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للخبير العقارى “عبد الحميد العمرى” يتوقع هبوط أسعار العقارات خلال أقل من شهر.

وقال العمري: “الكلام للناس أهم شيء نستمر على المقاطعة”، وأضاف: “بعد يوم 25 أكتوبر إذا شفتوا أحد تجار العقار يصيح في الشارع فاحمدوا الله عز وجل”، وتابع موجهاً كلامه إلى تجار العقار: “موعدنا يوم 25 أكتوبر مع نزول الرواتب وستكون بداية مسرحيتكم الحزينة”.