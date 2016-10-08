القبض على “المنسدح” أحد مشاهير سناب شات بعد مقاطعه المسيئة

صحيفة المرصد:ألقت الجهات الأمنية بالرياض، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والملقب بـ “المنسدح” بعد انتشار مقاطع فيديو تحدث خلالها بألفاظ غير لائقة مما أثار استهجان رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بالقبض عليه و محاسبته.

و أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه :من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحدالأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( السناب شات ) بشكل مٌسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات و الفاظ نابية ، وبالنظر إلى ما لقيته تلك المشاركات من ردود أفعال لدى شريحة كبيرة من افراد المجتمع مستهجنين ما ورد في تلك المقاطع مطالبين بالأخذ على يده و ضبطه .

عليه فقد تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من تحديد هويةالشخص و ضبطه (سعودي 30عام ) و إيداعه مركز الشرطة المختص ، و اشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص .

و أكدت شرطة منطقة الرياض على أهمية تعاون الجميع في المحافظة على قيمنا بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة عن كل ما من شأنه تقويض تلك القيم حفاظا على سلامة مجتمعنا و أمن وطننا.