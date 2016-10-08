فيديو.. عبدالحميد العمري: انهيار العقار قادم.. وموعدنا 25 أكتوبر المقبل

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للخبير العقارى “عبد الحميد العمرى” يتوقع هبوط أسعار العقارات خلال أقل من شهر.
وقال العمري: “الكلام للناس أهم شيء نستمر على المقاطعة”، وأضاف: “بعد يوم 25 أكتوبر إذا شفتوا أحد تجار العقار يصيح في الشارع فاحمدوا الله عز وجل”، وتابع موجهاً كلامه إلى تجار العقار: “موعدنا يوم 25 أكتوبر مع نزول الرواتب وستكون بداية مسرحيتكم الحزينة”.
تعليقات ( 12 )
ابو نورهكلام فاضي. حرم عليك تعلق. الفقراء بالامل
عدد التعليقات:119
شقردي بطرانكل الود لراي الاقتصادي عبدالحميد العمري وامسي عليه بالخير لكن الملاحظ تماسك الأسعار واخرها ارض في الملقا مبيوع المتر ب3400 ريال الخميس الماضي
جميلالعقار مثله مثل أي سلعه أخرى يعتمد على العرض والطلب. . والطلب عليه كبير بسبب الانفجار السكاني الكبير في البلد قولي كيف بينزل 😂😂😂
معشي الذيببودي ان عبدالحميد لم يصرح بمثل هذا التصريح لانه بذلك وضع مصداقيته على المحك وكان المفروض الا يحدد تاريخاً معين
سعدهذا عقار ياعبد الحميد مش اسهم يسمونه الابن البار الوعد قدام ونشوف
معشي الذيباخوي سليمان قل الله يستجيب لك ولا تقول الله يسمع منك لان المولى عز وجل من اسماؤه السميع
عليالله المستعان الرزق بيد الله ولايجوز ان نسخر من احد او نتشمت فيه
جميلالعقار في ركود نعم ولكن لايوجد نزول. .خل العالم تشتري ابرك من هياط بياعين الكلام هؤلا 😊
عبدالعزيز زيد الهزانيان شاء الله يارب .
جميلكلام فاضي ياعبدالحميد وبحث عن الشهره على حساب البسطاء 😂
سليماننقول ان شالله وربي يسمع منك
الحقبانيعلم كلامه هذه العمري غير صحيح في راض في الاحساء الاتستطع سياره تميش فيه مساحه 400 = 140 ريال يعني كلام فاض علم