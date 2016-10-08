القبض على “المنسدح” أحد مشاهير سناب شات بعد مقاطعه المسيئة

صحيفة المرصد:ألقت الجهات الأمنية بالرياض، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والملقب بـ “المنسدح” بعد انتشار مقاطع فيديو تحدث خلالها بألفاظ غير لائقة مما أثار استهجان رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بالقبض عليه و محاسبته.
و أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه :من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحدالأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( السناب شات ) بشكل مٌسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات و الفاظ نابية ، وبالنظر إلى ما لقيته تلك المشاركات من ردود أفعال لدى شريحة كبيرة من افراد المجتمع مستهجنين ما ورد في تلك المقاطع مطالبين بالأخذ على يده و ضبطه .
عليه فقد تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من تحديد هويةالشخص و ضبطه (سعودي 30عام ) و إيداعه مركز الشرطة المختص ، و اشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص .
و أكدت شرطة منطقة الرياض على أهمية تعاون الجميع في المحافظة على قيمنا بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة عن كل ما من شأنه تقويض تلك القيم حفاظا على سلامة مجتمعنا و أمن وطننا.
تعليقات ( 55 )
آه يا زمنممدوح متزوج والشرهه على اهلها اللي باعو الملكة لواحد مثله تاركها مايدري عنها ومشغول بالسناب يهايط ويسب في خلق الله والحين سجنوه والمسكينة حظها تعيس
اسمرعبرخلوه يتعلم البلوت في ابو زعبل .. كثرانين هالاشكال بالسناب تميلح وسوالف في مواضيع اكبر من حجمهم
بنت الشهريالله يعز حكومتنا هالاشكال يبي لهم اعاده تربيه
الصريح جدااقسم بالله احسن خبر سمعته خلهم يأدبون هالمهايطي الي مسوي نفسه بطل وهو قليل ادب ويغلط على الناس ويجب معاملته كمثل سابقيه وسجنه وعدم خروجه بالواسطه
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"هذا(ورع)فاضي مأغير(يطارد)وراء البنات مسوي يعنني أني(ذرب)و(طخمه)وهو من جنب جنب جنب(امها)ولكن مأنقول الا(الحمد لله)الذي عفانا مما(ابتلاه) (مبزره)
Ymni mahbobاشهد انه تورط فقحان الشمري......
Ymni mahbobاشهد انه بينسدح اللحين بين المستقطعه ياويله......
💎⭐️عهود⭐️💎خلوه ينسدح بالسجن 😂😂 سآدّ
سعودتدرون ايش سبب انه *******
تعليق 21السفّاح توهم ناتفين ريشه توه خارج من السجن قريب ، والصراحة السفاح يستاهل ياخي يتصل على الناس ويسبهم ويغلط عليهم .
برحي 2017مشكله إن تأثروا بلعبة القط والفار قص ولزق ونشر ومهايط لا إلى شيء فقط لنقص في عقولهم ومع الخيل يا شقراء والله مشكله
سعيدطيب والأجانب الي يتحدون أنظمة الدولة ويعملون في محلات الجولات وتستر وغش تجاري. .لم نشاهد هذا الحماس في التعامل معهم وتطبيق النظام ☺
ابو سليمانالرجل يمسك من لسانه بالدنياء ولاخره هل يكب الناس على وجوههم بالنار الا حصائد الاسنتهم
ضمير الناسسمعت اليوم عيادات في الشرقيه لمعالجة الاكتئابات عندالحيوانات واوردوقصة كلب تركه صاحبه ثلاث اسابيع وحالته مزريه **اقترح عل البلديه تزورهم ولاينسون السم
الغامدىاخس عليك وعلى هل وجه عيب عليك وين الحيا وين الرجوله وين الشهامه دقنك ملا وجهك اخس عليك واشكالك لاكن نقوال الله يهديه ويهدى شبابنا وبناتنا
شيهانة💤💧الآن ي المنسدح أنسدح ف السجن وذق ماذاقه أباسن.. ف الهوى سوا !
خاقا باقاخلوه ينسدح في السجن كم يوم حتى يعرف إن الدولة ملزمه بوقف كل متجاوز للآداب الإسلامية ومن ثم توجيهه وأخذ تعهد عليه بأن يحترم الكليات الخمس
ليل**********
جنوبيه .تعليق ٣ ههههههه.
عدد التعليقات:653
كاشفهم وكافشهمالله يهديك يالمنسدح.. هذا كله بسبب االبربرهـ وحب التميلح.. الآن راح يطلعون الإنسداح من نافوخك.. شكراً للجهات الأمنية على هذه الحملة والله يوفقهم..
متابعايبرالي منسلخ تلاقيه ملحد منتهي
شماليةفية ناس اسمج منة ماشفنا انهم قضبو عليهم مثال السفاح ولا بس ناس دون ناس غريبة امركم
يالطيفليت يقبضون على بعض البنات فهم بعد فيهم حقهم ادبو ابوسن والمنسدح لحقه بس بعض البنات تحس ان القانون على الشباب فقط عاشان كذا تمادو وقالو فقط على الشباب
عدد التعليقات:5433
بسمههياااااا خلييييك انسدح في السجن براحتك الان 😶اللهم لا ابتلاء بس يقهررر
ع . الحربيلقبه المنسدح ولا المنبطح
مفقودهذا اللي حنا جيدين فيه منسدح وابو سن, بينما الغش التجاري ورفع الاسعار ماشفنا احد تليتوه
شجوى داري والمدينه قراريانشهد ان شجوى تسوى عندي كل الدول تدرون ليش من شان وحده عمرها فوق 40 الله يكتبها لي على سنة الله ورسوله تكفون قولوا امين 28سنه وهي بقلبي ساكنه
1المعلق الي تحت هذا مايتعب كل التعليقات له كيف يقدر يعلق بهذي السرعه اكيد فيه مساعده
عدد التعليقات:4015
العنيدشكرا ,, للجهات الامنيه ,, لتطهير الاعلام الجديد من هذه الجراثيم
جنوبيه .الله يخلي الي مسكوك لجل يربونك ي السامج
رؤية وتحولوفقكم الله ...كثروا الهمل والدشير ... أدبوه وربوه !! عشان ماتتكاثر هذه الجراثيم وتصيب أبنائنا بالأوبئه والأمراض ... واللي مايربونه أهله تربيه الدوله
عبدالله بن مسعودالله يهديه .. جنى على نفسه
خلك بعيد حبك يزيد 😊باقي السفاح تكفون انتفوا ريشه هههه
888معرمش خشوم الحريم هذا لقبي الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
❤️ محب صدام حسين ❤️الله يقوي الحكومة على هالاشكال من خمة المنسدح و ابو سن ومن هم على شاكلتهم اللي أساؤوا الى مجتمعنا
سليمانياحلوه. والمنسدح منبطح بين القضبان
الله المستعانالله يهديه ويهدي اولادنا ويفرج كربه . ويردهم اليه ردا جميلا
الزهرانيمن يسيء الالفاظ يستاهل الجلد
ااببووححممووددخبر يسعد كل غيور ثائر.. وينكد على كل ثور غائر !!
.لن .الان يقعد منسدح بالسجن .. قالوها لسانك حصانك وش قدموا للمجتمع غير سفاهات واستعراض لايخدم احد بل يسي في مجمله للوطن والمواطن .. الفاض سوقيه من اجل الشه
مزاجي رايق ⭐🌟⭐علموه المرجله وأخيرا سوف تتادب مثل ما تأدب غيرك وطلع وتوب من الحركات البايخه
عدد التعليقات:120
شقردي بطرانلا اعرفه ولم يسبق لي ان استمعت له ... ولدي مقولة عجبتني كثيراً وهي (احترم تحترم ) على الجميع التعاون في المحافظة على قيمنا ومجتمعنا والمحافظة عليه
نفر معلومهياط أدول
فيصلياشرطة جدة متى تتحركون للقبض على زلايب نادي جده للكوميديا و اليوتيرن فهم لايقلون بذائه ومصاخه عن المنسدح
عدد التعليقات:260
خواطر...جزاااه وجاااه
احمديستاهل انشاء الله 5 سنوات سجن
أبو فلانتكفون ياوزارة الداخلية ادبواهذه الفئة من البشر هؤلاء خلعوا رداء الحياة ورموه وضنوا انهم لا أحد سيحاسبهم خلوه ينضف دورة المياه ويجمع الزباله طول الفتر
المنضبطما حك جلده مثل ظفره
عابرطيب بس ممدوووح فيه غيره تتكلم بدوله بتغريدات وينهم عنهم ولا بس القبايل حرتكو فيهم
محمد الغامديمثل هذه العينات يجب التعامل معها بكل حزم . للأسف أفسدوا الذوق العام واعطوا صورة سيئه للشباب السعودي
الحزمبالله اجلدوا وهو منسدح
فيصلالوجه الي يستاهل خراط وطقوع ..
تعليق لايقكفووو