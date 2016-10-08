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القبض على “المنسدح” أحد مشاهير سناب شات بعد مقاطعه المسيئة

8 أكتوبر, 2016 , 21:35 م
القبض على “المنسدح” أحد مشاهير سناب شات بعد مقاطعه المسيئة
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صحيفة المرصد:ألقت الجهات الأمنية بالرياض، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والملقب بـ “المنسدح” بعد انتشار مقاطع فيديو تحدث خلالها بألفاظ غير لائقة مما أثار استهجان رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بالقبض عليه و محاسبته.

و أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه :من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحدالأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( السناب شات ) بشكل مٌسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات و الفاظ نابية ، وبالنظر إلى ما لقيته تلك المشاركات من ردود أفعال لدى شريحة كبيرة من افراد المجتمع مستهجنين ما ورد في تلك المقاطع مطالبين بالأخذ على يده و ضبطه .

عليه فقد تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من تحديد هويةالشخص و ضبطه (سعودي 30عام ) و إيداعه مركز الشرطة المختص ، و اشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص .

و أكدت شرطة منطقة الرياض على أهمية تعاون الجميع في المحافظة على قيمنا بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة عن كل ما من شأنه تقويض تلك القيم حفاظا على سلامة مجتمعنا و أمن وطننا.



تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 55
    8 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    آه يا زمن

    ممدوح متزوج والشرهه على اهلها اللي باعو الملكة لواحد مثله تاركها مايدري عنها ومشغول بالسناب يهايط ويسب في خلق الله والحين سجنوه والمسكينة حظها تعيس
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  2. 54
    8 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    اسمرعبر

    خلوه يتعلم البلوت في ابو زعبل .. كثرانين هالاشكال بالسناب تميلح وسوالف في مواضيع اكبر من حجمهم
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  3. 53
    8 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    بنت الشهري

    الله يعز حكومتنا هالاشكال يبي لهم اعاده تربيه
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  4. 52
    8 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    الصريح جدا

    اقسم بالله احسن خبر سمعته خلهم يأدبون هالمهايطي الي مسوي نفسه بطل وهو قليل ادب ويغلط على الناس ويجب معاملته كمثل سابقيه وسجنه وعدم خروجه بالواسطه
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  5. 51
    8 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    هذا(ورع)فاضي مأغير(يطارد)وراء البنات مسوي يعنني أني(ذرب)و(طخمه)وهو من جنب جنب جنب(امها)ولكن مأنقول الا(الحمد لله)الذي عفانا مما(ابتلاه) (مبزره)
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  6. 50
    8 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    Ymni mahbob

    اشهد انه تورط فقحان الشمري......
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  7. 49
    8 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    Ymni mahbob

    اشهد انه بينسدح اللحين بين المستقطعه ياويله......
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  8. 48
    8 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    خلوه ينسدح بالسجن 😂😂 سآدّ
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  9. 47
    8 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    سعود

    تدرون ايش سبب انه *******
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  10. 46
    8 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    تعليق 21

    السفّاح توهم ناتفين ريشه توه خارج من السجن قريب ، والصراحة السفاح يستاهل ياخي يتصل على الناس ويسبهم ويغلط عليهم .
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  11. 45
    8 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    برحي 2017

    مشكله إن تأثروا بلعبة القط والفار قص ولزق ونشر ومهايط لا إلى شيء فقط لنقص في عقولهم ومع الخيل يا شقراء والله مشكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 44
    8 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    سعيد

    طيب والأجانب الي يتحدون أنظمة الدولة ويعملون في محلات الجولات وتستر وغش تجاري. .لم نشاهد هذا الحماس في التعامل معهم وتطبيق النظام ☺
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 43
    8 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    ابو سليمان

    الرجل يمسك من لسانه بالدنياء ولاخره هل يكب الناس على وجوههم بالنار الا حصائد الاسنتهم
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  14. 42
    8 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    ضمير الناس

    سمعت اليوم عيادات في الشرقيه لمعالجة الاكتئابات عندالحيوانات واوردوقصة كلب تركه صاحبه ثلاث اسابيع وحالته مزريه **اقترح عل البلديه تزورهم ولاينسون السم
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  15. 41
    8 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    الغامدى

    اخس عليك وعلى هل وجه عيب عليك وين الحيا وين الرجوله وين الشهامه دقنك ملا وجهك اخس عليك واشكالك لاكن نقوال الله يهديه ويهدى شبابنا وبناتنا
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  16. 40
    8 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    شيهانة💤💧

    الآن ي المنسدح أنسدح ف السجن وذق ماذاقه أباسن.. ف الهوى سوا !
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  17. 39
    8 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    خلهم ينفعونك دامهم يعجبونك اليوم تضحك شفاتك بكرة تبكي عيونك
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  18. 38
    8 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    خاقا باقا

    خلوه ينسدح في السجن كم يوم حتى يعرف إن الدولة ملزمه بوقف كل متجاوز للآداب الإسلامية ومن ثم توجيهه وأخذ تعهد عليه بأن يحترم الكليات الخمس
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  19. 37
    8 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    ليل

    **********
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  20. 36
    8 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    جنوبيه .

    تعليق ٣ ههههههه.
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  21. 35
    8 أكتوبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:653

    كاشفهم وكافشهم

    الله يهديك يالمنسدح.. هذا كله بسبب االبربرهـ وحب التميلح.. الآن راح يطلعون الإنسداح من نافوخك.. شكراً للجهات الأمنية على هذه الحملة والله يوفقهم..
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  22. 34
    8 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    متابع

    ايبرالي منسلخ تلاقيه ملحد منتهي
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  23. 33
    8 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    شمالية

    فية ناس اسمج منة ماشفنا انهم قضبو عليهم مثال السفاح ولا بس ناس دون ناس غريبة امركم
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  24. 32
    8 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    يالطيف

    ليت يقبضون على بعض البنات فهم بعد فيهم حقهم ادبو ابوسن والمنسدح لحقه بس بعض البنات تحس ان القانون على الشباب فقط عاشان كذا تمادو وقالو فقط على الشباب
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  25. 31
    8 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    قالها السيد المسؤول دامها ماوصلت ترند لا تجيني 😂> نظام المطالبات الحين بالتويتر سريعة المفعول 👍
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  26. 30
    8 أكتوبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:5433

    بسمه

    هياااااا خلييييك انسدح في السجن براحتك الان 😶اللهم لا ابتلاء بس يقهررر
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  27. 29
    8 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    ع . الحربي

    لقبه المنسدح ولا المنبطح
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  28. 28
    8 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    مفقود

    هذا اللي حنا جيدين فيه منسدح وابو سن, بينما الغش التجاري ورفع الاسعار ماشفنا احد تليتوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  29. 27
    8 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    شجوى داري والمدينه قراري

    انشهد ان شجوى تسوى عندي كل الدول تدرون ليش من شان وحده عمرها فوق 40 الله يكتبها لي على سنة الله ورسوله تكفون قولوا امين 28سنه وهي بقلبي ساكنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  30. 26
    8 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    1

    المعلق الي تحت هذا مايتعب كل التعليقات له كيف يقدر يعلق بهذي السرعه اكيد فيه مساعده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 25
    8 أكتوبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:4015

    العنيد

    شكرا ,, للجهات الامنيه ,, لتطهير الاعلام الجديد من هذه الجراثيم
    لا يعجبني(10) اعجبني(6)
  32. 24
    8 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    جنوبيه .

    الله يخلي الي مسكوك لجل يربونك ي السامج
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  33. 23
    8 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    رؤية وتحول

    وفقكم الله ...كثروا الهمل والدشير ... أدبوه وربوه !! عشان ماتتكاثر هذه الجراثيم وتصيب أبنائنا بالأوبئه والأمراض ... واللي مايربونه أهله تربيه الدوله
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  34. 22
    8 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    عبدالله بن مسعود

    الله يهديه .. جنى على نفسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 21
    8 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    باقي السفاح تكفون انتفوا ريشه هههه
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  36. 20
    8 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    888

    معرمش خشوم الحريم هذا لقبي الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 19
    8 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الله يقوي الحكومة على هالاشكال من خمة المنسدح و ابو سن ومن هم على شاكلتهم اللي أساؤوا الى مجتمعنا
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  38. 18
    8 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    سليمان

    ياحلوه. والمنسدح منبطح بين القضبان
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  39. 17
    8 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    الله المستعان

    الله يهديه ويهدي اولادنا ويفرج كربه . ويردهم اليه ردا جميلا
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  40. 16
    8 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    الزهراني

    من يسيء الالفاظ يستاهل الجلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  41. 15
    8 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    ااببووححمموودد

    خبر يسعد كل غيور ثائر.. وينكد على كل ثور غائر !!
    لا يعجبني(16) اعجبني(7)
  42. 14
    8 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    .لن .

    الان يقعد منسدح بالسجن .. قالوها لسانك حصانك وش قدموا للمجتمع غير سفاهات واستعراض لايخدم احد بل يسي في مجمله للوطن والمواطن .. الفاض سوقيه من اجل الشه
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  43. 13
    8 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    علموه المرجله وأخيرا سوف تتادب مثل ما تأدب غيرك وطلع وتوب من الحركات البايخه
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  44. 12
    8 أكتوبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:120

    شقردي بطران

    لا اعرفه ولم يسبق لي ان استمعت له ... ولدي مقولة عجبتني كثيراً وهي (احترم تحترم ) على الجميع التعاون في المحافظة على قيمنا ومجتمعنا والمحافظة عليه
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  45. 11
    8 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    نفر معلوم

    هياط أدول
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 10
    8 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    فيصل

    ياشرطة جدة متى تتحركون للقبض على زلايب نادي جده للكوميديا و اليوتيرن فهم لايقلون بذائه ومصاخه عن المنسدح
    لا يعجبني(11) اعجبني(3)
  47. 9
    8 أكتوبر, 2016 , 21:41 م
    عدد التعليقات:260

    خواطر...

    جزاااه وجاااه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 8
    8 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    احمد

    يستاهل انشاء الله 5 سنوات سجن
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  49. 7
    8 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    أبو فلان

    تكفون ياوزارة الداخلية ادبواهذه الفئة من البشر هؤلاء خلعوا رداء الحياة ورموه وضنوا انهم لا أحد سيحاسبهم خلوه ينضف دورة المياه ويجمع الزباله طول الفتر
    لا يعجبني(9) اعجبني(4)
  50. 6
    8 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    المنضبط

    ما حك جلده مثل ظفره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 5
    8 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    عابر

    طيب بس ممدوووح فيه غيره تتكلم بدوله بتغريدات وينهم عنهم ولا بس القبايل حرتكو فيهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  52. 4
    8 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    محمد الغامدي

    مثل هذه العينات يجب التعامل معها بكل حزم . للأسف أفسدوا الذوق العام واعطوا صورة سيئه للشباب السعودي
    لا يعجبني(9) اعجبني(7)
  53. 3
    8 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    الحزم

    بالله اجلدوا وهو منسدح
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  54. 2
    8 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    فيصل

    الوجه الي يستاهل خراط وطقوع ..
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  55. 1
    8 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    تعليق لايق

    كفووو
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)

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